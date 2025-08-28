افغانستان
کمیسیون امریکایی: آزادی مذهبی در افغانستان زیر سلطه طالبان از میان رفته است
کمیسیون بینالمللی آزادی مذهبی ایالات متحده (USCIRF) خواستار ایجاد سازوکارهای تازه برای حمایت از افغانهایی شده که در معرض خطر شدید آزار و اذیت مذهبی قرار دارند.
در بیانیهای که چهارشنبهشب منتشر شد، آمده است طالبان با اجرای یک تفسیر خاص از اسلام، کسانی را که دیدگاهها یا باورهای مذهبی متفاوت دارند، سرکوب کردهاند.
ویکی هارتزلر، رئیس این کمیسیون، گفت: «در چهار سال گذشته طالبان آزادی مذهبی را در افغانستان کاملاً از بین بردهاند. همه افغانها، بهویژه اقلیتهای مذهبی، در معرض خطر جدی قرار دارند.
قوانین موسوم به اخلاقی طالبان، زنان را از حضور در عرصههای عمومی و مذهبی حذف کرده و اقلیتها را در معرض آسیبهای جدی قرار داده است.»
این کمیسیون در گزارش سالانه ۲۰۲۵ خود به وزارت خارجه امریکا توصیه کرده افغانستان به دلیل نقض گسترده و سیستماتیک آزادیهای مذهبی، بهعنوان «کشور مورد نگرانی ویژه» شناخته شود.
طالبان تاکنون واکنشی ندادهاند اما پیشتر مدعی شدهاند که به حقوق اقلیتهای مذهبی احترام میگذارند.
تازهترین خبرهای روز را اینجا دنبال کنید
کمیته حفاظت از خبرنگاران: طالبان باید شکیب احمد نظری را فوراً آزاد کنند
کمیتهٔ حفاظت از خبرنگاران (CPJ) از طالبان خواسته است شکیب احمد نظری، خبرنگار افغان را که از ماه جولای در بازداشت به سر میبرد، فوراً آزاد کنند.
بِی لییی، رئیس بخش آسیا-پاسیفیک این کمیته، گفت: «طالبان باید این خبرنگار را بیدرنگ آزاد کنند و به اجبار خبرنگاران به اعتراف پایان دهند.» به گفتهٔ این کمیته، بازداشت نظری نمونه تازهای از فشار بر خبرنگاران افغان است که با رسانههای بینالمللی همکاری میکنند.
نظری، خبرنگار شبکهٔ نیپون تلویزیون جاپان، روز ۲۴ جولای توسط نیروهای استخبارات طالبان بازداشت شد.
منابع: «طیارههای بیسرنشین» در سپیره خوست بمباران کردند
منابع محلی در ولسوالی سپیره ولایت خوست گفتهاند که چند خانه چهارشنبه پنجم سنبله بر اثر حمله طیارههای بیسرنشین بمباران شده و تلفات جانی هم در پی داشته است.
طالبان تاکنون در این باره واکنشی نشان ندادهاند و معلوم نیست این طیاره های بی سرنشین از کجا آمده اند.
رادیو آزادی نمیتواند این خبر را بهطور مستقل تأیید کند.
در گذشته گزارشهایی از بمباران بخشهایی از خاک افغانستان توسط طیارههای پاکستان منتشر شده بود.
کشته شدن ۲۵ تن در اثر واژگون شدن یک بس مسافربری در جنوب افغانستان
بهگفتهٔ مقامهای طالبان، صبح روز چهارشنبه، ۵ سنبله در منطقهٔ ارغندی کابل یک بس مسافربری واژگون شده و دستکم ۲۵ تن جان باختهاند.
این بس از جنوب افغانستان به سوی کابل در حرکت بود و بیشتر مسافران آن از ولایتهای هلمند و قندهار بودند.
عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخلهٔ طالبان گفته است که علت این رویداد بیاحتیاطی راننده بوده و در کنار کشتهشدگان، ۲۷ تن دیگر نیز زخمی شدهاند.
این حادثه در حالی رخ میدهد که تنها چند روز پیش در ولایت هرات، آتشسوزی در یک بس مسافربری جان ۷۹ نفر را گرفت.
گفتوگوی نمایندگان آسیای میانه در تاشکند درباره افغانستان
نمایندگان کشورهای آسیای میانه در نشستی در تاشکند دربارهٔ چالشهای امنیتی، سیاسی و بشری افغانستان گفتوگو کردند.
این نشست با حضور نمایندگان ویژهٔ قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان برگزار شد.
براساس گزارشها پس از ششمین نشست مشورتی سران کشورهای آسیای میانه در آستانه پایتخت قزاقستان، شرکتکنندگان بر ایجاد یک سیستم مستقل منطقهای برای همکاری و گفتوگو در مورد مسائل مشترک تأکید کردند.
آنان بر ضرورت همکاری مشترک در مقابل تهدیدهای امنیتی ناشی از افغانستان، مشکلات مرزی و بحران بشری این کشور تأکید کردند.
با آنکه هیچیک از کشورهای آسیای میانه حکومت طالبان را به رسمیت نشناختهاند، اما همچنان در زمینههای مدیریت مرزها، مبارزه با تروریزم، تجارت و کمکهای بشری با آن در تماس هستند.
جرمنی انتقال افغانها از پاکستان را دوباره آغاز میکند
قرار است جرمنی انتقال افغان های را که در پاکستان اند و تقاضای پناهندگی شان پذیرفته شده، پس از ماه ها، دوباره آغاز کند.
روزنامۀ ویلت جرمنی امروز این خبر را نشر کرد.
حدود دو هزار افغان که توسط جرمنی پذیرفته شده اند، ماه هاست که در پاکستان به سر میبرند.
روزنامۀ ویلت به نقل از منابع در دولت جرمنی گزارش داده است که نخستین خانواده ها از این میان، قرار است تا چند روز دیگر به جرمنی منتقل شوند.
به گزارش روزنامۀ ویلت، کارمندان وزارت خارجۀ جرمنی اکنون برای تسهیل این پروسه به پاکستان فرستاده شده اند.
جرمنی با در پیش گرفتن سیاست سختگیرانه تر در پذیرش مهاجرین، پروسۀ انتقال این افغانها را متوقف کرده بود.
سازمانهای مدافع از حقوق بشر و افغانهای که شامل این پروسه استند، برخلاف این تصمیم جرمنی، به محکمه مراجعه کردند.
حکومت پاکستان پروسۀ اخراج افغانها را شدت بخشیده و این افغانها میگویند، در صورت برگشت به افغانستان، زندگی شان در خطر خواهد بود.
اتحادیهٔ اروپا برای حمایت از کودکان افغان ۱۰ میلیون یورو کمک اعلام کرده است
دفتر این اتحادیه در کابل روز یکشنبه ۲ سنبله در اعلامیهای گفته است که حدود ده میلیون یوروو کمک از طریق یونیسف برای کودکان نیازمند افغان بهویژه آنانی که از ایران و پاکستان اخراج شدهاند،به مصرف خواهد رسید.
در اعلامیهآمده است که این کمک اتحادیه اروپا در مدت سه سال در بخشهای آموزش، صحت، تغذیه و سایر نیازهای اساسی زندگی کودکان افغان هزینه خواهد شد.
اتحادیهٔ اروپا از سال ۲۰۱۸ تاکنون در مجموع ۳۸ میلیون یورو برای حمایت از کودکان افغان کمک کرده است.
با وجود این کمکهای بینالمللی، وضعیت بشری در افغانستان همچنان شکننده است و بر اساس گزارشهای سازمان ملل، نیمی از جمعیت این کشور به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند.
وزارت مالیهٔ طالبان پس از چهار سال تأخیر، پرداخت حقوق متقاعدین را اعلام کرده است
وزارت مالیهٔ طالبان پس از چهار سال تأخیر، پرداخت حقوق متقاعدین را اعلام کرده است.
این وزارت روز یکشنبه در اعلامیهای گفته است که در گام نخست، متقاعدین ۹ اداره و وزارت تثبیتشده پس از تکمیل روند محکمۀ ویژه، پولهای خود را دریافت خواهند کرد.
این ۹ ادارهی تأییدشده شامل اداره ملی ستندرد، اداره مبارزه با حوادث، ریاست تربیت بدنی و ورزش، وزارت شهدا و معلولین، کمیسیون اصلاحات اداری، ادارهٔ حفاظت محیط زیست، ریاست عمومی محافظت ارگ، دفتر شورای امنیت ملی و وزارت اقتصاد میشوند.
این وزارت افزوده است که جدول زمانی پرداخت برای سایر ادارهها و وزارتها پس از تکمیل مرحلۀ اول در تاریخ ۲۵ سنبله اعلام خواهد شد.
ملا هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، دستور داده است که از معاش کارمندان فعلی دولت پول تقاعد کسر نشود، اما دربارۀ متقاعدین پیشین گفته است که پس از تکمیل روند محکمۀ ویژه، حقوق آنان پرداخت خواهد شد.
توزیع پاسپورت برای سه گروه از افراد متوقف شد
ریاست پاسپورت در کنترل طالبان روز شنبه ۲۳ اگست با نشر خبرنامه ای نوشته است که توزیع پاسپورت را برای افرادی که توسط محاکم این گروه در قضایای جزایی، مدنی و تجارتی محکوم شناخته شده اند، کودکانی که سرپرست قانونی نداشته باشند و اشخاص که ممنوع الخروج شده باشند، متوقف کرده است.
پس از حاکمیت دوبارهٔ طالبان در افغانستان، تقاضا برای اخذ پاسپورت در این کشور افزایش یافته است.
در چهار سال گذشته روند توزیع پاسپورت به دلایل مختلف چندین بار متوقف شده و هنوز هم شکایت از تأخیر در این روند وجود دارد.
این درحالیست که در ردهبندی سال ۲۰۲۵ که از سوی مؤسسه «هنلی» نشر شده پاسپورت افغانستان پس از عراق و سوریه بار دیگر در رده بیاعتبارترین پاسپورت جهان قرار گرفته است.
کمیشنر حقوق بشر آلمان: دروازههای مهاجرت قانونی را باز بگذارید
کمیشنر حقوق بشر حکومت آلمان، از وزارت داخله این کشور خواسته تا برای افغانهایی که در پاکستان به امید رفتن به آلمان به سر میبرند، ویزه صادر کند.
لارز کاستیلوسی روز جمعه در صفحه ایکس خود نوشت که حکومت ایتلافی روی یک برنامه منظم و بشردوستانه مهاجرت توافق کرده است.
او گفته است که بررسی طولانیمدت دوسیههای افغانها با این توافق همخوانی ندارد و به گفته او، کارهای آنها باید تسریع شود.
خبرگزاری آلمان به نقل از او نوشته است که اگر کسی میخواهد جلو مهاجرت غیرقانونی را بگیرد، باید دروازههای مهاجرت قانونی را باز بگذارد.
حدود دو هزار افغان در اسلامآباد به امید رفتن به آلمان به سر میبرند و مقامهای آلمانی گفتهاند که از این میان ۲۱۰ تن به افغانستان دیپورت شدهاند.