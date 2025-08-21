افغانستان
امارات متحده عربی با قربانیان رویداد مرگبار ترافیکی در هرات ابراز همدردی کرد
امارات متحده عربی نسبت به قربانیان حادثه ترافیکی در ولایت هرات ابراز همدردی کرده و با خانوادههای آنان غمشریکی نموده است.
به گفته وزارت داخله حکومت طالبان، شمار قربانیان این رویداد به ۷۹ نفر رسیده است. عبدالـمتین قانع، سخنگوی این وزارت، در ۲۹ اسد به رسانهها گفت که در میان قربانیان، ۱۹ کودک نیز شاملاند.
وزارت داخله طالبان این رویداد را تکاندهنده خوانده و اعلام کرده که دستور بررسی آن صادر شده است. این حادثه زمانی رخ داد که یک بس حامل مهاجران افغان اخراجشده از ایران با یک تانکر نفت برخورد کرد و آتش گرفت.
این در حالی است که ایران در هفتههای اخیر صدها هزار مهاجر افغان را اخراج کرده و روزانه هزاران نفر از طریق اسلامقلعه وارد افغانستان شده و سپس از راه هرات به ولایتهای دیگر سفر میکنند.
دهها خانواده افغان در اسلامآباد بیسرپناه شدند
دهها خانواده افغان در اسلامآباد، پایتخت پاکستان، ناچار شدهاند در پارکهای عمومی شبروز بگذرانند.
پس از آغاز روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان، شماری از مهاجران میگویند که مالکان خانهها آنان را از خانههای کرایهای بیرون کردهاند و اکنون بیسرپناه ماندهاند.
روند اخراج افغانها پس از اقدامات سختگیرانه مقامهای پاکستانی در سال ۲۰۲۳ شدت گرفت. سازمان ملل متحد میگوید پاکستان اخراج مهاجران ثبتشده افغان را پیش از اول سپتمبر آغاز کرده است؛ اقدامی که میتواند بیش از یک میلیون نفر را وادار به ترک این کشور کند.
این در حالی است که حدود ۱.۳ میلیون افغان دارای اسناد رسمی پناهندگی در پاکستان هستند که از این میان ۷۵۰ هزار تن کارتهای هویتی صادرشده در پاکستان دارند.
خواست چین از طالبان برای مقابله جدی با گروههای تروریستی
وزیر خارجه چین، وانگ یی، میگوید برای حفظ همکاری میان افغانستان و چین، طالبان باید اقدامات جدی برای سرکوب گروههای تروریستی بینالمللی انجام دهند.
او روز چهارشنبه ۲۹ اسد در کابل با سراجالدین حقانی، وزیر داخله طالبان دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری شینهوا، وانگ یی در این دیدار تأکید کرد که چین از سیاست اولویتدهی طالبان به توسعه اقتصادی حمایت میکند و آماده کمک در این زمینه است.
وی همچنین افزود که چین به مخالفت خود با مسدود شدن داراییهای طالبان ادامه خواهد داد و برای حفظ صلح و آرامش در مناطق مرزی، از سرگیری گشتهای مشترک در دهلیز واخان را پشتیبانی میکند.
وانگ یی از طالبان خواست که برای سرکوب جنبش اسلامی ترکستان شرقی و سایر گروههای تروریستی بینالمللی اقدامات جدی روی دست گیرند تا همکاریهای دو کشور تضمین شود.
اسحق دار وزیر خارجه پاکستان برای دیدار سه جانبه وارد کابل شد
اسحاق دار، معاون صدراعظم و وزیر خارجه پاکستان، روز چهارشنبه ۲۹ اسد برای شرکت در ششمین نشست سهجانبه وزیران خارجه پاکستان، چین و طالبان وارد کابل شد.
رسانههای پاکستانی گزارش دادهاند که محمد صادق، نمایندۀ ویژه پاکستان برای افغانستان، و شماری از مقامهای ارشد وزارت خارجه نیز او را در این سفر همراهی میکنند.
بر اساس گزارش خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان، امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان، وانگ یی وزیر خارجه چین و اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان در کابل دربارۀ مبارزه با تروریزم و گسترش دهلیز اقتصادی چین–پاکستان گفتوگو خواهند کرد.
این منبع افزوده است که وانگ یی همچنان با رهبران حکومت طالبان دربارۀ توسعۀ روابط دوجانبه و همکاریهای اقتصادی بحث خواهد کرد.
قرار بود امیرخان متقی در اوایل ماه آگست با سفر به پاکستان با همتایان پاکستانی و چینی خود دیدار کند، اما این نشست پس از آن به تعویق افتاد که سازمان ملل متحد به او، که در فهرست تحریمهای این سازمان قرار دارد، اجازۀ سفر نداد.
اتحادیۀ اروپا پس از مرگ حداقل ۷۹ تن در حادثه ترافیکی مرگبار هرات ابراز همدردی کرد
نمایندگی اتحادیۀ اروپا در افغانستان با ابراز اندوه عمیق نسبت به سانحۀ مرگبار ترافیکی در هرات، با خانوادهها و بازماندگان قربانیان اعلام همدردی کرده است.
این نمایندگی روز چهارشنبه ۲۹ اسد در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«نمایندگی اتحادیۀ اروپا در افغانستان عمیقترین تأثر خود را از حادثۀ غمانگیز ترافیکی در هرات، که جان ۷۹ تن از جمله ۱۹ کودک را گرفت، ابراز میدارد.»
به گزارش فرانسپرس، مقامهای طالبان و شاهدان عینی گفتهاند که این حادثه سهشبنه شب زمانی رخ داد که یک بس مسافربری با یک موترسایکل و یک لاری حامل مواد سوختی برخورد کرد و آتشسوزی شدیدی بهوقوع پیوست.
به گفتۀ مقامها، این بس مسافران را از گذرگاه مرزی اسلامقلعه ـ که معمولاً نقطۀ ورود مهاجران اخراجی از ایران است ـ انتقال میداد.
مقامهای ایرانی اخیراً اعلام کردهاند که در شش ماه گذشته ۱.۲ میلیون مهاجر افغان اخراج شده و قرار است تا چند ماه دیگر ۸۰۰ هزار تن دیگر نیز اینکشور را ترک کنند.
قرار است وزرای خارجهٔ طالبان، پاکستان و چین با هم ملاقات کنند
قرار است امروز(20 اگست) وزرای خارجهٔ طالبان، پاکستان و چین در شهر کابل پایتخت افغانستان با هم ملاقات کنند.
بر اساس خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان، امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان، وانگ یی وزیر امور خارجه چین و اسحق دار وزیر امور خارجه و معاون صدر اعظم پاکستان امروز در کابل در مورد مبارزه با تروریزم و گسترش پروژۀ دهلیز اقتصادی چین – پاکستان گفتوگو خواهند کرد.
خبرگزاری باختر همچنین گفته که، وزیر امور خارجه چین در مورد توسعه روابط دوجانبه و همکاری های اقتصادی با رهبران حکومت طالبان، نیز گفتگو خواهد کرد.
قرار بود که در اوایل ماه اگست، امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان برای نشست با همتایان پاکستانی و چینی خود به پاکستان سفر کند، اما این نشست پس از آن به تعویق افتاد که ملل متحد به آقای متقی، که در فهرست تحریمهای این سازمان قرار دارد، اجازه سفر نداد.
امروز بیست و هشتم اسد، سالروز استرداد استقلال افغانستان است
در بیست و هشتم اسد (۱۹ اگست) سال ۱۹۱۹ میلادی، افغانستان، تحت رهبری پادشاه امانالله خان استقلال خود را از بریتانیا پس گرفت.
روسیه و ترکیه از نخستین کشورهایی بودند که در آن زمان استقلال افغانستان را به رسمیت شناختند.
وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان این روز را رخصتی عمومی اعلام کرده و ۲۸ اسد را "روز غرور" در تاریخ ملت افغانستان، نامیده است.
با این حال، در چهار سال گذشته، طالبان از برگزاری عمومی این مناسبت از سوی افغان ها، مانع شدهاند.
پیش از این، افغانها این روز را با رسم گذشت هایی نظامی و ملکی، حمل بیرق های سه رنگ ملی در سرکها، رقص و پایکوبی و برگزاری جشن ها و مراسم شاندار گرامی میداشتند، که با محدودیتهای فعلی کاملاً متفاوت است.
سرمنشی ناتو: بحثها دربارهٔ تضمینهای امنیتی اوکراین جریان دارد
مارک روته، سرمنشی ناتو میگوید بحثها بر سر ارائه تضمینهای امنیتی به اوکراین مشابه آنچه کشورهای عضو ناتو دریافت کردهاند، جریان دارد.
آقای روته روز دوشنبه پس از نشست در قصر سفید با دونالد ترمپ رئیسجمهور امریکا، ولودیمیر زلینسکی رئیسجمهور اوکراین و رهبران اروپایی به فاکس نیوز گفت که واشنگتن برای دادن تضمینهای امنیتی به اوکراین علاقه نشان داده است؛ تضمینهایی که مشابه ماده پنجم پیمان ناتو خواهد بود.
او افزود که آنچه مورد بحث است عضویت ناتو نیست، اما تضمینها مانند کشورهای عضو ناتو داده میشود؛ همان ماده پنج که میگوید حمله به یک عضو ناتو به منزله حمله به همه کشورهای عضو است.
زلینسکی پیش از این نیز بر اساس ماده پنجم پیمان ناتو خواستار تضمینهای امنیتی از غرب شده بود.
وزرای خارجه طالبان، پاکستان و چین در کابل دیدار کردند