کمیسیون بین‌المللی آزادی مذهبی ایالات متحده (USCIRF) خواستار ایجاد سازوکارهای تازه برای حمایت از افغان‌هایی شده که در معرض خطر شدید آزار و اذیت مذهبی قرار دارند.

در بیانیه‌ای که چهارشنبه‌شب منتشر شد، آمده است طالبان با اجرای یک تفسیر خاص از اسلام، کسانی را که دیدگاه‌ها یا باورهای مذهبی متفاوت دارند، سرکوب کرده‌اند.

ویکی هارتزلر، رئیس این کمیسیون، گفت: «در چهار سال گذشته طالبان آزادی مذهبی را در افغانستان کاملاً از بین برده‌اند. همه افغان‌ها، به‌ویژه اقلیت‌های مذهبی، در معرض خطر جدی قرار دارند.

قوانین موسوم به اخلاقی طالبان، زنان را از حضور در عرصه‌های عمومی و مذهبی حذف کرده و اقلیت‌ها را در معرض آسیب‌های جدی قرار داده است.»

این کمیسیون در گزارش سالانه ۲۰۲۵ خود به وزارت خارجه امریکا توصیه کرده افغانستان به دلیل نقض گسترده و سیستماتیک آزادی‌های مذهبی، به‌عنوان «کشور مورد نگرانی ویژه» شناخته شود.

طالبان تاکنون واکنشی نداده‌اند اما پیشتر مدعی شده‌اند که به حقوق اقلیت‌های مذهبی احترام می‌گذارند.