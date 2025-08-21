سقف انتقالات آنلاین برای جلوگیری از فریب مالی در تایلند کاهش یافت

قصر سفید روز سه‌شنبه(۱۹ اگست) یک حساب رسمی تیک‌تاک را فعال ساخت تا بیش از ۱۷۰ میلیون کاربر امریکایی این آپ ویدیو های کوتاه، از پیام‌های دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، بهره برند.

حساب کاربری جدید وایت هاوس ات(@whitehouse) عصر دیروز با یک ویدیوی که رئیس جمهور ترمپ را در حال اعلام این جمله نشان می‌داد که "من صدای شما هستم" فعال شد.

کارولین لیویت، سخنگوی قصر، گفته که حکومت ترمپ متعهد است تا موفقیت‌های تاریخی رئیس جمهور ترمپ را با بیشترین تعداد مخاطب و پلتفرم ممکن، به مردم امریکا منتقل کند.

براساس خبرگزاری رویترز، رئیس جمهور ترمپ به این آپ محبوب علاقه خاصی دارد، اما قانون‌گذاران امریکایی نگرانند که اطلاعات کاربران امریکایی تیک‌تاک به دست حکومت چین بیفتد.

ارزیابی‌های استخباراتی در گذشته نشان داده که صاحبان تیک تاک به حکومت چین وابسته هستند و این برنامه می‌تواند برای تأثیرگذاری بر امریکایی‌ها مورد استفاده قرار گیرد.