اتحادیۀ اروپا پس از مرگ حداقل ۷۹ تن در حادثه ترافیکی مرگبار هرات ابراز همدردی کرد
نمایندگی اتحادیۀ اروپا در افغانستان با ابراز اندوه عمیق نسبت به سانحۀ مرگبار ترافیکی در هرات، با خانوادهها و بازماندگان قربانیان اعلام همدردی کرده است.
این نمایندگی روز چهارشنبه ۲۹ اسد در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«نمایندگی اتحادیۀ اروپا در افغانستان عمیقترین تأثر خود را از حادثۀ غمانگیز ترافیکی در هرات، که جان ۷۹ تن از جمله ۱۹ کودک را گرفت، ابراز میدارد.»
به گزارش فرانسپرس، مقامهای طالبان و شاهدان عینی گفتهاند که این حادثه سهشبنه شب زمانی رخ داد که یک بس مسافربری با یک موترسایکل و یک لاری حامل مواد سوختی برخورد کرد و آتشسوزی شدیدی بهوقوع پیوست.
به گفتۀ مقامها، این بس مسافران را از گذرگاه مرزی اسلامقلعه ـ که معمولاً نقطۀ ورود مهاجران اخراجی از ایران است ـ انتقال میداد.
مقامهای ایرانی اخیراً اعلام کردهاند که در شش ماه گذشته ۱.۲ میلیون مهاجر افغان اخراج شده و قرار است تا چند ماه دیگر ۸۰۰ هزار تن دیگر نیز اینکشور را ترک کنند.
اسحق دار وزیر خارجه پاکستان برای دیدار سه جانبه وارد کابل شد
اسحاق دار، معاون صدراعظم و وزیر خارجه پاکستان، روز چهارشنبه ۲۹ اسد برای شرکت در ششمین نشست سهجانبه وزیران خارجه پاکستان، چین و طالبان وارد کابل شد.
رسانههای پاکستانی گزارش دادهاند که محمد صادق، نمایندۀ ویژه پاکستان برای افغانستان، و شماری از مقامهای ارشد وزارت خارجه نیز او را در این سفر همراهی میکنند.
بر اساس گزارش خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان، امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان، وانگ یی وزیر خارجه چین و اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان در کابل دربارۀ مبارزه با تروریزم و گسترش دهلیز اقتصادی چین–پاکستان گفتوگو خواهند کرد.
این منبع افزوده است که وانگ یی همچنان با رهبران حکومت طالبان دربارۀ توسعۀ روابط دوجانبه و همکاریهای اقتصادی بحث خواهد کرد.
قرار بود امیرخان متقی در اوایل ماه آگست با سفر به پاکستان با همتایان پاکستانی و چینی خود دیدار کند، اما این نشست پس از آن به تعویق افتاد که سازمان ملل متحد به او، که در فهرست تحریمهای این سازمان قرار دارد، اجازۀ سفر نداد.
شمار قربانیان یک حادثۀ ترافیکی در غرب افغانستان، به ۷۶ تن رسید
شمار قربانیان تصادم یک بس مسافربری با یک لاری در هرات، به ۷۶ تن رسیده است.
احمدالله متقی، رییس اطلاعات و فرهنگ طالبان در هرات، گفت که این حادثه ترافیکی سهشنبه شب(۱۹ اگست) رخ داد و منجر به کشته شدن ۷۶ تن از جمله کودکان و زنان شده است.
به گفتۀ متقی این حادثه زمانی رخ داد که یک بس مسافر بری حامل مهاجران اخراج شده از ایران، در مسیر اسلام قلعه- هرات با یک لاری تصادم کرد و آتش گرفت.
او گفته است که اکثر قربانیان مربوط به ولایت های کابل، پروان، کاپیسا، غزنی و بامیان اند که به شفاخانه مرکزی قول اردوی هرات انتقال یافته اند.
محمد یوسف سعیدی، یک مقام ولایتی به خبرگزاری فرانسه گفته که این بس حامل افغانهایی بود که اخیراً از ایران بازگشته و بسوی کابل می رفتند. وی افزوده که همه مسافران در نقطۀ سرحدی اسلام قلعه، سوار این وسیله نقلیه شده بودند.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در گفتگو با خبرگزاری دیپیای جرمنی این رویداد را تأیید کرده گفته که قربانیان آن از ایران اخراج شده بودند.
پولیس طالبان در منطقه گذره در خارج از شهر هرات، جایی که تصادم در آن رخ داده، گفته که یک موتورسیکل نیز در این حادثه دخیل بوده است.
اکثر کشتهشدگان مسافران بس بوده اند، اما دو تن که در لاری بودند همراه با دو تن دیگر که سوار موتورسیکل بودند، نیز کشته شده اند.
پولیس طالبان در اعلامیهای علت این رویداد ترافیکی را سرعت بیش از حد و بیاحتیاطی رانندۀ بس مسافربری خوانده است.
امروز بیست و هشتم اسد، سالروز استرداد استقلال افغانستان است
در بیست و هشتم اسد (۱۹ اگست) سال ۱۹۱۹ میلادی، افغانستان، تحت رهبری پادشاه امانالله خان استقلال خود را از بریتانیا پس گرفت.
روسیه و ترکیه از نخستین کشورهایی بودند که در آن زمان استقلال افغانستان را به رسمیت شناختند.
وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان این روز را رخصتی عمومی اعلام کرده و ۲۸ اسد را "روز غرور" در تاریخ ملت افغانستان، نامیده است.
با این حال، در چهار سال گذشته، طالبان از برگزاری عمومی این مناسبت از سوی افغان ها، مانع شدهاند.
پیش از این، افغانها این روز را با رسم گذشت هایی نظامی و ملکی، حمل بیرق های سه رنگ ملی در سرکها، رقص و پایکوبی و برگزاری جشن ها و مراسم شاندار گرامی میداشتند، که با محدودیتهای فعلی کاملاً متفاوت است.
سرمنشی ناتو: بحثها دربارهٔ تضمینهای امنیتی اوکراین جریان دارد
مارک روته، سرمنشی ناتو میگوید بحثها بر سر ارائه تضمینهای امنیتی به اوکراین مشابه آنچه کشورهای عضو ناتو دریافت کردهاند، جریان دارد.
آقای روته روز دوشنبه پس از نشست در قصر سفید با دونالد ترمپ رئیسجمهور امریکا، ولودیمیر زلینسکی رئیسجمهور اوکراین و رهبران اروپایی به فاکس نیوز گفت که واشنگتن برای دادن تضمینهای امنیتی به اوکراین علاقه نشان داده است؛ تضمینهایی که مشابه ماده پنجم پیمان ناتو خواهد بود.
او افزود که آنچه مورد بحث است عضویت ناتو نیست، اما تضمینها مانند کشورهای عضو ناتو داده میشود؛ همان ماده پنج که میگوید حمله به یک عضو ناتو به منزله حمله به همه کشورهای عضو است.
زلینسکی پیش از این نیز بر اساس ماده پنجم پیمان ناتو خواستار تضمینهای امنیتی از غرب شده بود.
در اوایل آگست، قرار بود امیرخان متقی برای اشتراک در همین نشست سهجانبه به پاکستان سفر کند، اما این نشست پس از آن لغو شد که مشخص گردید سازمان ملل متحد به متقی، که نامش در فهرست تحریمها است، اجازه سفر نداده است.
طالبان قرارداد معدن مس عینک را برای ۱۵ سال دیگر تمدید کردند
وزارت معادن و پترولیم طالبان روز دوشنبه اعلام کرد که قرارداد اکتشاف و استخراج معدن مس عینک در ولسوالی محمدآغه ولایت لوگر را برای ۱۵ سال دیگر تمدید کرده است.
به این ترتیب، مدت این قرارداد به ۴۵ سال افزایش یافت.
همایون افغان سخنگوی این وزارت در کابل به رسانهها گفت که با تمدید قرارداد، شرایط آن تغییری نکرده است.
این پروژه ۱۷ سال پیش به یک شرکت چینی به نام (ام سی سی) سپرده شد، اما تاکنون پیشرفت قابل توجهی در استخراج این معدن دیده نشده است.
بیش از ۲۰۰ افغان که جرمنی وعدهٔ پذیرش آنان را داده بود، از پاکستان به افغانستان بازگردانده شدند
به اساس معلومات وزارت خارجه جرمنی، ۲۱۱ شهروند افغان که جرمنی وعدهٔ پذیرش آنها را به عنوان پناهجو داده بود، به زور از پاکستان به افغانستان اخراج شدهاند.
یک سخنگوی این وزارت روز دوشنبه ۲۷ اسد در برلین گفت که ۴۵۰ افغان دیگر در پاکستان بازداشت شده و با خطر اخراج روبهرو هستند.
جرمنی گفته که با مقامهای پاکستانی در تماس است تا اطمینان یابد این افراد از خاک پاکستان بیرون رانده نشوند.
وزارت خارجه جرمنی هفتهٔ گذشته نیز اعلام کرد که ۲۴۵ افغان که از سوی پولیس پاکستان در کمپها نگهداری میشدند، در نتیجهٔ همین تلاشها آزاد شدهاند.
پس از رویکارآمدن طالبان، جرمنی دهها هزار افغان را پذیرفته و هنوز هم حدود دو هزار افغان در پاکستان زندگی میکنند که وعدهٔ ورود به جرمنی را دریافت کردهاند.
ایران تا پایان سال روان خورشیدی ۸۰۰ هزار مهاجر افغان را اخراج می کند
وزیر داخله ایران اعلام کرد تا آخر حوت امسال ۸۰۰ هزار تن دیگر از مهاجران افغان از این کشور اخراج خواهند شد.
اسکندر مؤمنی که به مشهد سفر کرده، دوشنبه ۲۷ اسد گفت تاکنون یک میلیون و ۲۰۰ هزار مهاجر افغان از مرزهای ایران خارج شده است.
او افزود که ایران برنامه ریزی کرده که دو میلیون مهاجر افغان از این کشور برگشت داده شوند.
او افزوده که مهاجران را اخراج کردند که به گونه غیر قانونی در ایران زندگی می کردند.
به گفته اسکندر مؤمنی، بیش از ۷۰ درصد از یک میلیون و ۲۰۰ هزار افغان های که تاکنون از ایران رفتهاند، داوطلبانه برگشتند.
وزیر داخله ایران افزوده که بازگشت آنان «عزتمندانه» انجام خواهد شد و این موضع به معنای «مهاجرتستیزی» نیست.
این درحالی است که ایران پس درگیری بیان این کشور و اسرائیل اخراج مهاجران افغان را شدت بخشیده است.