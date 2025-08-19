۲۸ اسد ۱۰۶ مین سالگرد استرداد استقلال افغانستان

۱۰۶ سال پیش، غازی امان ‌الله خان برای به ‌دست آوردن استقلال سیاسی افغانستان تلاش ها را آغاز کرد

ذبیح ‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان در اعلامیه ‌ای از فداکاری‌ های افغان‌ ها در راستای گرفتن استقلال یاد کرده است، اما از غازی امان الله خان که افغانستان تحت رهبری او استقلال خود را در سال ۱۹۱۹ از بریتانیا بدست آورد، یاد نکرده است.

در این اعلامیه ذبیح‌ الله مجاهد در صفحه ایکس (توییتر سابق ) منتشر کرده است ،آمده که: «افغان‌ ها ۱۰۶ سال پیش در همین روز، به برکت یک معرکه جهادی نیرومند، امپراتوری مقتدر بریتانیا را وادار کردند تا استقلال کامل افغانستان را به رسمیت بشناسد»

سالروز استر داد استقلال افغانستان در زمان حکومت جمهوری قبلی به طور گسترده ای به صورت رسمی و علنی تجلیل می شد؛ اما پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، در این روز مراسم رسمی مختصر برگزار می شود.

امسال حکومت طالبان به افتخار این روز در سراسر افغانستان رخصتی عمومی اعلام کرده است.

نشستی نیز به همین مناسبت در وزارت دفاع طالبان به همین مناسبت برگزار شد.

هرچند امیرخان متقی، وزیر خارجه حکومت طالبان در سخنرانی ‌اش در این نشست از هیچ کشوری نام نگرفت، اما گفت که برگزاری نشست‌ ها و تجمعات علیه حکومت طالبان در کشورهای همسایه به هیچ صورت به آنان آسیبی نخواهد رساند:

«هر کسی که در کشورهای همسایه، چه در کشور های منطقه باشند و یا چه در کشورهای جهان، هر جا که نشست برگزار می‌ کنند و به ‌سوی ما سنگ پرتاب می‌ کنند، برای ‌شان این بیت از عبدالرحمن بابا کافی‌ است، توکه به دیگری تیرمی اندازی ، بدان که همین تیر روزی به سوی خودت شلیک خواهد شد»

در اوایل جون سال ۱۹۱۹ میلادی، جنگ میان دو طرف پایان یافت و مذاکرات صلح در شهر راولپندی آغاز شد

امیرخان متقی این اظهارات را در حالی بیان کرد که قرار است به روز های ۲۵ و ۲۶ ماه جاری میلادی، اسلام‌ آباد میزبان نشستی با حضور چهره‌ های سیاسی مخالف حکومت طالبان، زنان معترض و فعالان مدنی باشد.

مولوی محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع حکومت طالبان، نیز بار دیگر به کشور های منطقه و جهان اطمینان داد که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور همسایه ‌ای استفاده نخواهد شد.

او افزود که کشورهای همسایه باید منافع خود را نه در افغانستان ضعیف، بلکه در افغانستان با ثبات جستجو کنند.

ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس‌ الوزرای حکومت طالبان، هم بر ظرفیت اقتصادی افغانستان تأکید کرده گفت که جوانان باید بر اساس نیاز های زمان، آموزش‌ های عصری را فرا گیرند، تا افغانستان صاحب تکنالوژی و وسایل عصری شود.

این در حالیست که بر اساس گزارش ‌ها، حکومت طالبان به جای آموزش‌ های عصری، به آموزش ‌های دینی اولویت داده، هزاران مدرسهٔ دینی جدید ساخته است و همچنین در های آموزش را بر روی دختران بالاتر از صنف شش بسته است.

وزارت معارف حکومت طالبان اعلام کرده که در سه سال نخست حاکمیت خود، نزدیک به ۲۳ هزار مدرسه دینی جدید ساخته است که در آنها حدود ۳۰۰ هزار دختر و پسر مشغول آموزش ‌اند.

با آنکه ، بیست ‌و هشتم اسد، روز استرداد استقلال سیاسی افغانستان، در شبکه‌ های اجتماعی به طور گسترده گرامی داشته شد و تصاویر بیرق سه ‌رنگ ملی افغانستان و شاه امان‌ الله خان منتشر از سوی شماری از کاربران باز نشر شده است؛ اما از هیچ ولایت، از جمله کابل، گزارشی در بارهٔ

پس از بحث‌ ها و اختلاف‌ نظرهای فراوان، در نهایت بریتانیایی ها پذیرفتند که افغانستان کشوری مستقل است

گردهمایی حضوری مردمی منتشر نشده است.

یک باشنده کابل که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که در این روز پرچم سه‌ رنگ افغانستان را بر روی بایسکل اش نصب کرده و به جاده آمده بود، اما به گفتهٔ او، افراد مسلح طالبان او را مورد ضرب و شتم قرار دادند و پرچم اش را پاره کردند:

«زمانی که صبح بیرق های سه رنگ را به بایسکل خود نصب کرده و به جاده بر آمدم ، طالبان مرا بازداشت لت و کوب کرده و بیرق مرا هم پاره کردند.»

آرامگاه شاه امان ‌الله خان کسی که استقلال افغانستان را به ‌دست آورد در شهر جلال آباد ولایت ننگرهار واقع است و در نظام جمهوری، محل برگزاری جشن‌ های گسترده رسمی و مردمی روز استقلال بود، اما شماری از باشندگان این ولایت به رادیو آزادی گفته‌ اند که امسال نیز به هیچکس اجازه برگزاری جشن در آن محل داده نشده است.

یک باشنده این شهر به شرط عدم افشا نام و تغییر صدا به رادیو آزادی گفت:

"در ننگرهار هیچگونه مراسم رسمی یا غیررسمی برگزار نشد، نه کسی اجازه داشت بیرق ملی را بلند کند و نه هم به نشست های بزرگ مردمی اجازه داده شد، صبح من از برابر مقبره غازی امان الله خان گذشتم، دیدم که خیر و خیریت است حتی مقبره اش از گرد و خاک هم پاک نشده بود."

۱۰۶ سال پیش در سال ۱۲۹۸ هجری خورشیدی، غازی امان ‌الله خان پس از درگذشت پدرش، حبیب ‌الله خان و به ‌دست گرفتن قدرت، اعلام جنگ علیه انگلیس و تلاش برای به ‌دست آوردن استقلال سیاسی افغانستان را آغاز کرد.

حکومت طالبان به جای آموزش‌ علوم عصری، به آموزش ‌های دینی اولویت داده، هزاران مدرسهٔ دینی جدید ساخته است

جنگ میان افغان ‌ها و انگلیس ها نزدیک به یک ماه ادامه یافت و به اساس نوشته های مورخان ، در اوایل جون سال ۱۹۱۹ میلادی، جنگ میان دو طرف پایان یافت و مذاکرات صلح در شهر راولپندی آغاز شد.

پس از بحث‌ ها و اختلاف‌ نظرهای فراوان، در نهایت بریتانیایی ها پذیرفتند که افغانستان کشوری مستقل است و آنان هیچگونه دخالت در سیاست داخلی و خارجی آن نخواهند داشت.

تطبیق این توافق، در تاریخ ۱۹ اگست همان سال که برابر با ۲۸ اسد سال ۱۲۹۸ خورشیدی بود آغاز شد.

بدین ترتیب، در سراسر افغانستان جشن‌ های استقلال برگزار شد و افغانستان به عنوان یک کشور مستقل اعلام شد.

از آن زمان تاکنون، افغان‌ ها این روز را هر ساله به عنوان «روز استقلال» با برگزاری مراسم ‌های مختلف گرامی می‌ دارند.