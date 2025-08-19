افغانستان
امروز بیست و هشتم اسد، سالروز استرداد استقلال افغانستان است
در بیست و هشتم اسد (۱۹ اگست) سال ۱۹۱۹ میلادی، افغانستان، تحت رهبری پادشاه امانالله خان استقلال خود را از بریتانیا پس گرفت.
روسیه و ترکیه از نخستین کشورهایی بودند که در آن زمان استقلال افغانستان را به رسمیت شناختند.
وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان این روز را رخصتی عمومی اعلام کرده و ۲۸ اسد را "روز غرور" در تاریخ ملت افغانستان، نامیده است.
با این حال، در چهار سال گذشته، طالبان از برگزاری عمومی این مناسبت از سوی افغان ها، مانع شدهاند.
پیش از این، افغانها این روز را با رسم گذشت هایی نظامی و ملکی، حمل بیرق های سه رنگ ملی در سرکها، رقص و پایکوبی و برگزاری جشن ها و مراسم شاندار گرامی میداشتند، که با محدودیتهای فعلی کاملاً متفاوت است.
سرمنشی ناتو: بحثها دربارهٔ تضمینهای امنیتی اوکراین جریان دارد
مارک روته، سرمنشی ناتو میگوید بحثها بر سر ارائه تضمینهای امنیتی به اوکراین مشابه آنچه کشورهای عضو ناتو دریافت کردهاند، جریان دارد.
آقای روته روز دوشنبه پس از نشست در قصر سفید با دونالد ترمپ رئیسجمهور امریکا، ولودیمیر زلینسکی رئیسجمهور اوکراین و رهبران اروپایی به فاکس نیوز گفت که واشنگتن برای دادن تضمینهای امنیتی به اوکراین علاقه نشان داده است؛ تضمینهایی که مشابه ماده پنجم پیمان ناتو خواهد بود.
او افزود که آنچه مورد بحث است عضویت ناتو نیست، اما تضمینها مانند کشورهای عضو ناتو داده میشود؛ همان ماده پنج که میگوید حمله به یک عضو ناتو به منزله حمله به همه کشورهای عضو است.
زلینسکی پیش از این نیز بر اساس ماده پنجم پیمان ناتو خواستار تضمینهای امنیتی از غرب شده بود.
وزرای خارجه طالبان، پاکستان و چین در کابل دیدار میکنند
قرار است وزیران خارجهٔ طالبان، پاکستان و چین روز چهارشنبه در کابل دیدار کنند.
به گزارش جیو نیوز پاکستان، امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان، وانگ یی وزیر خارجه چین و اسحاق دار وزیر خارجه و معاون صدر اعظم پاکستان در این نشست در مورد مبارزه با تروریزم و گسترش پروژه دهلیز اقتصادی چین-پاکستان (CPEC) گفتوگو خواهند کرد.
در اوایل آگست، قرار بود امیرخان متقی برای اشتراک در همین نشست سهجانبه به پاکستان سفر کند، اما این نشست پس از آن لغو شد که مشخص گردید سازمان ملل متحد به متقی، که نامش در فهرست تحریمها است، اجازه سفر نداده است.وزرای خارجه طالبان، پاکستان و چین در کابل دیدار کردند
طالبان قرارداد معدن مس عینک را برای ۱۵ سال دیگر تمدید کردند
وزارت معادن و پترولیم طالبان روز دوشنبه اعلام کرد که قرارداد اکتشاف و استخراج معدن مس عینک در ولسوالی محمدآغه ولایت لوگر را برای ۱۵ سال دیگر تمدید کرده است.
به این ترتیب، مدت این قرارداد به ۴۵ سال افزایش یافت.
همایون افغان سخنگوی این وزارت در کابل به رسانهها گفت که با تمدید قرارداد، شرایط آن تغییری نکرده است.
این پروژه ۱۷ سال پیش به یک شرکت چینی به نام (ام سی سی) سپرده شد، اما تاکنون پیشرفت قابل توجهی در استخراج این معدن دیده نشده است.
بیش از ۲۰۰ افغان که جرمنی وعدهٔ پذیرش آنان را داده بود، از پاکستان به افغانستان بازگردانده شدند
به اساس معلومات وزارت خارجه جرمنی، ۲۱۱ شهروند افغان که جرمنی وعدهٔ پذیرش آنها را به عنوان پناهجو داده بود، به زور از پاکستان به افغانستان اخراج شدهاند.
یک سخنگوی این وزارت روز دوشنبه ۲۷ اسد در برلین گفت که ۴۵۰ افغان دیگر در پاکستان بازداشت شده و با خطر اخراج روبهرو هستند.
جرمنی گفته که با مقامهای پاکستانی در تماس است تا اطمینان یابد این افراد از خاک پاکستان بیرون رانده نشوند.
وزارت خارجه جرمنی هفتهٔ گذشته نیز اعلام کرد که ۲۴۵ افغان که از سوی پولیس پاکستان در کمپها نگهداری میشدند، در نتیجهٔ همین تلاشها آزاد شدهاند.
پس از رویکارآمدن طالبان، جرمنی دهها هزار افغان را پذیرفته و هنوز هم حدود دو هزار افغان در پاکستان زندگی میکنند که وعدهٔ ورود به جرمنی را دریافت کردهاند.
ایران تا پایان سال روان خورشیدی ۸۰۰ هزار مهاجر افغان را اخراج می کند
وزیر داخله ایران اعلام کرد تا آخر حوت امسال ۸۰۰ هزار تن دیگر از مهاجران افغان از این کشور اخراج خواهند شد.
اسکندر مؤمنی که به مشهد سفر کرده، دوشنبه ۲۷ اسد گفت تاکنون یک میلیون و ۲۰۰ هزار مهاجر افغان از مرزهای ایران خارج شده است.
او افزود که ایران برنامه ریزی کرده که دو میلیون مهاجر افغان از این کشور برگشت داده شوند.
او افزوده که مهاجران را اخراج کردند که به گونه غیر قانونی در ایران زندگی می کردند.
به گفته اسکندر مؤمنی، بیش از ۷۰ درصد از یک میلیون و ۲۰۰ هزار افغان های که تاکنون از ایران رفتهاند، داوطلبانه برگشتند.
وزیر داخله ایران افزوده که بازگشت آنان «عزتمندانه» انجام خواهد شد و این موضع به معنای «مهاجرتستیزی» نیست.
این درحالی است که ایران پس درگیری بیان این کشور و اسرائیل اخراج مهاجران افغان را شدت بخشیده است.
برنامۀ جهانی غذا: افغانستان در آستانۀ قحطی و بحران شدید غذایی قرار دارد
جان ایلیف، رئیس برنامه جهانی غذا در افغانستان، میگوید خشکسالی، کاهش چشمگیر کمکهای جهانی و بازگشت اجباری ۱.۵ میلیون مهاجر از ایران و پاکستان، این کشور فقیر را با موج گستردۀ «سوءتغذیۀ حاد» روبهرو کرده است.
او به رادیو آزادی گفت: «ما باید برای جلوگیری از قحطی هر کاری که میتوانیم انجام دهیم. این وضعیت ممکن است بیسابقه باشد، زیرا در زمستان پیشرو احتمال دارد ۱۰ تا ۱۵ میلیون نفر به کمک غذایی نیاز داشته باشند. در حالیکه ما هیچ بودجه کافی در اختیار نداریم.»
به گفتۀ این نهاد سازمان ملل متحد در شش ماه آینده به نزدیک به ۵۳۹ میلیون دالر نیاز دارد تا بتواند به آسیبپذیرترین خانوادهها در سراسر افغانستان کمک کند.
با این حال، کمکهای جهانی به شدت کاهش یافته است.
دبیلو اف پی میگوید برای سال ۲۰۲۵ تنها حدود ۱۵۵ میلیون دالر دریافت کرده، در حالیکه این رقم در سال گذشته نزدیک به ۵۶۰ میلیون دالر و در سال ۲۰۲۲ حدود ۱.۶ میلیارد دالر بود.
شش ورزشکار تیم ملی زیباییاندام افغانستان در مسابقات آسیایی تایلند شرکت میکنند
فدراسیون ملی زیباییاندام و فیتنس افغانستان اعلام کرده است که شش بازیکن تیم ملی زیباییاندام و فیتنس برای شرکت در مسابقات آسیایی به بانکوک تایلند رفتهاند.
این فدراسیون روز دوشنبه، ۲۷ اسد در صفحۀ فیسبوکش نوشت که بازیکنان تیم ملی در پنجاهوهفتمین دور مسابقات آسیایی که به میزبانی تایلند برگزار میشود، شرکت خواهند کرد.
به گفتۀ فدراسیون، این بازیکنان با هزینه شخصی خود در رقابتها حضور مییابند.
این مسابقات در ماه آگست در تایلند برگزار خواهد شد.
چند روز پیش، تیم ملی از میان ۵۴ ورزشکار در کابل و در ردههای وزنی مختلف انتخاب شد.
مورد جدید پخش اطلاعات شخصی هزاران افغان در انگلستان
یک سازمان وابسته به وزارت دفاع بریتانیا گفته است که یک بار دیگر، هزاران شهروند افغانستان، نظامیان بریتانیایی و کارمندان سکتور خدمات عامه، ممکن است در معرض پخش اطلاعات شخصی شان قرار گرفته باشند.
سازمان موسوم به جیت سینتر (Jet Center) که خدمات پیش از پرواز را برای مسافران فراهم میکند، گفته است که اواخر دیروز با یک حادثۀ درز اطلاعات دچار شده که در نتیجۀ آن افراد غیر مجاز به " تعداد محدودی از ایمیل های" این شرکت دست یافته اند.
گفته میشود که نزدیک به ۳۷۰۰ تن از پخش این اطلاعات متاثر شده اند.
در میان افراد متاثر شده، شهروندان افغانستان که به بریتانیا منتقل شده اند، سربازانی که برای تمرینات نظامی دورانی به دیگر مناطق فرستاده میشوند و خبرنگارانی که وزیران را سفر های رسمی همراهی میکنند، شامل استند.
پیش از این نیز در یک مورد دیگر، اطلاعات شخصی افغانهای که با نیروهای بریتانیایی کار کرده بودند "به طور اشتباهی" از سوی یک کارمند وزارت دفاع بریتانیا نشر شده بود.
از این رویداد که در ماه فبروری سال ۲۰۲۲ رخ داد، بیش از ۱۸ هزار تن متاثر شدند.
پخش اطلاعات شخصی این افراد سبب بحثهای جدی در دولت بریتانیا شد و حکومت این کشور از آغاز تحقیقات در بارۀ عوامل آن خبر داد.
نهاد های حقوق بشری، آلمان را به کوتاهی در جلوگیری از اخراج افغانها متهم کردند
دو نهاد مدافع حقوق بشر علیه وزیران خارجه و داخله آلمان یک پرونده جنایی به اتهام کوتاهی در جلوگیری از اخراج افغانهایی از پاکستان که برلین وعده پذیرش آنان را داده بود، ثبت کردهاند.
پاکستان اعلام کرده است که پس از اول سپتمبر شمار زیادی از افغانها را از خاک خود اخراج خواهد کرد، اما به گزارش خبرگزاری رویترز، روند اخراج مهاجران افغان از همین حالا آغاز شده است.
در میان این مهاجران، بیش از دو هزار افغان شامل هستند که آلمان وعده داده بود آنان را در خاک خود اسکان مجدد دهد.
یک انجمن حمایت از پناهندگان و یک شبکه پشتیبانی از مهاجران، روز جمعه در برلین شکایت جنایی خود را علیه یوهان وادفول، وزیر خارجه، و الکساندر دوبریندت، وزیر داخله، ثبت کردند.
این نهادها گفتهاند که اجازه دادن به پاکستان برای اخراج این افغانها، نقض اصول ماده ۲۲۱ قانون جزا است.
مدافعان حقوق بشر افزودهاند که در هفتههای اخیر، در میان این افغانها، دستکم ۴۰۰ نفر بازداشت و ۴۳ نفر دیگر به افغانستان فرستاده شدهاند، جایی که ممکن است با زندان یا مرگ روبرو شوند.
حکومت جدید محافظهکار آلمان در جریان کارزار انتخاباتی خود گفته بود که تلاشها برای جلوگیری از ورود مهاجران به آلمان را افزایش خواهد داد.