سیلاب جان بیست تن را در پاکستان گرفت

مقام‌های پاکستانی از جان باختن بیش از بیست تن در اثر سیلاب‌ها در پنجاب خبر داده‌اند و گفته اندکه بیش از یک میلیون نفر همچنان مجبور به ترک خانه‌ های خود شده‌اند.

به اساس گزارشها، باران‌های موسمی و رهاسازی آب‌های اضافی بندها از جانب هند سبب بالا آمدن سطح آب سه رودخانه‌ راوی، ستلج و چناب) شده است که در نتیجه، سواحل این رودخانه‌ها شکسته است.

اداره مبارزه با حوادث طبیعی پنجاب گفته است که تا اکنون آب سیلاب بیش از یک‌هزار و هفت‌صد و شصت قریه را در بر گرفته است.

به باور این اداره، تا حال نزدیک به یک و نیم میلیون نفر از این سیلاب‌ها متأثر شده‌اند و با در نظر گرفتن سطح آب سیلابها، نگرانی وجود دارد که این ارقام بیشتر شود.