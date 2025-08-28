دفتر رادیو آزادی در کییف، پایتخت اوکراین در یک حمله هوایی روسیه آسیب دیده است

دفتر رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد در کییف، پایتخت اوکراین در یک حمله هوایی روسیه آسیب دیده است.

در این حملهٔ شب چهارشنبه ۵ سنبله، به کسی آسیبی نرسیده، اما شیشه‌های برخی از اتاق‌های دفتر شکسته و تعدادی از تجهیزات رادیو خسارت دیده است.

ویدیوهای کمره‌های امنیتی نشان می‌دهد که دو انفجار نزدیک دفتر رادیو بر اثر اصابت دو راکت رخ داده که مستقیماً به این منطقه پرتاب شده بودند.

استیف کاپوس رئیس رادیو آزادی/اروپای آزاد، ، اطمینان داده است که این حمله بر مأموریت رادیو تأثیر نخواهد گذاشت و به گفتهٔ او، خبرنگاران به کارشان ادامه خواهند داد.

کاپوس ابراز خوشحالی کرده که به کارمندان رادیو آسیبی نرسیده، اما نسبت به کشته‌شدن دیگر اوکراینی‌ها در حملات شب گذشته ابراز ناراحتی کرده است.

در حملات شب گذشتهٔ روسیه بر کیف، دست‌کم ۱۵ نفر کشته و نزدیک به ۵۰ تن دیگر زخمی شده‌اند.

چهار کودک نیز در میان جان‌باختگان این حمله هستند.

این رویداد، مرگبارترین حملهٔ روسیه به کییف در هفته‌های اخیر به‌شمار می‌رود؛ در حالی‌که تلاش‌های امریکا برای پایان دادن به جنگ اوکراین تازه آغاز شده است.