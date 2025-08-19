چهار کشته و خسارات گسترده در سیلاب‌ های اخیر ۹ ولایت افغانستان

محمد یوسف حماد، رئیس اطلاعات و ارتباطات عامهٔ این اداره، روز دوشنبه ۲۷ اسد در پیامی ویدیویی که در صفحهٔ فیس ‌بوک اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث منتشر شده گفته که در نتیجهٔ این سیلاب‌ ها چهار تن جان باخته ‌یک نفر زخمی شده است.

او مشخص نکرده که تلفات در کدام ولایت ها رخ داده؛ اما افزوده که خسارات هنگفت مالی نیز به مردم وارد شده است.

«به اثر ریزش این باران ها بدبختانه چهار تن از هموطنان ما به شهادت رسیده اند، یک تن زخمی شده ، ۱۱ خانه به طور کامل و ۴۶ خانه قسما تخریب شده است ۱۳۰ جریب زمین زراعتی ۱۳۵ جریب باغ ، ۱۶کیلو متر سرک، دو پل و پلچک ، ۱۰۰تخته سولر ۱۷۰۰ درخت و ۲۱کانال آسیب دیده اند که در کل ۳۵۳خانواده به اثر این حوادث طبیعی متاثر شده اند.»

رئیس اطلاعات و ارتباطات عامهٔ اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان افزوده که برای متضررین کمک های عاجل صورت گرفته و سروی آسیب دیدگان از سوی این اداره ادامه دارد.

به اساس معلومات اداره مبارزه با حوادث حکومت طالبان ، سیلاب های در آغاز هفته جاری در ولایت های کابل، کاپیسا، پروان ، لوگر، ننگرهار ، لغمان ،پکتیا، پکتیکا و کنر به وقوع پیوسته است.

در این حال شماری از باشندگان و مسئولان در ولایت های ننگرهار و لغمان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که سیلاب های اخیر سبب تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی به آنان شده است.

نصیب الله باشنده ناحیه هشتم منطقه دامان ولسوالی بهسود در ولایت ننگرهار و یکی از متضررین از سیلاب می گوید که دیوار های خانه اش را سیلاب تخریب کرده ، بیکار است و توان بازسازی آن را ندارد.

«به من آسیب رسیده است سیلاب مکمل دیوار های خانه ام را تخریب کرده است، دیوار حویلی را هم از بین برده است، فعلا خودم بیکار هستم توان دوباره بازسازی اش را ندارم، دو دانه نان پیدا کرده نمی توانم ، چگونه این خانه را بازسازی کنم، از موسسات می خواهیم که در ساخت خانه با ما همکاری کنند.»

عبدالعظیم صدیقی یکی از کارمند اداره حفاظت از محیط زیست ولایت لغمان تحت کنترل حکومت طالبان نیز به رادیو آزادی گفت که سیلاب های اخیر تلفات جانی و خسارات مالی زیادی را به مردم این ولایت وارد کرده است.

«خسارات مالی زیاد به مردم وارد شده است ،زمین های زراعتی ،کانال ها و خانواده ها آسیب دیده اند، اتاق های شان چپه شده است، یک پل در سرک الیشنگ از بین رفته است و یک زن و یک مرد هم شهید شده اند.»

هشدار بیشتر

این در حالیست که اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان روز سه شنبه ۲۸ اسد از ریزش باران های شدید و وقوع سیلاب های آنی در ولایت های نورستان ، کنر ، ننگرهار ، لغمان ، لوگر، خوست و پکتیا هشدار داده است.

در اطلاعیه این اداره که صفحه ایکس این اداره نشر شده میزان بارندگی در مناطق مختلف بین «۱۰ تا ۲۵»ملی متر پیش بینی شده است.

در ادامه آمده که در ولایت های جنوب شرقی و غربی احتمال وقوع باد های شدید همراه با گرد و خاک وجود دارد که سرعت آن در نقاط مختلف بین « ۵۰ الی ۸۵ »کیلومتر در ساعت خواهد بود.

قابل ذکر است که افغانستان یکی از کشور های آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی بوده و مردم آن هر از گاهی در نتیجه حوادث طبیعی به ویژه بارندگی های شدید و سیلاب ها متضرر می شوند.