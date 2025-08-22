لینک‌های قابل دسترسی

دان برون به حیث شارژدافیر جدید امریکا برای افغانستان معرفی شد

دان برون، دپلومات امریکایی، به حیث شارژدافیر جدید امریکا برای افغانستان معرفی شد.

ماموریت سیاسی امریکا برای افغانستان، در پیامی روی صفحۀ ایکس (تویتر سابق) دیشب با اعلام این خبر نوشت که با کَرن دیکر، شارژدافیر پییشن، خدا حافظی می‌کند.

دان برون از ماه نومبر سال جاری به اینسو، به حیث معاون ماموریت سیاسی امریکا برای افغانستان کار می‌کرد.

پس از برگشت طالبان به قدرت در ماه آگست سال ۲۰۲۱ سفارت امریکا در افغانستان بسته شد.

اکنون ماموریت سیاسی امریکا برای افغانستان در قطر مستقر است و امور مربوط به افغانستان را از دوحه به پیش می‌برد.

چندین انفجار در یک گدام در پاکستان؛ حد اقل ۴ تن کشته و ۳۰ نفر زخمی شدند

در نتیجۀ چندین انفجار در یک گدام در پاکستان حد اقل ۴ تن کشته و ۳۰ نفر زخمی شدند

مقامهای پاکستانی دیروز پنجشنبه گفتند که حادثه در یکی از گدام های واقع در یک منطقۀ مزدحم شهر کراچی رخ داده است.

سخنگوی پولیس کراچی گفت که در این گدام، مواد مخصوص آتش بازی، به طور غیر قانونی در این گدام نگهداری میشد و به نظر میرسد علت انفجار، شارتی برق باشد.

باشنده های بلند منزلی که گدام در آن موقعیت دارد از محل بیرون و زخمی های رویداد به شفاخانه منتقل شده اند.

تحقیق تازه: طالبان بیشترین کنوانسیون‌های حقوق بشری را نقض کرده‌اند

یک پژوهش تازه نشان می‌دهد که طالبان در چهار سال گذشته بیشترین کنوانسیون‌های حقوق بشری که افغانستان آن را امضا کرده، نقض کرده‌اند.

این پژوهش که از سوی پوهنتون کمبریج به مرکز حمایت از حقوق بشر تهیه شده، تأکید می‌کند که با وجود عضویت افغانستان در چندین کنوانسیون بین‌المللی حقوق بشری مربوط به حقوق زنان، کودکان و اقلیت‌های قومی و مذهبی، طالبان با وضع محدودیت‌ها، اعمال زور، بازداشت و شکنجه ادامه داده‌اند.

در بخشی از این پژوهش آمده است که در چهار سال گذشته اقتصاد افغانستان با بحران مواجه شده و قطع کمک‌های بین‌المللی و بیکاری، اقتصاد خانواده‌ها را به‌شدت متأثر ساخته است.

این درحالی است که پس از روی‌کارآمدن دوباره‌شان در آگست ۲۰۲۱ وعده داده بودند که پایبند به قوانین حقوق بشری در چوکات اسلامی هستند، اما آنان محدودیت بر زنان را روزبه‌روز افزایش داده و برعلاوه خبرنگاران و کارمندان نظام پیشین، افرادی را که از شیوه حکومت‌شان انتقاد می‌کنند، تهدید یا بازداشت می‌کنند.

سرمایه‌گذاری یک شرکت خصوصی در پروژه انتقال آب پنجشیر به کابل

یک شرکت خصوصی‌ به نام «کتوازی گروپ» اعلام آمادگی کرده تا روی پروژه انتقال آب رود پنجشیر به کابل سرمایه‌گذاری کند.

این در حالی است کابل با کمبود شدید آب مواجه است و نهادی به نام «مرسی کورپس» هشدار داده که این شهر ممکن است تا سال ۲۰۳۰ به طور کامل خشک شود.

مسئولان این شرکت امروز پنجشنبه در دیدار مقامات طالبان گفتند که تا دو هفته آینده طرح و سروی این پروژه را تکمیل خواهند کرد.

گفته می شود که اجرای عملی این پروژه سه سال زمان می‌برد و از طریق آن برای حدود دو میلیون ساکن کابل آب آشامیدنی فراهم خواهد شد.

بازداشت عاملان قتل یک خانواده در ننگرهار به‌دست طالبان

مقام‌های محلی حکومت طالبان در ننگرهار می‌گویند عاملان قتل تمام اعضای یک خانواده را بازداشت کرده‌اند.

سه‌شنبه گذشته در منطقه سلطان‌پور ولسوالی سرخرود، افراد مسلح ناشناس شش عضو یک خانواده را با شلیک گلوله و ضربات چاقو کشتند؛ در میان قربانیان یک پیرمرد، یک زن و چهار کودک شامل بودند.

یک منبع در ولایت ننگرهار که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود، به رادیو آزادی گفت سه فرد بازداشت‌شده از بستگان نزدیک زن مقتول هستند.

به گفته این منبع، بازداشت‌شدگان سابقه دشمنی و اختلاف با خانواده قربانی داشته‌اند.

اسرائیل شهر غزه و مناطق اطراف آن را بمباران کرد

شماری از باشندگان غزه می گویند که شبانه نیروهای اسرائیلی شهر غزه و مناطق اطراف آن را بمباران کردند.

این حملات در حالی صورت می‌گیرد که اسرائیل روز چهارشنبه از آغاز عملیات بزرگ در نوار غزه برای نابودی استحکامات حماس خبر داد.

حماس از سوی ایالات متحدۀ امریکا و اتحادیۀ اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده است.

این عملیات که توسط کابینه اسرائیل تصویب شد، به ۶۰ هزار نیروی ذخیره این کشور اجازه می‌دهد تا به جنگ بروند، که بیم آن می‌رود بحران انسانی را بدتر کند.

این عملیات اسرائیل خشم بین‌المللی و مخالفت داخلی را برانگیخته است.

قوه قضاییه ایران از اعدام یک فرد در ملاعام خبر داد

ایران یک تن را ملا عام روز پنجشنبه ۳۰ اسد اعدام کرد.

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه ایران، به‌نقل از رئیس محکمه ولایت گلستان اعلام کرد «عامل قتل سه نفر در شهر کردکوی ولایت گلستان در محل وقوع جنایت و در ملأعام به دار مجازات آویخته شد.»

اعدام این فرد که هویت او در گزارش قوه قضاییه ذکر نشده، دومین اعدام علنی در این هفته و براساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، هفتمین اعدام علنی از ابتدای سال میلادی جاری است.

قوه قضاییه جرم فرد اعدام‌شده را «قتل سه نفر با اسلحهٔ شکاری در آذرماه ۱۴۰۳» اعلام کرده است.

این درحالی است که روز شنبه نیز حکم اعدام بر یک مرد در شهر بیرم از توابع لارستان فارس اجرا در ملا عام اجرا شد.

سازمان حقوق بشر ایران اعدام در ملأعام را بی‌اعتنایی ایران به قوانین جهانی حقوق بشری خوانده و از جامعۀ بین‌الملل خواسته است علیه اجرای علنی حکم اعدام واکنش شدید نشان دهد.

ایران برای اولین بار پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل مانور نظامی خود را آغاز کرد

ایران پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، روز پنجشنبه، ۳۰ اسد برای نخستین بار مانورهای نظامی را آغاز کرده است.

تلویزیون دولتی ایران گفته که نیروهای دریایی این کشور در خلیج عمان و اقیانوس هند موشک‌های خود را آزمایش می‌کنند.

خبرگزاری اسوشیتدپرس گزارش داده که مقام‌های ایرانی در حالی دست به نمایش قدرت نظامی می‌زنند که در حملات اسرائیل، سامانه‌های دفاع هوایی و تأسیسات هسته‌ای ایران آسیب دیده‌اند.

ایران حدود ۱۸ هزار نیروی دریایی دارد، اما در جریان حملات ماه جون گذشته با اسرائیل، ظاهراً از هرگونه عملیات بزرگ خودداری کرد.

این نیروها در بندرعباس، خلیج عمان، اقیانوس هند و دریای سرخ گشت‌زنی می‌کنند.

سقف انتقالات آنلاین برای جلوگیری از فریب مالی در تایلند کاهش یافت

بانک مرکزی تایلند برای جلوگیری از فریب مالی، سقف روزانه انتقالات آنلاین را به ۵۰ هزار بات، معادل بیش از ۱۵۳۰ دالر، محدود کرد.

این مقرره از پایان ماه برای مشتریان جدید و تا پایان سال برای همه اجرا می‌شود.

تنها در ماه جون امسال بیش از ۲۴ هزار مورد فریب مالی گزارش شده که زیان آن به ۸۶ میلیون دالر رسیده است.

بیشتر قربانیان کودکان و سالمندان بوده‌اند.

ده‌ها خانواده افغان در اسلام‌آباد بی‌سرپناه شدند

 ده‌ها خانواده افغان در اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان، ناچار شده‌اند در پارک‌های عمومی شب‌روز بگذرانند.

پس از آغاز روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان، شماری از مهاجران می‌گویند که مالکان خانه‌ها آنان را از خانه‌های کرایه‌ای بیرون کرده‌اند و اکنون بی‌سرپناه مانده‌اند.

روند اخراج افغان‌ها پس از اقدامات سخت‌گیرانه مقام‌های پاکستانی در سال ۲۰۲۳ شدت گرفت. سازمان ملل متحد می‌گوید پاکستان اخراج مهاجران ثبت‌شده افغان را پیش از اول سپتمبر آغاز کرده است؛ اقدامی که می‌تواند بیش از یک میلیون نفر را وادار به ترک این کشور کند.

این در حالی است که حدود ۱.۳ میلیون افغان دارای اسناد رسمی پناهندگی در پاکستان هستند که از این میان ۷۵۰ هزار تن کارت‌های هویتی صادرشده در پاکستان دارند.

