کمیشنر حقوق بشر حکومت آلمان، از وزارت داخله این کشور خواسته تا برای افغان‌هایی که در پاکستان به امید رفتن به آلمان به سر می‌برند، ویزه صادر کند.

لارز کاستیلو‌سی روز جمعه در صفحه ایکس خود نوشت که حکومت ایتلافی روی یک برنامه منظم و بشردوستانه مهاجرت توافق کرده است.

او گفته است که بررسی طولانی‌مدت دوسیه‌های افغان‌ها با این توافق همخوانی ندارد و به گفته او، کارهای آن‌ها باید تسریع شود.

خبرگزاری آلمان به نقل از او نوشته است که اگر کسی می‌خواهد جلو مهاجرت غیرقانونی را بگیرد، باید دروازه‌های مهاجرت قانونی را باز بگذارد.

حدود دو هزار افغان در اسلام‌آباد به امید رفتن به آلمان به سر می‌برند و مقام‌های آلمانی گفته‌اند که از این میان ۲۱۰ تن به افغانستان دیپورت شده‌اند.