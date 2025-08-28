عفو بین الملل: نظام عدلی طالبان استوار بر «ترس» است

عفو بین‌الملل اعلام کرده که نظام عدلی طالبان بر پایه «ترس» استوار است، نه عدالت.

در بیانیه پنجشنبه ششم سنبله این سازمان آمده که قاضیان پیشین، وکلا و مدافعان حقوق بشر نمونه‌هایی از سرکوب و بی‌عدالتی ارائه کرده‌اند.

عفو بین‌الملل از کشورها خواسته است تا برای پایان دادن به چهار سال «بی‌عدالتی» طالبان فشار وارد کنند.

این سازمان افزود از زمان به قدرت رسیدن طالبان در ۲۰۲۱، افغانستان با محدودیت‌های شدید بر آزادی بیان، تجمعات، مشارکت سیاسی زنان، شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه و مجازات‌های بدنی مواجه بوده و قربانیان هیچ دسترسی به عدالت ندارند.

طالبان هنوز در باره این بیانیه اظهار نظر نکرده‌اند.