مقام‌های پاکستانی روز دوشنبه اعلام کردند که عملیات نجات و کمک‌رسانی در شمال‌غرب این کشور پس از توقف چند ساعته به دلیل بارندگی شدید، از سر گرفته شده است.

سیلاب‌های ناگهانی ناشی از باران‌های سنگین تاکنون بیش از ۳۰۰ نفر قربانی گرفته است.

ادارۀ ملی مدیریت بحران پاکستان می‌گوید باران‌های شدید از روز جمعه در چندین ولسوالی شمالی تلفات و خسارت زیادی به‌جا گذاشته است. در مناطق کوهستانی نیز باران‌ها سبب رانش زمین و سنگ شده و خانه‌ها، موترها و دارایی‌های مردم را با خود برده است.

ولسوالی بونیر بیشترین آسیب را دیده و بیش از ۲۰۰ نفر در آن کشته شده‌اند.

عبید وزیر، یک مقام محلی به خبرگزاری رویترز گفته که «اولویت ما اکنون پاک‌سازی جاده‌ها، برپایی پل‌ها و رساندن کمک به آسیب‌دیدگان است.»

مقام‌ها گفتند بونیر که حدود سه و نیم ساعت با پایتخت اسلام‌آباد فاصله دارد، بر اثر «انفجار ابر» آسیب دیده است؛ پدیده‌ای نادر که در آن بیش از ۱۰۰ میلی‌متر باران در کمتر از یک ساعت در یک منطقه کوچک می بارد.

به گفته مقام‌ها، روز جمعه صبح در بونیر بیش از ۱۵۰ میلی‌متر باران در کمتر از یک ساعت باریده بود.

پیش‌بینی شده است که بارش‌های سنگین تا اوایل سپتمبر در سراسر پاکستان ادامه یابد.

طبق آمار این اداره، باران‌های موسمی و سیلاب‌ها از اواخر جون تاکنون ۶۵۷ نفر را در سراسر پاکستان کشته است.