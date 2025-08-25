افغانستان
اتحادیهٔ اروپا برای حمایت از کودکان افغان ۱۰ میلیون یورو کمک اعلام کرده است
دفتر این اتحادیه در کابل روز یکشنبه ۲ سنبله در اعلامیهای گفته است که حدود ده میلیون یوروو کمک از طریق یونیسف برای کودکان نیازمند افغان بهویژه آنانی که از ایران و پاکستان اخراج شدهاند،به مصرف خواهد رسید.
در اعلامیهآمده است که این کمک اتحادیه اروپا در مدت سه سال در بخشهای آموزش، صحت، تغذیه و سایر نیازهای اساسی زندگی کودکان افغان هزینه خواهد شد.
اتحادیهٔ اروپا از سال ۲۰۱۸ تاکنون در مجموع ۳۸ میلیون یورو برای حمایت از کودکان افغان کمک کرده است.
با وجود این کمکهای بینالمللی، وضعیت بشری در افغانستان همچنان شکننده است و بر اساس گزارشهای سازمان ملل، نیمی از جمعیت این کشور به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند.
تازهترین خبرهای روز را اینجا دنبال کنید
وزارت مالیهٔ طالبان پس از چهار سال تأخیر، پرداخت حقوق متقاعدین را اعلام کرده است
وزارت مالیهٔ طالبان پس از چهار سال تأخیر، پرداخت حقوق متقاعدین را اعلام کرده است.
این وزارت روز یکشنبه در اعلامیهای گفته است که در گام نخست، متقاعدین ۹ اداره و وزارت تثبیتشده پس از تکمیل روند محکمۀ ویژه، پولهای خود را دریافت خواهند کرد.
این ۹ ادارهی تأییدشده شامل اداره ملی ستندرد، اداره مبارزه با حوادث، ریاست تربیت بدنی و ورزش، وزارت شهدا و معلولین، کمیسیون اصلاحات اداری، ادارهٔ حفاظت محیط زیست، ریاست عمومی محافظت ارگ، دفتر شورای امنیت ملی و وزارت اقتصاد میشوند.
این وزارت افزوده است که جدول زمانی پرداخت برای سایر ادارهها و وزارتها پس از تکمیل مرحلۀ اول در تاریخ ۲۵ سنبله اعلام خواهد شد.
ملا هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، دستور داده است که از معاش کارمندان فعلی دولت پول تقاعد کسر نشود، اما دربارۀ متقاعدین پیشین گفته است که پس از تکمیل روند محکمۀ ویژه، حقوق آنان پرداخت خواهد شد.
توزیع پاسپورت برای سه گروه از افراد متوقف شد
ریاست پاسپورت در کنترل طالبان روز شنبه ۲۳ اگست با نشر خبرنامه ای نوشته است که توزیع پاسپورت را برای افرادی که توسط محاکم این گروه در قضایای جزایی، مدنی و تجارتی محکوم شناخته شده اند، کودکانی که سرپرست قانونی نداشته باشند و اشخاص که ممنوع الخروج شده باشند، متوقف کرده است.
پس از حاکمیت دوبارهٔ طالبان در افغانستان، تقاضا برای اخذ پاسپورت در این کشور افزایش یافته است.
در چهار سال گذشته روند توزیع پاسپورت به دلایل مختلف چندین بار متوقف شده و هنوز هم شکایت از تأخیر در این روند وجود دارد.
این درحالیست که در ردهبندی سال ۲۰۲۵ که از سوی مؤسسه «هنلی» نشر شده پاسپورت افغانستان پس از عراق و سوریه بار دیگر در رده بیاعتبارترین پاسپورت جهان قرار گرفته است.
کمیشنر حقوق بشر آلمان: دروازههای مهاجرت قانونی را باز بگذارید
کمیشنر حقوق بشر حکومت آلمان، از وزارت داخله این کشور خواسته تا برای افغانهایی که در پاکستان به امید رفتن به آلمان به سر میبرند، ویزه صادر کند.
لارز کاستیلوسی روز جمعه در صفحه ایکس خود نوشت که حکومت ایتلافی روی یک برنامه منظم و بشردوستانه مهاجرت توافق کرده است.
او گفته است که بررسی طولانیمدت دوسیههای افغانها با این توافق همخوانی ندارد و به گفته او، کارهای آنها باید تسریع شود.
خبرگزاری آلمان به نقل از او نوشته است که اگر کسی میخواهد جلو مهاجرت غیرقانونی را بگیرد، باید دروازههای مهاجرت قانونی را باز بگذارد.
حدود دو هزار افغان در اسلامآباد به امید رفتن به آلمان به سر میبرند و مقامهای آلمانی گفتهاند که از این میان ۲۱۰ تن به افغانستان دیپورت شدهاند.
نشست مخالفان طالبان در اسلامآباد به تعویق افتاد
نهاد زنان برای افغانستان (Women for Afghanistan) که از ژنیو فعالیت میکند و شماری از رسانههای دیگر گفتهاند که این نشست به آخرین هفته ماه سپتامبر به تعویق افتاده است.
علت به تعویق افتادن این نشست دو روزه هنوز روشن نیست، اما در گزارشها به نقل از برگزارکنندگان آمده است که آنها میخواهند تا یک ماه دیگر برای این نشست آمادگی بهتر بگیرند.
این نشست که برای (۲۵ و ۲۶ اگست) برنامهریزی شده بود، از سوی وزارت خارجه پاکستان غیررسمی خوانده شده و گفته است که حکومت پاکستان میزبانی آن را به عهده ندارد.
شفقت علی خان، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته است که این نشست توسط یکی از پوهنتونهای پژوهشی آسیای جنوبی برگزار میشود، اما در شبکههای اجتماعی بزرگنمایی شده است.
براساس برخی گزارشها، قرار بود در این نشست ۳۶ تن از چهرههای سیاسی و فعالان جامعۀ مدنی اپوزیسیون حکومت طالبان شرکت کنند.
پاکستان: نشست افغان ها در اسلام آباد، از سوی حکومت پاکستان فراخوانده نشده است
سخنگوی وزارت خارجۀ پاکستان می گوید که نشست افغان ها در هفته جاری در شهر اسلام آباد، نه یک نشست رسمی است و نه هم از سوی حکومت پاکستان فراخوانده شده است.
شفقت علی خان روز جمعه (۲۲ اگست) گفت که برخی از رسانههای اجتماعی این نشست را با شکوه جلوه دادهاند، اما در واقعیت حکومت پاکستان میزبان رسمی این نشست نیست و نقشی در برنامهریزی آن ندارد.
براساس برخی گزارشها، قرار است که روز دوشنبه و سه شنبه ۳۶ تن از چهرههای سیاسی و فعالان جامعۀ مدنی اپوزیسیون حکومت طالبان در این نشست شرکت کنند.
شماری از اشتراک کنندگان این نشست دو روزه گفته اند که در آن در مورد حقوق بشر، حقوق زنان و شماری از مسایل سیاسی افغانستان بحث خواهند کرد.
در این حال برخی از رسانهها از قول شماری از شرکتکنندهگان نشست در اسلامآباد که از افشای نام هایشان خودداری شده، از به تعویق افتادن این نشست خبر دادهاند.
عفو بینالملل: در سالجاری تنها ۴۴ درصد افغانها، در بریتانیا پناهندگی دریافت کردهاند
سازمان عفو بینالملل هشدار داده که سیاستهای جدید بریتانیا در مورد پناهجویان منجر به کاهش شدید تعداد پناهجویان از افغانستان و چند کشور دیگر شده است.
این سازمان روز جمعه (۲۲ اگست) گفت که در سالجاری تنها ۴۴ درصد افغانها، پناهندگی دریافت کردهاند، در حالی که این رقم در سال گذشته ۹۸ درصد بود.
عفو بینالملل گفته که تعداد پناهجویان ایرانی نیز کاهش یافته و امسال افرادی کمتر از چندین کشور دیگر حیث پناهنده در بریتانیا پذیرفته شده اند.
استیو والدز سیموندز مسول بخش حقوق پناهندگان سازمان عفو بینالملل، سیاستهای جدید حکومت بریتانیا را "ناقص و غیرعادلانه" خوانده، هشدار داده که احتمال دارد هزاران پناهجو در معرض خطر قرار بگیرند.
بریتانیا در مقایسه با سالهای گذشته سیاستهایش را سختتر ساخته و براساس آخرین تصمیم بریتانیا از آغاز ماه اگست هر مهاجری که بطور غیرقانونی از فرانسه وارد بریتانیا شده بودند، دوباره به فرانسه فرستاده شده اند.
حکومت طالبان نگرانیها در مورد حضور گروههای تروریستی در افغانستان را رد کرد
سخنگوی طالبان نگرانیهای اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد حضور داعش، شبکۀ القاعده و سایر گروههای تروریستی در افغانستان را بیاساس خواند.
ذبیحالله مجاهد امروز(22 اگست) در شبکۀ اکس(تویتر سابق) گفته که باید از تلاشها برای بیثبات نشان دادن افغانستان خودداری شود.
روز دوشنبه این هفته نمایندگان کشورهای چین، پاکستان و ایران در شورای امنیت سازمان ملل حضور گروههای تروریستی مانند داعش، القاعده و تحریک طالبان پاکستان را یک تهدید جدی برای امنیت افغانستان، کشورهای همسایه و جهان توصیف کردند.
در گزارش تازه سازمان ملل متحد گفته شده که حدود دو هزار داعشی و حدود شش هزار جنگجوی تحریک طالبان پاکستان (TTP) در افغانستان حضور دارند.
اما ذبیحالله مجاهد این اتهامات را بیاساس خوانده گفته که هیچ مدرکی برای اثبات آن وجود ندارد.
در چهار سال گذشته پس از تسلط دوبارۀ طالبان بر کابل، داعش مسئولیت سلسلۀ از حوادث خونین را در افغانستان بر عهده گرفته است.
ادارۀ استخبارات ملی امریکا مجوز امنیتی توماس وست را لغو کرد
اداره استخبارات ملی ایالات متحدۀ امریکا اعلام کرد که مجوز امنیتی توماس وست، نماینده سابق ویژه امریکا در امور افغانستان را لغو کرده است. اکنون آقای وست در کمیتۀ روابط خارجی مجلس سنای امریکا کار می کند.
آقای وست در زمرۀ ۳۷ مقام سابق و کنونی امریکا است که مجوزهای امنیتیشان لغو شده است.
اداره استخبارات ملی امریکا افراد را به سیاسی ساختن اطلاعات برای پیشبرد اهداف شخصی یا حزبی شان، به خطر انداختن امنیت اطلاعات محرم و عدم رعایت معیار های مسلکی در تحلیل های استخباراتی متهم کرده است.
توماس وست پس از بازگشت طالبان به قدرت به حیث نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان تعیین شد و در ماه می سال گذشته از این سمت استعفا کرد.
بر اثر تصادم یک بس مسافربری با یک موتر لاری در بغلان، ۲۴ تن زخمی شدند
در نتیجۀ تصادم یک بس مسافربری با یک موتر لاری در ولسوالی دوشی ولایت بغلان، ۲۴ تن زخمی شدند. این حادثه شب گذشته در منطقه" مکتب سنگ سلاخ" ولسوالی دوشی رخ داد.
قوماندانی امنیۀ طالبان در بغلان در خبرنامه ای گفته که این رویداد زمانی رخ داد که یک بس نوع ۵۸۰ که از پلخمری به سوی کابل در حرکت بود، با یک موتر لاری تصادم کرد.
زخمیان که مردان، زنان و کودکان را شامل می شوند، توسط امبولانس های ولسوالی دوشی و موترهای شخصی به شفاخانه ولایتی بغلان انتقال داده شده اند. وضعیت صحی تعدادی از آنها وخیم خوانده شده است.
این حادثه دو روز پس از آن رخ داد که در نتیجه تصادم یک بس مسافربری با یک موتر لاری در ولایت هرات ۷۹ تن کشته شدند.