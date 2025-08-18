جهان
ازسرگیری عملیات نجات در پاکستان؛ سیلابهای ناگهانی جان بیش از ۳۰۰ نفر را گرفت
مقامهای پاکستانی روز دوشنبه اعلام کردند که عملیات نجات و کمکرسانی در شمالغرب این کشور پس از توقف چند ساعته به دلیل بارندگی شدید، از سر گرفته شده است.
سیلابهای ناگهانی ناشی از بارانهای سنگین تاکنون بیش از ۳۰۰ نفر قربانی گرفته است.
ادارۀ ملی مدیریت بحران پاکستان میگوید بارانهای شدید از روز جمعه در چندین ولسوالی شمالی تلفات و خسارت زیادی بهجا گذاشته است. در مناطق کوهستانی نیز بارانها سبب رانش زمین و سنگ شده و خانهها، موترها و داراییهای مردم را با خود برده است.
ولسوالی بونیر بیشترین آسیب را دیده و بیش از ۲۰۰ نفر در آن کشته شدهاند.
عبید وزیر، یک مقام محلی به خبرگزاری رویترز گفته که «اولویت ما اکنون پاکسازی جادهها، برپایی پلها و رساندن کمک به آسیبدیدگان است.»
مقامها گفتند بونیر که حدود سه و نیم ساعت با پایتخت اسلامآباد فاصله دارد، بر اثر «انفجار ابر» آسیب دیده است؛ پدیدهای نادر که در آن بیش از ۱۰۰ میلیمتر باران در کمتر از یک ساعت در یک منطقه کوچک می بارد.
به گفته مقامها، روز جمعه صبح در بونیر بیش از ۱۵۰ میلیمتر باران در کمتر از یک ساعت باریده بود.
پیشبینی شده است که بارشهای سنگین تا اوایل سپتمبر در سراسر پاکستان ادامه یابد.
طبق آمار این اداره، بارانهای موسمی و سیلابها از اواخر جون تاکنون ۶۵۷ نفر را در سراسر پاکستان کشته است.
امریکا صدور ویزه برای افراد از نوار غزه را متوقف کرد
مارکو روبیو، وزیر خارجهٔ ایالات متحده امریکا اعلام کرد که این کشور ورود افراد از نوار غزه از طریق ویزههای بازدیدکننده را تا اطلاع ثانوی متوقف کرده است.
به گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، وی گفته است که برخی از سازمانهایی که در گرفتن این ویزهها دخیل بودند، روابط نزدیک با گروه حماس داشته اند.
حماس از سوی امریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود.
روبیو روز یکشنبه به شبکهٔ تلویزیونی CBS News گفته است که ما با گروههایی که ارتباط با حماس دارند یا از آن حمایت میکنند، وارد همکاری نخواهیم شد.
روبیو همچنان گفت که شواهدی وجود دارد که توسط دفاتر متعدد کنگره ارائه شده است و نشان می دهدکه برخی از سازمانهایی که در گرفتن این ویزهها دخیل بوده روابط قوی با گروههای تروریستی مانند حماس داشته اند. اما او جزئیات بیشتری ارائه نکرد.
روبیو این را هم نگفت که اخیراً چه تعداد از این ویزهها صادر شده است و این توقف تنها شامل ویزههای جدید میشود یا ویزههای قبلاً صادرشده را نیز در بر میگیرد.
بیشتر افراد از غزه برای درمان به امریکا می روند که کودکان نیز شامل آن اند.
به گزارش روزنامهٔ نیویارک تایمز، این تصمیم بر اساس اظهارات لورا لومر، فعال راستگرای افراطی، گرفته شده است که در شبکهٔ اجتماعی ایکس علیه ورود افراد از نوار غزه اعتراض کرده است.
لومر در پستهایش در ایکس ورود این افراد را تهدیدی برای امنیت ملی امریکا توصیف کرده و گفته که کشورهای اسلامی کافی وجود دارند که توانایی پذیرش نیازمندان برای درمان را دارند.
اسپانیا ۵۰۰ سرباز دیگر را برای مهار آتشسوزیهای جنگلی اعزام می کند
پدرو سانچز صدراعظم اسپانیا روز یکشنبه گفت که اسپانیا ۵۰۰ سرباز دیگر را برای مقابله با آتشسوزیهای جنگلی که در جریان یک دورهٔ طولانی از هوای گرم که جنگلهای خشک را نابود کرده است، اعزام میکند.
به گزارش خبرگزاری اسوشیتدپرس، این تصمیم در حالی گرفته شده است که پیش از این بیش از ۱۴۰۰ سرباز مصروف خاموشسازی آتش بودند و مقامات در مهار آتشسوزیهای جنگلی، بهویژه در منطقهٔ شمالغربی گالیسیا، با دشواری روبهرو اند.
مقامات گفته اند که آتشنشانان در حال مهار ۱۲ آتشسوزی بزرگ در گالیسیا هستند که همهٔ آنها در نزدیکی شهر اورنسه قرار دارند.
بر اساس آمار سیستم اطلاعات آتشسوزی جنگلی اتحادیهٔ اروپا، آتش سوزیهای امسال در اسپانیا ۱۵۸ هزار هکتار که (۳۹۰ هزار جریب) زمین می شود را سوزانده است.
خدمات تغییرات اقلیمی اتحادیهٔ اروپا گزارش داده است که اروپا از دههٔ ۱۹۸۰ تاکنون دو برابر میانگین جهانی گرمتر شده است.
دانشمندان میگویند تغییرات اقلیمی سبب افزایش و شدت گرما و خشکی در بخشهایی از اروپا میشود و منطقه را آسیبپذیرتر در برابر آتشسوزیها میسازد.
دست کم یازده نفر در حمله روسیه به اوکراین زخمی شدند
مقامات اوکراین یکشنبه شب ۱۷ اگست گفتند که روسیه یک منطقهٔ رهایشی در خارکیف را با موشک بالستیک هدف قرار داد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، دراین حمله دستکم ۱۱ نفر زخمی شدند.
اولِه سینهوبوف، والی خارکیف در تلگرامش نوشته است که در میان زخمیها یک دختر ۱۳ ساله نیز شامل است.
خارکیف، دومین شهر بزرگ اوکراین که در شمالشرق این کشور و نزدیک به مرز روسیه موقعیت دارد، از آغاز جنگی که مسکو با تهاجم همهجانبه در فبروری ۲۰۲۲ شروع کرد، بارها هدف حملات موشکی و طیارههای بی پیلوت روسی قرار گرفته است.
در خبر گفته شده است، موج انفجار شیشههای ساختمانها را شکسته و برخی از ساکنان این منطقه مجبور به تخلیه شدند.
مقامات همچنان گفته اند که در این حمله یک زن ۵۷ ساله هم زخمی شد و دستکم دوازده خانهٔ رهایشی و یک ساختمان آموزشی نیز آسیب دیده است.
این درحالیست که تلاشها برای پایان دادن به جنگ روسیه در اوکراین ادامه دارد و قرار است روز دوشنبه ولودیمیرزلنسکی رئیس جمهور اوکراین با دونالد ترمپ رئیس جمهور امریکا در واشنگتن دیدار کند.
این دیدار پس نشست رهبران امریکا و روسیه در آلاسکا برای پایان دادن به جنگ در اوکراین صورت می گیرد.
ویتکاف: روسیه تضمینهای امنیتی برای اوکراین را پذیرفته
استیو ویتکاف نماینده ویژه امریکا روز یکشنبه گفت ولادیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه در نشست آلاسکا با دونالد ترامپ رئیسجمهور امریکا پذیرفته است که امریکا و متحدان اروپایی تضمینهای امنیتی مشابه ماده پنج ناتو برای اوکراین پیشنهاد کنند.
او به شبکه سیانان گفت این نخستین بار است که پوتین با چنین امری موافقت کرده است.
اورزولا فندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا نیز در بروکسل در کنار زلنسکی از آمادگی اتحادیه اروپا برای مشارکت در این تضمینها استقبال کرد.
ویتکاف افزود دو طرف بر سر «تضمینهای امنیتی قوی و سرنوشتساز» بحث کردند و روسیه تعهد داده است به دنبال تصرف سرزمینهای جدیدی در اوکراین نرود. زلنسکی ضمن قدردانی از امریکا گفت هنوز جزئیات این تضمینها روشن نیست و امنیت باید در عمل همانند ماده پنج ناتو کار کند.
او از اتحادیه اروپا بهعنوان بخشی از این تضمینها یاد کرد. ویتکاف همچنین از تصمیم ترامپ برای تمرکز بر توافق صلح بهجای آتشبس فوری دفاع کرد و گفت پیشرفت زیادی حاصل شده است.
با این حال، وزیر خارجه امریکا مارکو روبیو تأکید کرد هنوز تا صلح نهایی فاصله زیادی وجود دارد و در صورت شکست مذاکرات، پیامدهای بیشتری برای روسیه در راه خواهد بود.
هزاران اسرائیلی علیه جنگ غزه به جادهها آمدند؛ درگیری و بازداشت هم گزارش شد
هزاران اسرائیلی معترض به ادامۀ جنگ، در پی فراخوان خانوادههای گروگانها، روز یکشنبه به جادهها آمدند که در برخی نقاط به درگیری و بازداشت هم انجامید.
این اعتراضها بیش از یک هفته پس از آن برگزار میشود که کابینه امنیتی اسرائیل با طرحهایی برای تصرف شهر غزه موافقت کرد؛ جنگی که ۲۲ ماه به طول انجامیده و شرایط انسانی وخیمی را در سرزمین فلسطینی ایجاد کرده است.
این جنگ با حمله گروه افراطی حماس در ۷ اکتوبر ۲۰۲۳ به اسرائیل آغاز شد؛ حملهای که طی آن ۲۵۱ نفر هم گروگان گرفته شدند. در حال حاضر ۴۹ گروگان همچنان در غزه هستند که اردوی اسرائیل میگوید ۲۷ نفر از آنان کشته شدهاند. امریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک گروه تروریستی میشناسند.
سازماندهندگان اعتراضها و گروه اصلی کارزار خانوادههای گروگانها در فراخوان خود خواستار اعتصاب عمومی در روز یکشنبه ـ نخستین روز هفته در اسرائیل ـ شده بودند.
خبرگزاریها گزارش دادند که روز یکشنبه بسیاری از کسبوکارها در بیتالمقدس و تلابیب تعطیل بودند.
شمار قربانیان سیلابهای پاکستان به ۳۴۴ نفر رسیده است
تازهترین آمارها نشان میدهد که سیلابهای پاکستان تاکنون جان ۳۴۴ نفر را گرفته است.
خبرگزاری فرانسپرس شب گذشته به نقل از مقامها گزارش داد که حدود دو هزار عضو تیمهای نجات هنوز در جستوجوی افراد ناپدیدشده و گرفتار در زیر آوار هستند.
ویرانی جادهها و پلها روند عملیات امدادرسانی را با مشکل روبهرو کرده، اما مقامها میگویند تیمهای نجات پیاده خود را به مناطق آسیبدیده رساندهاند.
بیشترین تلفات در مناطق بونیر، باجور، سوات، شنگله، منسیره و بتگرام در ایالت خیبرپختونخوا، در نزدیکی مرز افغانستان، رخ داده است.
این سیلابها پس از بارانهای شدید موسمی روز جمعه جاری شدند و دستکم ۱۲۰ نفر نیز زخمی شدند.
زلنسکی: رد آتشبس از سوی روسیه پایان جنگ اوکراین را دشوارتر کرده است
ولودیمیر زلنسکی رئیسجمهور اوکراین در آستانه سفر به واشنگتن گفته است که امتناع روسیه از پذیرش آتشبس، روند پایان جنگ را پیچیده کرده است.
او شب گذشته در پیامی در شبکههای اجتماعی نوشت: «ما میبینیم که روسیه به طور پیدرپی درخواستهای آتشبس را رد میکند و هنوز مشخص نکرده چه زمانی به کشتار پایان میدهد، این وضعیت را دشوارتر میسازد.»
این سخنان زلنسکی در حالی مطرح میشود که تلاشهای بینالمللی برای پایان دادن به جنگ اوکراین شدت گرفته است.
روز جمعه دونالد ترمپ رئیسجمهور امریکا و ولادیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه در آلاسکا دیدار کردند، اما به توافقی دست نیافتند.
زلنسکی نیز قرار است روز دوشنبه به واشنگتن سفر کند.
اسراییل فلسطینیان به دلیل گسترش عملیات به جنوب غزه منتقل میکند
اسراییل اعلام کرده است که فلسطینیان ساکن مناطق جنگی غزه را به جنوب این نوار منتقل خواهد کرد.
این تصمیم روز شنبه پس از هشدار اسرائیل مبنی بر گسترش عملیات علیه مخالفان مسلح در غزه اعلام شد.
نهاد نظامی اسرائیل که مسئول ارسال کمکهای بشردوستانه به غزه است گفته که از روز یکشنبه روند انتقال خیمه ها به جنوب غزه آغاز خواهد شد.
جزئیات بیشتری از این طرح و عملیات اسرائیل مشخص نشده، اما وزیر دفاع اسرائیل، یسراییل کاتز گفته است: «ما اکنون در حال نهاییسازی طرحی درباره شکست حماس در غزه هستیم.»
حماس که از سوی امریکا و اتحادیه اروپا بهعنوان گروه «تروریستی» شناخته میشود، نزدیک به دو سال است که در غزه با اردوی اسرائیل درگیر است و گاهی به اسرائیل حمله میکند.
با وجود مخالفت سازمان ملل و بسیاری از کشورها و سیاستمداران با گسترش عملیات اسرائیل، کابینه این کشور اعلام کرده است که این طرح را تصویب کرده است.
مورد جدید پخش اطلاعات شخصی هزاران افغان در انگلستان
یک سازمان وابسته به وزارت دفاع بریتانیا گفته است که یک بار دیگر، هزاران شهروند افغانستان، نظامیان بریتانیایی و کارمندان سکتور خدمات عامه، ممکن است در معرض پخش اطلاعات شخصی شان قرار گرفته باشند.
سازمان موسوم به جیت سینتر (Jet Center) که خدمات پیش از پرواز را برای مسافران فراهم میکند، گفته است که اواخر دیروز با یک حادثۀ درز اطلاعات دچار شده که در نتیجۀ آن افراد غیر مجاز به " تعداد محدودی از ایمیل های" این شرکت دست یافته اند.
گفته میشود که نزدیک به ۳۷۰۰ تن از پخش این اطلاعات متاثر شده اند.
در میان افراد متاثر شده، شهروندان افغانستان که به بریتانیا منتقل شده اند، سربازانی که برای تمرینات نظامی دورانی به دیگر مناطق فرستاده میشوند و خبرنگارانی که وزیران را سفر های رسمی همراهی میکنند، شامل استند.
پیش از این نیز در یک مورد دیگر، اطلاعات شخصی افغانهای که با نیروهای بریتانیایی کار کرده بودند "به طور اشتباهی" از سوی یک کارمند وزارت دفاع بریتانیا نشر شده بود.
از این رویداد که در ماه فبروری سال ۲۰۲۲ رخ داد، بیش از ۱۸ هزار تن متاثر شدند.
پخش اطلاعات شخصی این افراد سبب بحثهای جدی در دولت بریتانیا شد و حکومت این کشور از آغاز تحقیقات در بارۀ عوامل آن خبر داد.