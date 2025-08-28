این کمیسیون اعلام کرده که آزادی مذهبی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان کاملاً از بین رفته است.

این کمیسیون که نظارت دوامدار بر نقض آزادی مذهبی در جهان دارد، از کشورها خواسته تا از افغان‌هایی که با آزار و اذیت مذهبی روبه‌رو هستند حمایت کنند و راه‌های امن را برای خروج آنان از افغانستان فراهم کنند.

در بیانیه‌ی کمیسیون آزادی مذهبی بین‌المللی ایالات متحده به نقل از ویکی هارتزلر، رئیس این کمیسیون آمده که "در چهار سال گذشته طالبان آزادی مذهبی را به‌طور کامل در افغانستان از بین برده و همه افغان‌ها، به ویژه اقلیت‌های مذهبی در معرض خطر جدی آزار و اذیت، مجازات‌های بدنی و بازداشت‌های خودسرانه قرار دارند."

خانم هارتزلر افزوده که قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان پایه‌های یک نظام سرکوبگر را مستحکم کرده

زنان را از تجمعات عمومی و مشارکت در امور مذهبی حذف کرده و اقلیت‌های مذهبی را در کشور در معرض خطر شدید قرار داده‌است."

برخی از اقلیت‌های مختلف مذهبی در افغانستان نیز می‌گویند که وضع محدودیت‌ها از سوی طالبان زنده‌گی را برای‌شان دشوار کرده و تمام آزادی‌های مذهبی‌شان را سلب کرده‌است.

یکی از افغان‌های اهل تشیع در این کشور که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام و محل بودوباشش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی در مورد گفت:

"طالبان علیه مناسک مذهبی شیعه‌یان در افغانستان محدودیت‌های زیادی وضع کرده که طالبان مذهب شیعه را به رسمیت نمی‌شناسد، در مکاتب و دانشگاه‌ها که قبلاً مضامین مربوط به اهل تشیع تدریس می‌شد، کاملاً از نصاب‌های درسی برداشته شده‌اند، در مراسم عاشورا حرکت‌های خیابانی کاملاً منع شده‌اند، کسانی‌که دست به حرکت‌های خیابانی زده بودند، توسط طالبان بازداشت و شکنجه و زندانی شده‌اند."

یکی از پیروان مذهب اسماعیلیه در ولایت بدخشان که او نیز نخواست نام‌اش را در گزارش بگیریم به رادیو آزادی شکایت‌های مشابهی را مطرح کرد:

محدودیت‌ها همین است که فعلاً مکاتب ما را بسته می‌کنند و اسماعیلیه‌های ما را به زور به مدرسه می‌برند، طوری‌که یک مذهب و یک انسان آزاد باشد آن طور نیست

"زیر تهدید هستیم می‌گویند پسرت را بتی به مدرسه، هیزم بیار به مدرسه و پول بتی به مدرسه، همه سر ما جبری است، می‌گویند، مذهب شما مذهب خرافاتی و انگلیس است و بیاید شما به مذهب حنفی بپیوندید تا سر شما کلمه بخوانیم و شما را مسلمان کنیم."

کمیسیون آزادی مذهبی بین‌المللی ایالات متحده (یو اس سی آی آر اف) همچنین نسبت به اخراج احتمالی پناهجویان افغان از امریکا هشدار داده و گفته است که بازگرداندن آن‌ها ممکن است منجر به انتقام‌جویی طالبان شود.

این کمیسیون از حکومت امریکا خواهان انتقال افغان‌ها به خصوص زنانی شده که از آزار و اذیت مذهبی طالبان فرار کرده‌اند.

اما آزادی مذهبی چیست و سلب آزادی مذهبی در یک کشور چه پیامدهای را می‌تواند در قبال داشته باشد؟

صفیه عارفی یکی از فعالان حقوق بشر در مورد به رادیو آزادی گفت:

"آزادی مذهبی به شهروندان یک کشور فرصت این را می‌دهد که عقیده، باور و روش خود را آزادانه و بدون ترس و هراس به پیش برده و در امور اجتماعی و شخصی خود احساس امنیت بکنند، اما سلب آزادی‌های مذهبی سبب این می‌شود که یک گروه مذهبی خود را در معرض آزار و اذیت و در معرض فروپاشی و از بین رفتن ببیند."

طالبان تا کنون به بیانیه‌ی تازه کمیسیون آزادی مذهبی بین‌المللی ایالات متحده امریکا واکنش نشان نداده، اما پیش از این مدعی شده‌اند که به حقوق اقلیت‌های مذهبی در افغانستان احترام می‌گذارند.

پیش از این ریچارد بنت گزارش‌گر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان نیز در ماه قوس سال ۱۴۰۳ گفته بود که اقلیت‌های مذهبی هنوز هم در افغانستان در معرض تهدید جدی قرار داشته و باید برای نجات‌شان تلاش صورت گیرد.