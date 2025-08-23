یو ان اچ سی آر: دستگیری مهاجران افغان در پاکستان افزایش یافته است

از آغاز ماه اپریل تا ۲۱ اگست، در مجموع ۵۳ هزار و ۲۰۰ مهاجر افغان در پاکستان زندانی شدهاند
این اداره در گزارشی که روز جمعه (۲۲ اگست) در وبسایت ریلیف منتشر کرده، گفته است که تنها در ۲۱ روز نخست ماه اگست، ۴۸۰۰ تن در این کشور بازداشت شدهاند که در مقایسه با ماه جولای، که شمار بازداشتشدگان ۳۴۰۰ تن بود، افزایش را نشان میدهد.
یو ان اچ سی آر افزوده است که از آغاز ماه اپریل تا ۲۱ اگست، در مجموع ۵۳ هزار و ۲۰۰ مهاجر افغان توسط پولیس پاکستان بازداشت و زندانی شدهاند.
اما در این گزارش مشخص نشده که چه تعداد از این افراد دوباره آزاد و چه تعداد به افغانستان بازگردانده شدهاند.
شماری از مهاجران افغان در پاکستان نیز میگویند که توسط پولیس این کشور بازداشت شدهاند و بعدا در بدل پرداخت پول رها شدند.
یکی از آنها که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، و در ایالت بلوچستان بسر می برد در صحبت با رادیو آزادی گفت: "پولیس پاکستان مرا بازداشت کرده و با خود به کمپ برد، وقتی آنجا رسیدیم، خیلی خواهش کردم که مرا رها کنند، چون همسر و فرزندانم از من خبر نداشتند، بعداً چند روپیهای را که همراه داشتم به آنها دادم و سپس مرا رها کردند، هرچند به خانه برگشتم، اما هنوز هم احساس خطر جدی میکنم. "
یکی دیگر از آنها که او نیز به دلیل مشابه نخواست نامش فاش شود و در اسلامآباد پایتخت پاکستان زندگی میکند، میگوید که پولیس پاکستان شماری از افغانهایی را که در انتظار انتقال به جرمنی بودند بازداشت کرده بودند: "بسیار رفتار زشت با آنها شده بود؛ آنها را بایومتریک کردند و تصمیم گرفته بودند که باید دیپورت شوند و از طریق تورخم به افغانستان اخراج گردند. بلاخره همکاران محلی سفارت آلمان مداخله کردند و تنها توانستند مانع دیپورت آنها شوند، اما چون بایومتریک شده بودند به پیشاور انتقال داده شدند."
این مهاجران از حکومت پاکستان میخواهند تا از بازداشت و اخراج کسانی که در افغانستان با تهدیدات جدی روبهرو هستند خودداری کند.
از آغاز ماه اپریل تا ۲۱ اگست بیش از ۳۴۹ هزار مهاجر افغان از پاکستان اخراج شده اند
کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان نیز بار دیگر ابراز نگرانی کرده است که شمار زیادی از افغانها به دلیل شرایط کنونی حقوق بشری در افغانستان، بهویژه زنان و دختران، با خطرات جدی امنیتی و حفاظتی مواجهاند.
گزارشها در مورد افزایش بازداشت مهاجران افغان در حالی منتشر میشود که روند اخراج دارندگان کارت شهروندی افغان «ایسیسی» از اول اپریل سال جاری آغاز گردید و مطابق اعلام حکومت پاکستان، ۱.۴ میلیون مهاجر افغان که کارت «پی او آر» دارند نیز باید تا پایان ماه اگست سال روان این کشور را ترک کنند.
بر اساس معلومات یو ان اچ سی آر، از آغاز ماه اپریل تا ۲۱ اگست بیش از ۳۴۹ هزار مهاجر افغان از پاکستان بازگردانده شدهاند.
این تنها پاکستان نیست که مهاجران افغان را اخراج میکند، بلکه کشور همسایه افغانستان، ایران، نیز روند اخراج افغانها را شدت بخشیده است.
یو ان اچ سی آر میگوید از آغاز سال جاری تاکنون ۲.۳ میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتهاند.