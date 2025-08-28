لینک‌های قابل دسترسی

پنجشنبه ۶ سنبله ۱۴۰۴ کابل ۰۳:۵۷

جهان

دفتر رادیو آزادی در کییف، پایتخت اوکراین در یک حمله هوایی روسیه آسیب دیده است

رادیو اروپای آزاد در اوکراین پس از حملات شب گذشته
رادیو اروپای آزاد در اوکراین پس از حملات شب گذشته

دفتر رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد در کییف، پایتخت اوکراین در یک حمله هوایی روسیه آسیب دیده است.

در این حملهٔ شب چهارشنبه ۵ سنبله، به کسی آسیبی نرسیده، اما شیشه‌های برخی از اتاق‌های دفتر شکسته و تعدادی از تجهیزات رادیو خسارت دیده است.

ویدیوهای کمره‌های امنیتی نشان می‌دهد که دو انفجار نزدیک دفتر رادیو بر اثر اصابت دو راکت رخ داده که مستقیماً به این منطقه پرتاب شده بودند.

استیف کاپوس رئیس رادیو آزادی/اروپای آزاد، ، اطمینان داده است که این حمله بر مأموریت رادیو تأثیر نخواهد گذاشت و به گفتهٔ او، خبرنگاران به کارشان ادامه خواهند داد.

کاپوس ابراز خوشحالی کرده که به کارمندان رادیو آسیبی نرسیده، اما نسبت به کشته‌شدن دیگر اوکراینی‌ها در حملات شب گذشته ابراز ناراحتی کرده است.

در حملات شب گذشتهٔ روسیه بر کیف، دست‌کم ۱۵ نفر کشته و نزدیک به ۵۰ تن دیگر زخمی شده‌اند.

چهار کودک نیز در میان جان‌باختگان این حمله هستند.

این رویداد، مرگبارترین حملهٔ روسیه به کییف در هفته‌های اخیر به‌شمار می‌رود؛ در حالی‌که تلاش‌های امریکا برای پایان دادن به جنگ اوکراین تازه آغاز شده است.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

کشته‌شدن ۱۰ تن، به‌شمول یک کودک، در حملات تازه روسیه بر کییف

ساختمان ویران شده پس از حملات روسیه
ساختمان ویران شده پس از حملات روسیه

رسانه‌های اوکراینی روز پنجشنبه ۶ سنبله گزارش داده‌اند که حد اقل ۱۰ نفر در حملات تازهٔ روسیه بر کییف، پایتخت اوکراین، کشته شده‌اند.

به گزارش روزنامۀ کییف اندپندینت، در میان کشته‌شده‌ها یک کودک ۱۴ ساله نیز شامل است.

به گزارش این روزنامه، ۴۸ نفر دیگر در این حملات زخمی شده‌اند که ۳۰ تنِ آن‌ها در شفاخانه بستری‌اند.

ولودیمیر زلینسکی، رییس‌جمهور اوکراین گفته است که حملات تازه نشان می‌دهد که روسیه قصد پایان‌دادن به جنگ را ندارد.
زلینسکی گفت: «حملات امروز روسیه پاسخ واضحی به کسانی می‌فرستد که هفته‌ها و یا ماه‌هاست که خواستار آتش‌بس و دیپلوماسی واقعی هستند».

روزنامۀ کییف اندپندینت همچنان گزارش داده است که از مردم در سراسر اوکراین خواسته شده است که به پناهگاه‌ها بروند ـ حتی در مناطقی که از خطوط مقدم جنگ دور هستند.

ادامه خبر ...

یک هیأت بلندپایه چین برای مذاکرات تجاری به واشنگتن می‌رود

بیرق‌های چین و امریکا
بیرق‌های چین و امریکا

چین امروز اعلام کرده که یک هیأت عالی‌رتبه به رهبری «لی چنگ‌گانگ»، نمایندهٔ تجارت بین‌المللی و معاون وزیر تجارت این کشور، این هفته برای انجام مذاکرات تجاری به واشنگتن سفر خواهد کرد.

این سفر در حالی صورت می‌گیرد که پس از ماه‌ها تنش و اعمال تعرفه‌های سنگین متقابل میان واشنگتن و پکن، دو کشور اخیراً به توافقی موقت برای کاهش سطح تعرفه‌ها دست یافته‌اند. بر اساس این توافق، امریکا تعرفه‌ها را به ۳۰ درصد و چین به ۱۰ درصد کاهش داده‌اند.

دولت‌های دو کشور اعلام کرده‌اند که برای حل اختلافات از طریق «مذاکرات برابر» آماده‌اند.

این در حالی است که دونالد ترمپ رئیس‌جمهور امریکا، نیز از احتمال سفر خود به چین در سال جاری یا اندکی پس از آن خبر داده است.

چین به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکنندهٔ مواد اولیه نقش مهم در صنایع موتر سازی، الکترونیک و دفاعی دارد و این موضوع یکی از محورهای اصلی اختلافات دو کشور بوده است.

از سوی دیگر، رسانه‌ها گزارش داده‌اند که شرکت طیاره بوئینگ امریکا در حال مذاکره با طرف‌های چینی برای فروش تا ۵۰۰ فروند طیاره است؛ توافقی که موفقیت آن به نتیجهٔ مذاکرات تجاری واشنگتن و پکن بستگی خواهد داشت.

آتش‌بس تجاری میان دو اقتصاد بزرگ جهان تا ۱۰ نومبر ادامه خواهد داشت.

ادامه خبر ...

فضاپیمای غول‌پیکر استارشیپ سرانجام در دهمین پرتاب آزمایشی سربلند فرود آمد

بوستر «فوق سنگین» اسپیس‌ایکس که فضاپیمای استارشیپ را در دهمین پرتاب حمل می‌کرد
بوستر «فوق سنگین» اسپیس‌ایکس که فضاپیمای استارشیپ را در دهمین پرتاب حمل می‌کرد

جدیدترین پرتاب «استارشیپ» شرکت اسپیس‌ایکس، پس از ۹ بار ناکامی، موفق شد هشت ماهواره آزمایشی را در مدار مستقر کند و سپس طبق برنامه در اقیانوس هند فرود آید.

اسپیس‌ایکس شامگاه سه‌شنبه تازه‌ترین آزمایش موشک غول‌پیکر خود را انجام داد و برای نخستین بار یک محموله آزمایشی شامل هشت ماهواره فرضی (پوسته‌هایی با شکل و اندازه و وزن مشابه ماهواره‌های واقعی) را به فضا فرستاد.

استارشیپ پس از حدود یک ساعت حرکت در فضا طبق برنامه در اقیانوس هند فرود آمد.

این دهمین آزمایش برای بزرگ‌ترین و قدرتمندترین موشک جهان بود؛ موشکی که اسپیس‌ایکس و ناسا امیدوارند برای بازگرداندن فضانوردان به ماه به کار گرفته شود.

ادامه خبر ...

عفو بین الملل: نظام عدلی طالبان استوار بر «ترس» است

عفو بین‌الملل اعلام کرده که نظام عدلی طالبان بر پایه «ترس» استوار است، نه عدالت.

در بیانیه پنجشنبه ششم سنبله این سازمان آمده که قاضیان پیشین، وکلا و مدافعان حقوق بشر نمونه‌هایی از سرکوب و بی‌عدالتی ارائه کرده‌اند.

عفو بین‌الملل از کشورها خواسته است تا برای پایان دادن به چهار سال «بی‌عدالتی» طالبان فشار وارد کنند.

این سازمان افزود از زمان به قدرت رسیدن طالبان در ۲۰۲۱، افغانستان با محدودیت‌های شدید بر آزادی بیان، تجمعات، مشارکت سیاسی زنان، شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه و مجازات‌های بدنی مواجه بوده و قربانیان هیچ دسترسی به عدالت ندارند.

طالبان هنوز در باره این بیانیه اظهار نظر نکرده‌اند.

ادامه خبر ...

مقامات اوکراینی: برق ۱۰۰ هزار خانه در پی حملات هوایی روسیه قطع شده است

Russia Ukraine War
Russia Ukraine War

اوکراین اعلام کرده است که در حملات هوایی روسیه بر شش منطقهٔ این کشور سه نفر کشته و بیش از ۱۰۰ هزار خانه از برق محروم شده‌اند.

وزارت انرژی اوکراین این حملات را تلاش عمدی برای نابودی زیرساخت‌های غیرنظامی در آستانهٔ فصل زمستان خوانده است.

در خرسون دو کارمند یک مزرعه و یک زن ۸۱ ساله در حملات کشته شدند.

زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، از امریکا خواست در برابر حملات مسکو موضع قاطع بگیرد.

در همین حال، روسیه مدعی تصرف یک روستای دیگر در دونتسک شده است.

از آغاز جنگ در فبروری ۲۰۲۲ تاکنون ده‌ها هزار نفر کشته و میلیون‌ها تن بی‌خانمان شده‌اند.

ادامه خبر ...

رانش زمین در منطقه جمو و کشمیر دست‌کم ۳۰ کشته برجای گذاشت

عکس از آرشیف
عکس از آرشیف

حداقل ۳۰ نفر در پی رانش زمین ناشی از باران شدید در نزدیکی زیارتگاه ویشنودیوی کاترا، جمو و کشمیر جان باختند و چند نفر دیگر زخمی شدند.

مقامات امروز گفتند که عملیات نجات ادامه دارد و ترافیک جاده‌ای و ریلی مختل شده است.

فصل موسمی هند تا کنون باعث وقوع سیل و رانش‌های مرگبار در شمال این کشور شده و بیش از ۱۲۰۰ نفر از ماه جون جان خود را از دست داده‌اند.

ادامه خبر ...

تعرفه امریکا بر هند سر از امروز اجرایی شد

عکس ازز آرشیف
عکس ازز آرشیف

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور امریکا تعرفه واردات کالا از هند را تا ۵۰٪ افزایش داد که سر از امروز اجرا شد.

این اقدام ۷۰٪ صادرات هند به امریکا (۵۵ میلیارد دالر) را تهدید می‌کند و اقتصاددانان هشدار می‌دهند که تاثیر منفی بر رشد خواهد داشت.

حکومت هند برای مقابله، به دنبال بازارهای جایگزین و کاهش موانع تجاری است.

ادامه خبر ...

اردوی اسرائیل: یک موشک شلیک‌شده از یمن رهگیری شد

عکس از آرشیف
عکس از آرشیف

اردوی اسرائیل روز چهارشنبه پنجم سنبله اعلام کرد یک موشک شلیک‌شده از یمن را رهگیری کرده است. 

شورشیان حوثی که مورد حمایت ایران‌اند، از زمان آغاز جنگ غزه بارها با موشک و طیاره بی‌سرنشین به اسرائیل حمله کرده‌اند و می‌گویند این حملات در حمایت از فلسطینیان است.

در پی پایان آتش‌بس دوماهه در غزه در ماه مارچ، حوثی‌ها حملات خود را از سر گرفتند.

اسرائیل نیز در پاسخ، چندین بار مواضع آنان در یمن را هدف قرار داده است. به گفته منابع حوثی، در حملات روز یکشنبه اسرائیل به صنعا دست‌کم شش نفر کشته و بیش از ۸۰ تن زخمی شدند.

ادامه خبر ...

طرح نو برای خلع سلاح حزب‌الله لبنان

اردوی لبنان خلع سلاح برخی گروه‌ها را آغاز کرده
اردوی لبنان خلع سلاح برخی گروه‌ها را آغاز کرده

توماس باراک، فرستاده ویژه امریکا در سوریه می‌گوید که حکومت لبنان یکشنبه آینده طرحی برای تشویق حزب‌الله به خلع سلاح ارائه می‌دهد.

این طرح شامل اجبار نظامی نیست و بر مشوق‌های اقتصادی تمرکز دارد.

در مقابل، اسرائیل وعده داده در صورت اقدام اردوی لبنان برای جمع‌آوری سلاح‌ها، نیروهایش را از جنوب لبنان کاهش دهد.

حزب‌الله این اقدام را به نفع اسرائیل دانسته و آن را رد کرده است.

ادامه خبر ...

