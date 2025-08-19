ترمپ با همتای روسی اش تماس گرفت، تا مقدمات دیدار او را با رئیس جمهور اوکراین، فراهم کند

مقامات ادارۀ ملی آماده گی مبارزه باحوادث حکومت طالبان می گوید که در اثر بارندگی های شدید و سرازیر شدن سیلاب های ناگهانی در هشت ولایت افغانستان، چهار تن کشته و یک تن زخمی شده اند و صدها خانه نیز تخریب شده است.

به گفتۀ محمد یوسف حمد، مسئول اطلاعات عمومی این اداره، ولایات کابل، کاپیسا، پروان، پکتیکا، لوگر، ننگرهار، لغمان و کنر شاهد سیلاب ها بوده‌اند، اما او نگفته که این تلفات در کدام ولایات بوده است.

این در حالیست که در اوایل ماه جاری، چهار تن در ولایات جوزجان، لغمان، کنر و خوست در اثر رویداد های طبیعی جان هایشان را از دست دادند و پنجشنبه گذشته، سیلاب ناگهانی در شهر کامدیش در ولایت نورستان جان پنج تن را گرفت.

سازمان ملل متحد بارندگی ها و سیلاب‌های ناگهانی در افغانستان را به تغییرات اقلیمی نسبت داده، خواستار کمک های فوری به جوامع آسیب‌دیده شده است.

افغانستان در زمره کشورهای محسوب می شود که با وصف سهم اندک یا هیچ در تغییرات اقلیمی، بطور شدید از آن متاثر شده است.