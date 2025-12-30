لینک‌های قابل دسترسی

سه شنبه ۹ جدی ۱۴۰۴ کابل ۱۰:۲۱

افغانستان

افغانستان از کمکهای بشردوستانه امریکا به ملل متحد بهره مند نمی شود

جرمی لوین معاون وزیر خارجه امریکا در بخش کمکهای بشر دوستانه
جرمی لوین معاون وزیر خارجه امریکا در بخش کمکهای بشر دوستانه

یک مقام امریکائی می گوید که افغانستان از کمکهای بشردوستانه امریکا به ملل متحد یک سنت هم بدست نمی آورد.

ایالات متحده امریکا مبلغ ۲ میلیارد دلار را برای تأمین مالی برنامه‌های بشردوستانۀ سازمان ملل متحد تعهد کرده است .

در این مورد دیروز دوشنبه جرمی لوین، معاون وزیر امور خارجه امریکا در بخش کمک‌های خارجی، و تام فلچر، رئیس امدادرسانی اضطراری سازمان ملل، در یک اعلامیه معلومات دادند.

نظر به گزارش بی بی سی آقای لوین تاکید نمود که افغانستان و یمن هیچ پولی دریافت نخواهند کرد.

او افزود که واشنگتن شواهدی در دست دارد که در افغانستان بخشی از کمک‌های سازمان ملل به طالبان سوق داده شده و «رئیس‌جمهور ترامپ هرگز تحمل نخواهد کرد که حتی یک پنی از پول مالیات‌دهندگان به گروه‌های تروریستی برسد.»

این اقدام در حالی انجام می‌شود که کمک‌های مالی آمریکا برای عملیات‌های بشردوستانه به‌شدت کاهش یافته است.

۲ میلیارد دلار تنها بخش کوچکی از مبلغی است که آمریکا به طور سنتی برای کمک مصرف می‌کرد. در سال ۲۰۲۲، سهم آمریکا در کارهای بشردوستانۀ سازمان ملل حدود ۱۷ میلیارد دلار برآورد شده بود.

ریچارد بنیت خواهان تحقیقات در مورد کشته شدن اکرام الدین سریع شد

ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان
ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان

ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان خواهان تحقیقات در مورد کشته شدن اکرام الدین سریع، جنرال پولیس در نظام جمهوری مخلوع افغانستان، شده است.

آقای سریع شام چهارشنبه گذشته از دفتر کارش به سوی خانه می‌رفت که توسط دو مرد نقاب‌پوش در تهران کشته شد.

افزون بر جنرال سریع، محمد امین الماس، از نظامیان سابق دیگر نیز کشته شد.

آقای بنیت امروز در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشت که عاملان قتل این افراد شناسایی و به عدالت کشانده شوند.

تا هنوز مسئولیت قتل سریع و الماس را کسی یا گروهی نپذیرفته است.

اما برخی از چهره‌های ضد طالبان، یاسین ضیا، رهبر جبهۀ آزادی ادعا کرده‌اند که طالبان در عقب قتل این دو نظامی پیشین دست دارند، اما حکومت طالبان تا هنوز در این مورد تبصره نکرده است. آقای ضیا گفته است که انتقام خون جنرال سریع را از طالبان خواهند گرفت.

جنرال سریع در زمان جمهوری مخلوع افغانستان به عنوان قوماندان امنیه ولایت‌های تخار، بغلان و نورستان کار کرده بود.

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو: امسال ۸۵ افغان در ایران به دار آویخته شدند

آرشیف
آرشیف

سازمان حقوق بشری «هه‌نگاو» می‌گوید که از آغاز سال جاری میلادی تاکنون، ۸۵ شهروند افغانستان در ایران اعدام شده‌اند.

این سازمان در وب‌سایت رسمی خود نوشته است که در تازه‌ترین مورد، یک شهروند افغانستان به نام بسم‌الله تاجیک، روز یک‌شنبه ۷ جدی، در زندان مرکزی بندرعباس ایران اعدام شد. با این مورد، شمار مجموع اعدام شهروندان افغانستان در ایران در سال جاری میلادی به ۸۵ تن رسیده است.
به گفتهٔ هه‌نگاو، بیشتر شهروندان افغانستان به اتهام‌های گوناگون، از جمله قتل عمد و قاچاق مواد مخدر، از سوی مقام‌های ایرانی اعدام شده‌اند.
پیش از این، سازمان حقوق بشر ایران مستقر در اروپا گزارش داده بود که تنها در سال ۲۰۲۴ میلادی، دست‌کم ۸۰ شهروند افغانستان در ایران اعدام شده‌اند.
سازمان‌های حقوق بشری همواره از ایران می‌خواهند که نظام قضایی خود را اصلاح کرده و اجرای مجازات اعدام را متوقف سازد.

سازمان ملل: اکثر باشندگان کابل در سکونت‌گاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند

آرشیف: شهر کابل
آرشیف: شهر کابل

برنامهٔ اسکان بشر سازمان ملل متحد می‌گوید که از هر پنج باشندهٔ شهر کابل، چهار تن در سکونت‌گاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند.

این نهاد روز یک‌شنبه، ۷ جدی، در صفحهٔ ایکس (توییتر سابق) خود نوشت که بیش از ۴۰ درصد نفوس شهری افغانستان در شهر کابل متمرکز است و بخش بزرگی از باشندگان این شهر در محل‌های غیررسمی بودوباش دارند.

برنامهٔ اسکان بشر سازمان ملل متحد هشدار داده است که باشندگان کابل به‌شدت در برابر پیامدهای تغییرات اقلیمی، از جمله سیلاب‌ها، لغزش زمین و کمبود زیرساخت‌های مقاوم، آسیب‌پذیر هستند.

به گفتهٔ این نهاد، وضعیت کنونی، کابل را به یکی از شهرهای دارای بالاترین میزان سکونت‌گاه‌های غیررسمی در منطقه مبدل کرده است.

هرچند آمار دقیق نفوس شهر کابل به‌گونهٔ رسمی مشخص نیست، اما در برخی گزارش‌ها شمار باشندگان این شهر بین چهار تا هفت میلیون نفر تخمین زده می‌شود.

«افغانستان عاری از پولیو» بر واکسین شدن تمامی مسافران میان افغانستان، پاکستان و ایران تأکید کرد

آرشیف:
آرشیف:

نهاد «افغانستان عاری از پولیو» بار دیگر تأکید کرده است که تمامی مسافرانی که میان افغانستان، پاکستان و ایران رفت‌وآمد می‌کنند، باید واکسین پولیو دریافت کنند.

این نهاد روز یک‌شنبه، ۲۸ دسمبر، در صفحهٔ ایکس خود نوشت که واکسیناسیون افراد در هر سن‌وسال می‌تواند از انتقال ویروس پولیو میان کشورها جلوگیری کند.

هرچند ایران نزدیک به دو دهه پیش عاری از پولیو یا ویروس فلج کودکان اعلام شده است، اما افغانستان و پاکستان هنوز تنها دو کشوری در جهان‌اند که این ویروس در آن‌ها به‌گونهٔ کامل ریشه‌کن نشده است.

براساس گزارش سازمان صحی جهان که در ماه نومبر منتشر شد، از آغاز سال ۲۰۲۵ میلادی تاکنون دو مورد مثبت پولیو در افغانستان و ۱۳ مورد در پاکستان ثبت شده است.

داکتران می‌گویند پولیو یک بیماری ویروسی خطرناک است که تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن، تطبیق واکسین برای کودکان است.

والی تهران: نتایج تحقیقات ابتدایی دربارۀ ترور جنرال اکرام‌الدین سریع امروز اعلام می‌شود

آرشیف: جنرال اکرام‌الدین سریع
آرشیف: جنرال اکرام‌الدین سریع

حسین خوش‌اقبال، والی تهران می‌گوید که نتایج تحقیقات ابتدایی در مورد ترور یک نظامی ارشد پیشین افغانستان قرار است امروز، یک‌شنبه ۲۸ دسمبر، اعلام شود.

جنرال اکرام‌الدین سریع که در حکومت جمهوری مخلوع افغانستان به‌عنوان قوماندان امنیهٔ ولایت‌های تخار، بغلان و نورستان ایفای وظیفه کرده بود، روز چهارشنبهٔ گذشته توسط مردان مسلح ناشناس در شهر تهران، پایتخت ایران، هدف تیراندازی قرار گرفته و کشته شد.

والی تهران روز شنبه گفت که تحقیقات در پیوند به این رویداد به‌گونهٔ جدی ادامه دارد. این نخستین واکنش رسمی یک مقام ایرانی در مورد قتل جنرال سریع به‌شمار می‌رود.

مراسم خاک‌سپاری پیکر جنرال سریع روز گذشته در تهران برگزار شد. تا کنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است.

جنرال سریع ۵۲ ساله، باشندۀ ولایت کاپیسا و پدر چهار فرزند بود. او پس از سقوط حکومت جمهوری افغانستان در ماه اگست ۲۰۲۱ به ایران رفته بود.

افزایش رویدادهای امنیتی در امتداد مرز تاجیکستان با افغانستان؛ متقی: تحقیقات جدی در این باره آغاز شده است

امیرخان متقی، وزیر امور خارجۀ حکومت طالبان
امیرخان متقی، وزیر امور خارجۀ حکومت طالبان

امیرخان متقی، وزیر امور خارجۀ حکومت طالبان می‌گوید که تحقیقات جدی در بارۀ حوادث اخیر در امتداد مرز افغانستان و تاجیکستان آغاز شده و او در این باره با وزیر امور خارجۀ تاجیکستان صحبت کرده است.

او روز شنبه در یک گردهمایی در کابل به مناسبت چهل و ششمین سالگرد تهاجم اتحاد جماهیر شوروی سابق به افغانستان گفت که برای جلوگیری از چنین حوادثی با این همسایۀ شمالی افغانستان به گونۀ مشترک کار می‌کنند.

متقی بدون ارائه جزئیات بیشتر گفت که نگران است آنچه که او "عناصر مغرض" نامید، سعی در آسیب رساندن به روابط بین دو کشور و ایجاد فضایی دارد که اوضاع را بی‌ثبات جلوه می‌دهد.

در ۲۴ دسمبر، دست کم دو افسر تاجیک و سه مهاجم در درگیری بین مهاجمان مسلح و نیروهای تاجیک در خاک تاجیکستان در امتداد مرزش با افغانستان کشته شدند.

پیش از این، در ۲۶ و ۳۰ نوامبر، پنج کارگر چینی در حملاتی در مناطق شمس‌الدین شاهین و درواز تاجیکستان کشته شدند.

دوشنبه اعلام کرد که این حملات از خاک افغانستان انجام شده است.

مرکز خبرنگاران افغانستان: فضای رسانه‌ای افغانستان در سال ۲۰۲۵ به شدت تحت کنترل و سرکوب قرار گرفته است

رسانه‌های افغانستان
رسانه‌های افغانستان

این مرکز در گزارش سالانه‌اش وضعیت آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران را در افغانستان تیره و محدودکننده ارزیابی کرده و گفته که فضای رسانه‌ای افغانستان در سال ۲۰۲۵ به شدت تحت کنترل و سرکوب قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۲۰۵ رویداد خشونت و نقض آزادی رسانه‌ها ثبت شده که شامل دو کشته و سه زخمی، ۱۶۶ مورد تهدید از جمله ۳۴ مورد بازداشت خبرنگاران می‌باشد که به گفتۀ مرکز خبرنگاران افغانستان، پنج تن از آنان همچنان در زندان بسر می‌برند.

مرکز خبرنگاران افغانستان می‌گوید که در ۱۲ ماه گذشته، فشارهای ادارۀ حاکم بر رسانه‌ها به سانسور و خفقان بیشتری منجر شد.

این مرکز با اشاره به نشر اعتراف‌های اجباری خبرنگاران زندانی گفته که جلوگیری از حضور زنان خبرنگار در نشست‌های خبری مقام‌های ارشد حکومت طالبان و سانسور صدای زنان خبرنگار در نشست‌های خبری زنده، نمونه‌هایی از ترویج سیاست ترس و اختناق و تبعیض شدید جنسیتی است که تاکنون در افغانستان پیشینه نداشته است.

طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان، محدودیت‌های شدیدی بر فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران در این کشور وضع کردند.

جنازۀ اکرام الدین سریع در تهران به خاک سپرده شد

اکرام الدین سریع، جنرال پولیس در نظام جمهوری مخلوع افغانستان
اکرام الدین سریع، جنرال پولیس در نظام جمهوری مخلوع افغانستان

شمار از مهاجران افغان در ایران امروز در مراسم تشییع جنازه اکرام الدین سریع، جنرال پولیس در نظام جمهوری مخلوع افغانستان اشتراک کردند.

او امروز در تهران به خاک سپرده شد.

آقای سریع شام چهارشنبه از دفتر کارش به سوی خانه می‌رفت که توسط دو مرد نقاب‌پوش در تهران کشته شد

تا هنوز مسئولیت قتل او را کسی یا گروهی نپذیرفته است.

جنرال سریع در زمان جمهوری مخلوع افغانستان به عنوان قوماندان امنیه ولایت‌های تخار، بغلان و نورستان کار کرده بود.

جنرال سریع ۵۲ ساله، باشندۀ ولایت کاپیسا و پدرچهار فرزند بود

او پس از سقوط حکومت جمهوری افغانستان در ماه آگست ۲۰۲۱ به ایران رفت.

چهل‌وششمین سالگرد یورش اتحاد جماهیر شوروی پیشین به افغانستان

تانک‌های به جا مانده از دوران روس‌ها در افغانستان
تانک‌های به جا مانده از دوران روس‌ها در افغانستان

امروز، ششم جدی، چهل‌وششمین سالگرد یورش اتحاد جماهیر شوروی پیشین به افغانستان است.

۴۶ سال پیش در چنین روزی، ده‌ها هزار نیروی شوروی از راه زمین و هوا وارد افغانستان شدند، حکومت به رهبری حفیظ‌الله امین را سرنگون کردند و ببرک کارمل، رهبر شاخهٔ دیگری از حزب خلق را به قدرت رساندند.

اشغال افغانستان توسط نیروهای شوروی پس از یک دهه جنگ و تلفات سنگین، پایان یافت و در سال ١٣٦٧ خورشیدی آخرین سربازان قشون سرخ از افغانستان بیرون شدند.


