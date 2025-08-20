شمار تلفات حادثه ترافیکی در ولایت هرات به ۷۹ تن رسید

عبدالمتین قانع، سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه ۲۹ اسد در گفتگو با رسانه ها گفته است که در میان قربانیان ۱۹ کودک نیز شامل اند.

او افزوده که در این رویداد دو تن زخمی شده اند که وضعیت یکی از آنان وخیم گزارش شده است.

وزارت داخله حکومت طالبان این حادثه ترافیکی را «تکان دهنده» خوانده افزوده که دستور داده شود تا در مورد آن بررسی صورت بگیرد.

به گفته این وزارت این حادثه بر اثر تصادم یک بس مسافربری حامل مهاجران افغان که به‌تازگی از ایران اخراج شده بودند، با یک موتر حامل تانکر تیل حدود ساعت ۸ و نیم سه‌ شنبه ۱۹ اگست در مسیر هرات – اسلام‌ قلعه رخ داد.

در فهرست کمیته انتقال مهاجرین وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان که توسط آژانس خبرگزاری باختر تحت کنترل آنان منتشر شده، آمده است که قربانیان این حادثه از ولایت ‌های کاپیسا، پروان، کابل، غزنی، دایکندی و بغلان اند.

ایران صد ها هزار مهاجر افغان را اخیرا از آن کشور اخراج کرده است و روزانه هزاران تن از مرز اسلام قلعه وارد می شوند و با عبور از ولایت هرات به سایر ولایت ها می روند.

یکی از آشنایان یک قربانی این حادثه می گوید که رحیم ‌الله، جوانی ۱۸ ساله بود که دو سال پیش برای کار و تأمین هزینه‌ خانواده‌اش به ایران رفته بود.

او که ساکن ایران است و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام اش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که رحیم‌ الله هفت ماه پیش پس از اخراج ،دوباره به ایران بازگشت و به ‌تازگی بار دیگر از آن کشور اخراج شده بود.

فقط ۱۷ – ۱۸ ساله بود و بخاطر کار کردن و پیدا کردن یک لقمه نان به ایران آمده بود، اما به‌ دلیل نداشتن اسناد اقامت اخراج شد

"رحیم ‌الله که از ولایت پروان بود، با ما در اینجا یکجا کار می‌ کرد، فقط ۱۷ – ۱۸ ساله بود و بخاطر کار کردن و پیدا کردن یک لقمه نان به ایران آمده بود، اما به‌ دلیل نداشتن اسناد اقامت اخراج شد."

چرا این رویداد اتفاق افتاد؟

مقامات ولایت هرات علت این رویداد ترافیکی را سرعت بیش ‌از حد مجاز و بی ‌احتیاطی راننده بس مسافربری عنوان کرده اند.

مولانا اسلام جار والی حکومت طالبان در ولایت هرات، در پیامی که در شبکه ایکس دفتر مطبوعاتی‌ اش منتشر شده، ضمن ابراز تسلیت به خانواده‌ های قربانیان، از همه رانندگان خواسته است که هنگام رانندگی در شاهراه‌ ها نهایت دقت و احتیاط را به ‌خرج داده و قوانین ترافیکی را رعایت کنند تا از تکرار چنین حوادث جلوگیری شود.

به گفته مسئولان طالبان در ولایت هرات اکثر کشته‌ شدگان مسافران بس بوده اند، اما دو تن که در موتر حامل تیل بودند همراه با دو تن دیگر که سوار موتورسیکل بودند، نیز کشته شده اند.

گفتنی‌ است که اینگونه رویدادهای ترافیکی مرگبار در افغانستان به‌ گونه مکرر رخ می‌ دهد که علت آن خرابی جاده ها، بی‌ احتیاطی رانندگان در شاهراه‌ ها و عدم توجه به رعایت مقررات و قوانین ترافیکی و نبود سیستم منظم و کامل ترافیکی خوانده می شود.

هشت ماه پیش در دو حادثه ترافیکی مرگبار در شاهراه کابل – کندهار در مربوطات ولایت غزنی ۵۲ نفر جان باختند و ۶۸ نفر زخمی شدند.

بر اساس مقامات حکومت طالبان در غزنی این دو حادثه در نتیجه تصادم دو موتر مسافر بری در دو حادثه جدا گانه در یک روز در اثر تصادم با واسطه های تانکر گاز رخ داد.

ریاست عمومی ترافیک وزارت داخله حکومت طالبان پیش از این گفته است که از آغاز تا ماه جدی ۱۴۰۳ ، حدود ۲ هزار نفر در نتیجه حوادث ترافیکی در سراسر افغانستان جان باخته اند و ۷۰۰ تن دیگر زخمی شده اند.