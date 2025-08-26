شیوع بیماری کولرا در ولایت پروان؛ ملل متحد ابراز نگرانی کرد

یوناما اعلام کرده که ۷۴ مورد مثبت بیماری کولرا در هفت ولسوالی ولایت پروان ثبت شده است.

اندریکا راتوات معاون یوناما، در یک پیام ویدیویی که دو شنبه ۲۵ اگست در صفحه‌ ایکس (تویتر سابق) منتشر شد و هنگام بازدید از یک مرکز صحی در این ولایت ثبت شده، گفته است که خشکسالی، نبود خدمات مناسب صحی و حفظ الصحه ، از عوامل اصلی شیوع این بیماری ‌اند.

او در این پیام ویدیویی گفته است «تا کنون در هفت ولسوالی ولایت پروان، ۷۴ مورد مثبت کولرا ثبت شده است و به دلیل خشکسالی و کمبود آب پاک، موارد اسهالات و کولرا نگران‌ کننده‌ اند.»

او همچنین خواستار گسترش فوری خدمات صحی و تأمین آب پاک در این ولایت شده است.

در همین حال، سازمان جهانی صحت (WHO) نیز گفته است که بیماری‌ های ناشی از اسهال شدید و کم ‌آبی بدن در افغانستان به ‌طور چشم‌ گیر افزایش یافته است.

این سازمان در گزارشی به تاریخ ۲۵ اگست گفته است که با گرم‌ شدن هوا، این بیماری‌ ها به ‌ویژه در ولایت ‌های مرکزی افغانستان، به ‌خصوص در پروان و کاپیسا، شیوع یافته‌ اند.

بر اساس معلومات این سازمان، تنها از ماه جولای به این طرف ، نزدیک به هزار مورد مشکوک این بیماری‌ ها در این دو ولایت ثبت شده که بیشتر مبتلایان زنان و کودکان خردسال هستند.

شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه‌ حکومت طالبان ، به پرسش ‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداده است، اما شماری از باشندگان ولایت ‌های پروان و کاپیسا تأیید می‌‌کنند که در روز های اخیر اعضای خانواده‌ آنان به بیماری کولرا مبتلا شده‌ اند و اکنون تحت درمان قرار دارند.

معروف یکی از باشندگان ولسوالی سیاگرد ولایت پروان به رادیو آزادی گفت « گزارش‌هایی که در مورد افزایش کولرا منتشر شده، دقیق‌ اند. مادر کلانم چند روزی می‌‌شد که بیمار بود. وقتی به داکتر مراجعه کردیم، گفتند که به کولرا مبتلا شده و آب بدنش کم شده است. حالا هم زیر درمان است و هنوز کاملا بهبود نیافته است.»

شماری از باشندگان ولایت کاپیسا نیز می‌گویند که موارد اسهالات در این ولایت افزایش یافته است.

محمد بشیر یکی از باشندگان شهر محمود راقی به رادیو آزادی گفت: «اسم دقیق بیماری را نمی‌دانم، اما تعداد زیاد مردم دچار اسهالات شده ‌اند. من از چند روز به این طرف اسهال هستم. هر دارویی مثل تابلیت فلاجیل و غیره را خورده ‌ام، اما خوب نشده ‌ام. در خانه هم همه همین مشکل را دارند. بیرون از خانه هم هر کس را می‌ بینی، وضعش همین‌ طور است.»

داکتران می گویند که کولرا یک بیماری میکروبی است که از طریق غذاهای آلوده با باکتریا یا نوشیدن آب غیر صحی به شخص منتقل می‌شود.

به گفته آنان در مراحل ابتدایی، بیمار دچار اسهال می‌ شود، اما اگر به موقع درمان نشود، به دلیل از دست دادن شدید آب و نمک بدن، می‌ تواند منجر به مرگ فرد شود.

سازمان جهانی صحت اعلام کرده که افغانستان، پاکستان و یمن در صدر کشور هایی قرار دارند که بیشترین موارد بیماری کولرا در آن‌ ها ثبت شده اند.

این سازمان در گزارش خود گفته است که از آغاز سال ۲۰۲۵ میلادی تا کنون، بیش از ۱۰۰ هزار مورد مثبت بیماری ‌های ناشی از اسهالات شدید و کم‌ آبی بدن در ۳۳۹ ولسوالی افغانستان ثبت شده که ۴۹ درصد آنان زنان و ۵۷ درصد کودکان زیر پنج سال بوده ‌اند.

در ادامه آمده که در این مدت، همچنین مرگ ۵۰ نفر به دلیل کم آبی بدن گزارش شده است.