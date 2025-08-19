شرکت کایوا تکنولوژی، مستقر در گوانگژو در چین، از برنامه‌های خود برای ساختن اولین ربات(انسان‌نما) جهان مجهز به تکنولوژی رحم مصنوعی خبر داد. این شرکت گفته که این ربات در سال ۲۰۲۶ به بازار عرضه می شود و قیمت آن کمتر از ۱۰۰ هزار یوان (۱۳۹۰۰ دالر) خواهد بود.

شرکت کایوا تکنولوژی، مستقر در گوانگژو در چین، از برنامه‌های خود برای ساختن اولین ربات(انسان‌نما) جهان مجهز به تکنولوژی رحم مصنوعی خبر داد. این شرکت گفته که این ربات در سال ۲۰۲۶ به بازار عرضه می شود و قیمت آن کمتر از ۱۰۰ هزار یوان (۱۳۹۰۰ دالر) خواهد بود.

این ربات(انسان‌نما) دارای یک رحم مصنوعی جابجا ‌شده در شکم او است که برای حمل جنین در طول دورۀ حامله گی و زایمان طراحی شده است.

این مفکوره بر اساس تحقیقات قبلی بنا شده، در سال ۲۰۱۷، دانشمندان امریکایی بره‌های نارس را برای هفته‌ها در یک "کیسه زیستی" پر از مایع زنده نگهداشتند، پیشرفتی که اکنون به حیث سنگ تهداب برای سیستم بارداری ربات(انسان‌نما) شرکت کایوا تکنولوژی، تلقی می‌شود.

به عقیدۀ دانشمندان، به این ترتیب جهانی را می توان تصور کرد که در آن نوزادان نه از مادر، بلکه از ماشین‌ها متولد می‌شوند و این آینده ممکن است زودتر از آنچه انتظار می‌رود فرا برسد.