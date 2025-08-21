جهان
سقف انتقالات آنلاین برای جلوگیری از فریب مالی در تایلند کاهش یافت
بانک مرکزی تایلند برای جلوگیری از فریب مالی، سقف روزانه انتقالات آنلاین را به ۵۰ هزار بات، معادل بیش از ۱۵۳۰ دالر، محدود کرد.
این مقرره از پایان ماه برای مشتریان جدید و تا پایان سال برای همه اجرا میشود.
تنها در ماه جون امسال بیش از ۲۴ هزار مورد فریب مالی گزارش شده که زیان آن به ۸۶ میلیون دالر رسیده است.
بیشتر قربانیان کودکان و سالمندان بودهاند.
تازهترین خبرهای روز را اینجا دنبال کنید
قصر سفید یک حساب رسمی"تیکتاک" را فعال ساخت
قصر سفید روز سهشنبه(۱۹ اگست) یک حساب رسمی تیکتاک را فعال ساخت تا بیش از ۱۷۰ میلیون کاربر امریکایی این آپ ویدیو های کوتاه، از پیامهای دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، بهره برند.
حساب کاربری جدید وایت هاوس ات(@whitehouse) عصر دیروز با یک ویدیوی که رئیس جمهور ترمپ را در حال اعلام این جمله نشان میداد که "من صدای شما هستم" فعال شد.
کارولین لیویت، سخنگوی قصر، گفته که حکومت ترمپ متعهد است تا موفقیتهای تاریخی رئیس جمهور ترمپ را با بیشترین تعداد مخاطب و پلتفرم ممکن، به مردم امریکا منتقل کند.
براساس خبرگزاری رویترز، رئیس جمهور ترمپ به این آپ محبوب علاقه خاصی دارد، اما قانونگذاران امریکایی نگرانند که اطلاعات کاربران امریکایی تیکتاک به دست حکومت چین بیفتد.
ارزیابیهای استخباراتی در گذشته نشان داده که صاحبان تیک تاک به حکومت چین وابسته هستند و این برنامه میتواند برای تأثیرگذاری بر امریکاییها مورد استفاده قرار گیرد.
صدراعظم عراق می گوید که با شرکت نفتی"شورون" توافقنامهای را امضا کرد
محمد شیاع السودانی صدراعظم عراق روز سهشنبه(۱۹ اگست) اعلام کرد که با شورون(Chevron) شرکت امریکایی تولیدکنندۀ نفت، توافقنامهای امضا کرده است.
براساس خبرگزاری رویترز، عراق در دو سال گذشته با سایر شرکتهای بزرگ نفتی توافقنامههایی امضا کرده و شرکتهای توتال فرانسه و برتش پترولیم بریتانیا را به امضای قراردادهای جدید با سرمایهگذاری مشترک بیش از ۵۰ میلیارد دالر ترغیب کرده است.
دفتر صدراعظم عراق همچنین گفته که حکومت این کشور ستراتیژی جدیدی را در تعامل با شرکتهای بزرگ نفتی بینالمللی و سرمایهگذاریهای آنها در عراق، به ویژه شرکتهای امریکایی، اتخاذ کرده است.
گروه حماس پیشنهاد جدید آتش بس در غزه را پذیرفت
اکنون باید منتظر بود و دید که اسرائیل چی پاسخی میدهد، اما یک مقام اسرائیلی امروز گفت که این کشور به درخواست خود برای رهایی گروگانها از نزد حماس، تاکید دارد.
دولت قطر که برای زمینه سازی آتش بس بین دو طرف میانجیگری میکند، محتاطانه ابراز امید واری کرده که هردو طرف این پیشنهاد آتش بس را بپذیرند.
جنگ در غزه از نزدیک به دو سال ادامه دارد اما در این جریان، دوبار به آتش بس کوتاه مدت توافق شد که خیلی طول نکشید.
مذاکرات بین اسرائیل و گروه حماس را، قطر و مصر به حمایت ایالات متحدۀ امریکا میانجیگری میکنند.
ایالات متحده و اتحادیۀ اروپا، حماس را یک گروه تروریستی میدانند.
جنگ در غزه پس از آن آغاز شد که در هفتم ماه اکتوبر سال ۲۰۲۳، حماس بر اسرائیل حمله کرد، نزدیک به ۱۲۰۰ نفر را کشت و ۲۵۱ نفر را گروگان گرفت.
سپس اسرائیل حملات هوایی و زمینی را بر غزه آغاز کرد که به گفتۀ مقامهای حماس در نتیجۀ آن بیش از ۶۰ هزار نفر کشته شده اند.
شماری از گروگانان رها شده اند اما گفته میشود که ۴۹ تن از آنها هنوز در غزه، در اسارت حماس استند.
سرگی لاوروف: روسیه به تلاشها به هدف حل منازعه در اوکراین متعهد است
سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، می گوید که هرگونه نشستی در مورد اوکراین با حضور رهبران ملی، باید کاملاً و از هر لحاظ آماده شود.
این اظهارات لاوروف یک روز پس از دیدار دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، مطرح شده است.
براساس خبرگزاری رویترز، سرگئی لاوروف، روز سهشنبه(19 اگست) در مصاحبه با چینل تلویزیونی دولتی روسیه-۲۴ همچنین گفت که روسیه به تلاشهایی که با هدف حل منازعه در اوکراین انجام میشود، از جمله در قالبهای دوجانبه و سه جانبه، متعهد است.
این در حالیست که دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، پس از یک روز جلسات فوقالعاده در قصر سفید در ۱۸ اگست، با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه تماس گرفت، تا مقدمات دیدار مستقیم بین پوتین و ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین را فراهم کند.
ترمپ گفته که"این یک گام بسیار خوب و اولیه برای جنگی است که تقریباً چهار سال است ادامه دارد."
تهاجم روسیه بر اوکراین در 24 فبروری، 2022 میلادی آغاز شد و تا هنوز هم ادامه دارد.
یک شرکت چینی اولین ربات(انساننما) دارای رحم مصنوعی را به بازار عرضه خواهد کرد
شرکت کایوا تکنولوژی، مستقر در گوانگژو در چین، از برنامههای خود برای ساختن اولین ربات(انساننما) جهان مجهز به تکنولوژی رحم مصنوعی خبر داد. این شرکت گفته که این ربات در سال ۲۰۲۶ به بازار عرضه می شود و قیمت آن کمتر از ۱۰۰ هزار یوان (۱۳۹۰۰ دالر) خواهد بود.
شرکت کایوا تکنولوژی، مستقر در گوانگژو در چین، از برنامههای خود برای ساختن اولین ربات(انساننما) جهان مجهز به تکنولوژی رحم مصنوعی خبر داد. این شرکت گفته که این ربات در سال ۲۰۲۶ به بازار عرضه می شود و قیمت آن کمتر از ۱۰۰ هزار یوان (۱۳۹۰۰ دالر) خواهد بود.
این ربات(انساننما) دارای یک رحم مصنوعی جابجا شده در شکم او است که برای حمل جنین در طول دورۀ حامله گی و زایمان طراحی شده است.
این مفکوره بر اساس تحقیقات قبلی بنا شده، در سال ۲۰۱۷، دانشمندان امریکایی برههای نارس را برای هفتهها در یک "کیسه زیستی" پر از مایع زنده نگهداشتند، پیشرفتی که اکنون به حیث سنگ تهداب برای سیستم بارداری ربات(انساننما) شرکت کایوا تکنولوژی، تلقی میشود.
به عقیدۀ دانشمندان، به این ترتیب جهانی را می توان تصور کرد که در آن نوزادان نه از مادر، بلکه از ماشینها متولد میشوند و این آینده ممکن است زودتر از آنچه انتظار میرود فرا برسد.
ترمپ با همتای روسی اش تماس گرفت، تا مقدمات دیدار او را با رئیس جمهور اوکراین، فراهم کند
دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، پس از یک روز جلسات فوقالعاده در قصر سفید در ۱۸ اگست، به حیث بخشی از تلاش برای پایان دادن به جنگ در اوکراین، با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه تماس گرفت، تا مقدمات دیدار مستقیم بین پوتین و ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین را فراهم کند.
ترمپ گفت که پس از میزبانی از رهبران بریتانیا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، فنلاند، اتحادیه اروپا و ناتو در قصر سفید، با پوتین تماس گرفته تا در مورد دیدار احتمالی او با زلنسکی صحبت کند.
ترمپ گفته که"این یک گام بسیار خوب و اولیه برای جنگی است که تقریباً چهار سال است ادامه دارد."
تهاجم غیر موجۀ روسیه بر اوکراین که در 24 فبروری، 2022 میلادی آغاز شد، هنوز هم ادامه دارد.
پیلوت سوئیسی، رکورد ارتفاع پرواز با یک طیاره برقی خورشیدی را شکست
رافائل دومیان(Raphael Domjan) پیلوت سوئیسی، رکورد ارتفاع پرواز با یک طیاره برقی خورشیدی را شکست و تا ارتفاع ۹۵۲۱ متر از سطح زمین پرواز کرد.
بر اساس سی بی اس نیوز، دومیان با طیارۀ سولرستراتوس(SolarStratos) سهشنبۀ گذشته این پرواز تاریخی را از میدان هوایی سیون در جنوب غربی سوئیس انجام داد و با بهرهگیری از گرمای هوا، رکوردی را که از ۱۵ سال پابرجا بود، پشت سر گذاشت.
قبلاً رکورد ارتفاع تأیید شده پرواز یک طیارۀ خورشیدی ۹۲۳۵ متر بود.
رافائل دومیان گفته،قصد دارد اولین کسی باشد که با یک طیارۀ خورشیدی به ارتفاع ۱۰ هزار متر، یعنی در ارتفاع طیارات مسافربری، پرواز میکند.
در اثر بارندگی و سیلاب ها در هشت ولایت افغانستان، چهار تن کشته و یک تن زخمی شدند
مقامات ادارۀ ملی آماده گی مبارزه باحوادث حکومت طالبان می گوید که در اثر بارندگی های شدید و سرازیر شدن سیلاب های ناگهانی در هشت ولایت افغانستان، چهار تن کشته و یک تن زخمی شده اند و صدها خانه نیز تخریب شده است.
به گفتۀ محمد یوسف حمد، مسئول اطلاعات عمومی این اداره، ولایات کابل، کاپیسا، پروان، پکتیکا، لوگر، ننگرهار، لغمان و کنر شاهد سیلاب ها بودهاند، اما او نگفته که این تلفات در کدام ولایات بوده است.
این در حالیست که در اوایل ماه جاری، چهار تن در ولایات جوزجان، لغمان، کنر و خوست در اثر رویداد های طبیعی جان هایشان را از دست دادند و پنجشنبه گذشته، سیلاب ناگهانی در شهر کامدیش در ولایت نورستان جان پنج تن را گرفت.
سازمان ملل متحد بارندگی ها و سیلابهای ناگهانی در افغانستان را به تغییرات اقلیمی نسبت داده، خواستار کمک های فوری به جوامع آسیبدیده شده است.
افغانستان در زمره کشورهای محسوب می شود که با وصف سهم اندک یا هیچ در تغییرات اقلیمی، بطور شدید از آن متاثر شده است.
سرمنشی ناتو: بحثها دربارهٔ تضمینهای امنیتی اوکراین جریان دارد
مارک روته، سرمنشی ناتو میگوید بحثها بر سر ارائه تضمینهای امنیتی به اوکراین مشابه آنچه کشورهای عضو ناتو دریافت کردهاند، جریان دارد.
آقای روته روز دوشنبه پس از نشست در قصر سفید با دونالد ترمپ رئیسجمهور امریکا، ولودیمیر زلینسکی رئیسجمهور اوکراین و رهبران اروپایی به فاکس نیوز گفت که واشنگتن برای دادن تضمینهای امنیتی به اوکراین علاقه نشان داده است؛ تضمینهایی که مشابه ماده پنجم پیمان ناتو خواهد بود.
او افزود که آنچه مورد بحث است عضویت ناتو نیست، اما تضمینها مانند کشورهای عضو ناتو داده میشود؛ همان ماده پنج که میگوید حمله به یک عضو ناتو به منزله حمله به همه کشورهای عضو است.
زلینسکی پیش از این نیز بر اساس ماده پنجم پیمان ناتو خواستار تضمینهای امنیتی از غرب شده بود.