جهان
یک شرکت چینی اولین ربات(انساننما) دارای رحم مصنوعی را به بازار عرضه خواهد کرد
شرکت کایوا تکنولوژی، مستقر در گوانگژو در چین، از برنامههای خود برای ساختن اولین ربات(انساننما) جهان مجهز به تکنولوژی رحم مصنوعی خبر داد. این شرکت گفته که این ربات در سال ۲۰۲۶ به بازار عرضه می شود و قیمت آن کمتر از ۱۰۰ هزار یوان (۱۳۹۰۰ دالر) خواهد بود.
شرکت کایوا تکنولوژی، مستقر در گوانگژو در چین، از برنامههای خود برای ساختن اولین ربات(انساننما) جهان مجهز به تکنولوژی رحم مصنوعی خبر داد. این شرکت گفته که این ربات در سال ۲۰۲۶ به بازار عرضه می شود و قیمت آن کمتر از ۱۰۰ هزار یوان (۱۳۹۰۰ دالر) خواهد بود.
این ربات(انساننما) دارای یک رحم مصنوعی جابجا شده در شکم او است که برای حمل جنین در طول دورۀ حامله گی و زایمان طراحی شده است.
این مفکوره بر اساس تحقیقات قبلی بنا شده، در سال ۲۰۱۷، دانشمندان امریکایی برههای نارس را برای هفتهها در یک "کیسه زیستی" پر از مایع زنده نگهداشتند، پیشرفتی که اکنون به حیث سنگ تهداب برای سیستم بارداری ربات(انساننما) شرکت کایوا تکنولوژی، تلقی میشود.
به عقیدۀ دانشمندان، به این ترتیب جهانی را می توان تصور کرد که در آن نوزادان نه از مادر، بلکه از ماشینها متولد میشوند و این آینده ممکن است زودتر از آنچه انتظار میرود فرا برسد.
تازهترین خبرهای روز را اینجا دنبال کنید
ترمپ با همتای روسی اش تماس گرفت، تا مقدمات دیدار او را با رئیس جمهور اوکراین، فراهم کند
دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، پس از یک روز جلسات فوقالعاده در قصر سفید در ۱۸ اگست، به حیث بخشی از تلاش برای پایان دادن به جنگ در اوکراین، با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه تماس گرفت، تا مقدمات دیدار مستقیم بین پوتین و ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین را فراهم کند.
ترمپ گفت که پس از میزبانی از رهبران بریتانیا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، فنلاند، اتحادیه اروپا و ناتو در قصر سفید، با پوتین تماس گرفته تا در مورد دیدار احتمالی او با زلنسکی صحبت کند.
ترمپ گفته که"این یک گام بسیار خوب و اولیه برای جنگی است که تقریباً چهار سال است ادامه دارد."
تهاجم غیر موجۀ روسیه بر اوکراین که در 24 فبروری، 2022 میلادی آغاز شد، هنوز هم ادامه دارد.
پیلوت سوئیسی، رکورد ارتفاع پرواز با یک طیاره برقی خورشیدی را شکست
رافائل دومیان(Raphael Domjan) پیلوت سوئیسی، رکورد ارتفاع پرواز با یک طیاره برقی خورشیدی را شکست و تا ارتفاع ۹۵۲۱ متر از سطح زمین پرواز کرد.
بر اساس سی بی اس نیوز، دومیان با طیارۀ سولرستراتوس(SolarStratos) سهشنبۀ گذشته این پرواز تاریخی را از میدان هوایی سیون در جنوب غربی سوئیس انجام داد و با بهرهگیری از گرمای هوا، رکوردی را که از ۱۵ سال پابرجا بود، پشت سر گذاشت.
قبلاً رکورد ارتفاع تأیید شده پرواز یک طیارۀ خورشیدی ۹۲۳۵ متر بود.
رافائل دومیان گفته،قصد دارد اولین کسی باشد که با یک طیارۀ خورشیدی به ارتفاع ۱۰ هزار متر، یعنی در ارتفاع طیارات مسافربری، پرواز میکند.
در اثر بارندگی و سیلاب ها در هشت ولایت افغانستان، چهار تن کشته و یک تن زخمی شدند
مقامات ادارۀ ملی آماده گی مبارزه باحوادث حکومت طالبان می گوید که در اثر بارندگی های شدید و سرازیر شدن سیلاب های ناگهانی در هشت ولایت افغانستان، چهار تن کشته و یک تن زخمی شده اند و صدها خانه نیز تخریب شده است.
به گفتۀ محمد یوسف حمد، مسئول اطلاعات عمومی این اداره، ولایات کابل، کاپیسا، پروان، پکتیکا، لوگر، ننگرهار، لغمان و کنر شاهد سیلاب ها بودهاند، اما او نگفته که این تلفات در کدام ولایات بوده است.
این در حالیست که در اوایل ماه جاری، چهار تن در ولایات جوزجان، لغمان، کنر و خوست در اثر رویداد های طبیعی جان هایشان را از دست دادند و پنجشنبه گذشته، سیلاب ناگهانی در شهر کامدیش در ولایت نورستان جان پنج تن را گرفت.
سازمان ملل متحد بارندگی ها و سیلابهای ناگهانی در افغانستان را به تغییرات اقلیمی نسبت داده، خواستار کمک های فوری به جوامع آسیبدیده شده است.
افغانستان در زمره کشورهای محسوب می شود که با وصف سهم اندک یا هیچ در تغییرات اقلیمی، بطور شدید از آن متاثر شده است.
سرمنشی ناتو: بحثها دربارهٔ تضمینهای امنیتی اوکراین جریان دارد
مارک روته، سرمنشی ناتو میگوید بحثها بر سر ارائه تضمینهای امنیتی به اوکراین مشابه آنچه کشورهای عضو ناتو دریافت کردهاند، جریان دارد.
آقای روته روز دوشنبه پس از نشست در قصر سفید با دونالد ترمپ رئیسجمهور امریکا، ولودیمیر زلینسکی رئیسجمهور اوکراین و رهبران اروپایی به فاکس نیوز گفت که واشنگتن برای دادن تضمینهای امنیتی به اوکراین علاقه نشان داده است؛ تضمینهایی که مشابه ماده پنجم پیمان ناتو خواهد بود.
او افزود که آنچه مورد بحث است عضویت ناتو نیست، اما تضمینها مانند کشورهای عضو ناتو داده میشود؛ همان ماده پنج که میگوید حمله به یک عضو ناتو به منزله حمله به همه کشورهای عضو است.
زلینسکی پیش از این نیز بر اساس ماده پنجم پیمان ناتو خواستار تضمینهای امنیتی از غرب شده بود.
ایران تا پایان سال روان خورشیدی ۸۰۰ هزار مهاجر افغان را اخراج می کند
وزیر داخله ایران اعلام کرد تا آخر حوت امسال ۸۰۰ هزار تن دیگر از مهاجران افغان از این کشور اخراج خواهند شد.
اسکندر مؤمنی که به مشهد سفر کرده، دوشنبه ۲۷ اسد گفت تاکنون یک میلیون و ۲۰۰ هزار مهاجر افغان از مرزهای ایران خارج شده است.
او افزود که ایران برنامه ریزی کرده که دو میلیون مهاجر افغان از این کشور برگشت داده شوند.
او افزوده که مهاجران را اخراج کردند که به گونه غیر قانونی در ایران زندگی می کردند.
به گفته اسکندر مؤمنی، بیش از ۷۰ درصد از یک میلیون و ۲۰۰ هزار افغان های که تاکنون از ایران رفتهاند، داوطلبانه برگشتند.
وزیر داخله ایران افزوده که بازگشت آنان «عزتمندانه» انجام خواهد شد و این موضع به معنای «مهاجرتستیزی» نیست.
این درحالی است که ایران پس درگیری بیان این کشور و اسرائیل اخراج مهاجران افغان را شدت بخشیده است.
قرار است ترمپ امروز میزبان رئیس جمهور اوکراین و رهبران اروپایی باشد
در حالیکه ولودیمیر زلنسکی رئیسجمهور اوکراین و رهبران اروپایی برای گفتوگو در قصر سفید آماده میشوند، روسیه حملات هوایی خود را بر چندین هدف ادامه داده است.
در حملۀ روسیه بر خارکیف هفت نفر، از جمله دو کودک، کشته و دستکم ۲۰ نفر دیگر زخمی شدند.
این حملات هوایی سه روز پس از سفر ولادیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه به الاسکا به دعوت ترمپ صورت گرفت.
ترمپ گفته بود در گفتوگوها درباره توافق صلح «پیشرفت بزرگی» حاصل شده اما هنوز نیاز به کار روی جزئیات است.
قرار است امروز ترمپ در قصر سفید میزبان رئیسجمهور اوکراین ولودیمیر زلنسکی و رهبران اروپایی باشد.
در این نشست، علاوه بر ترمپ و زلنسکی، مارک روته سرمنشی ناتو، امانوئل مکرون رئیسجمهور فرانسه، کییر استارمر صدراعظم بریتانیا، فریدریش مرز صدراعظم جرمنی، جورجیا ملونی صدراعظم ایتالیا و الکساندر استوب رئیسجمهور فنلند نیز حضور خواهند داشت.
ازسرگیری عملیات نجات در پاکستان؛ سیلابهای ناگهانی جان بیش از ۳۰۰ نفر را گرفت
مقامهای پاکستانی روز دوشنبه اعلام کردند که عملیات نجات و کمکرسانی در شمالغرب این کشور پس از توقف چند ساعته به دلیل بارندگی شدید، از سر گرفته شده است.
سیلابهای ناگهانی ناشی از بارانهای سنگین تاکنون بیش از ۳۰۰ نفر قربانی گرفته است.
ادارۀ ملی مدیریت بحران پاکستان میگوید بارانهای شدید از روز جمعه در چندین ولسوالی شمالی تلفات و خسارت زیادی بهجا گذاشته است. در مناطق کوهستانی نیز بارانها سبب رانش زمین و سنگ شده و خانهها، موترها و داراییهای مردم را با خود برده است.
ولسوالی بونیر بیشترین آسیب را دیده و بیش از ۲۰۰ نفر در آن کشته شدهاند.
عبید وزیر، یک مقام محلی به خبرگزاری رویترز گفته که «اولویت ما اکنون پاکسازی جادهها، برپایی پلها و رساندن کمک به آسیبدیدگان است.»
مقامها گفتند بونیر که حدود سه و نیم ساعت با پایتخت اسلامآباد فاصله دارد، بر اثر «انفجار ابر» آسیب دیده است؛ پدیدهای نادر که در آن بیش از ۱۰۰ میلیمتر باران در کمتر از یک ساعت در یک منطقه کوچک می بارد.
به گفته مقامها، روز جمعه صبح در بونیر بیش از ۱۵۰ میلیمتر باران در کمتر از یک ساعت باریده بود.
پیشبینی شده است که بارشهای سنگین تا اوایل سپتمبر در سراسر پاکستان ادامه یابد.
طبق آمار این اداره، بارانهای موسمی و سیلابها از اواخر جون تاکنون ۶۵۷ نفر را در سراسر پاکستان کشته است.
امریکا صدور ویزه برای افراد از نوار غزه را متوقف کرد
مارکو روبیو، وزیر خارجهٔ ایالات متحده امریکا اعلام کرد که این کشور ورود افراد از نوار غزه از طریق ویزههای بازدیدکننده را تا اطلاع ثانوی متوقف کرده است.
به گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، وی گفته است که برخی از سازمانهایی که در گرفتن این ویزهها دخیل بودند، روابط نزدیک با گروه حماس داشته اند.
حماس از سوی امریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود.
روبیو روز یکشنبه به شبکهٔ تلویزیونی CBS News گفته است که ما با گروههایی که ارتباط با حماس دارند یا از آن حمایت میکنند، وارد همکاری نخواهیم شد.
روبیو همچنان گفت که شواهدی وجود دارد که توسط دفاتر متعدد کنگره ارائه شده است و نشان می دهدکه برخی از سازمانهایی که در گرفتن این ویزهها دخیل بوده روابط قوی با گروههای تروریستی مانند حماس داشته اند. اما او جزئیات بیشتری ارائه نکرد.
روبیو این را هم نگفت که اخیراً چه تعداد از این ویزهها صادر شده است و این توقف تنها شامل ویزههای جدید میشود یا ویزههای قبلاً صادرشده را نیز در بر میگیرد.
بیشتر افراد از غزه برای درمان به امریکا می روند که کودکان نیز شامل آن اند.
به گزارش روزنامهٔ نیویارک تایمز، این تصمیم بر اساس اظهارات لورا لومر، فعال راستگرای افراطی، گرفته شده است که در شبکهٔ اجتماعی ایکس علیه ورود افراد از نوار غزه اعتراض کرده است.
لومر در پستهایش در ایکس ورود این افراد را تهدیدی برای امنیت ملی امریکا توصیف کرده و گفته که کشورهای اسلامی کافی وجود دارند که توانایی پذیرش نیازمندان برای درمان را دارند.
اسپانیا ۵۰۰ سرباز دیگر را برای مهار آتشسوزیهای جنگلی اعزام می کند
پدرو سانچز صدراعظم اسپانیا روز یکشنبه گفت که اسپانیا ۵۰۰ سرباز دیگر را برای مقابله با آتشسوزیهای جنگلی که در جریان یک دورهٔ طولانی از هوای گرم که جنگلهای خشک را نابود کرده است، اعزام میکند.
به گزارش خبرگزاری اسوشیتدپرس، این تصمیم در حالی گرفته شده است که پیش از این بیش از ۱۴۰۰ سرباز مصروف خاموشسازی آتش بودند و مقامات در مهار آتشسوزیهای جنگلی، بهویژه در منطقهٔ شمالغربی گالیسیا، با دشواری روبهرو اند.
مقامات گفته اند که آتشنشانان در حال مهار ۱۲ آتشسوزی بزرگ در گالیسیا هستند که همهٔ آنها در نزدیکی شهر اورنسه قرار دارند.
بر اساس آمار سیستم اطلاعات آتشسوزی جنگلی اتحادیهٔ اروپا، آتش سوزیهای امسال در اسپانیا ۱۵۸ هزار هکتار که (۳۹۰ هزار جریب) زمین می شود را سوزانده است.
خدمات تغییرات اقلیمی اتحادیهٔ اروپا گزارش داده است که اروپا از دههٔ ۱۹۸۰ تاکنون دو برابر میانگین جهانی گرمتر شده است.
دانشمندان میگویند تغییرات اقلیمی سبب افزایش و شدت گرما و خشکی در بخشهایی از اروپا میشود و منطقه را آسیبپذیرتر در برابر آتشسوزیها میسازد.