آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که در پاسخ به درخواست شان برای تمدید ویزه، نامه های رد ویزه دریافت کرده اند و مجبور اند برای درخواست دوباره بازهم پول بپردازند.

یاسمین نبی زاده خبرنگار و فعال حقوق بشر می گوید از دو سال به این طرف از ترس تهدیدات امنیتی در پاکستان بسر می برد و در جریان دو ماه گذشته تا حال سه بار ویزه های اعضای خانواده اش رد شده است.

او به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر با همسر و چهار فرزند اش در شرایط دشوار اقتصادی در اسلام آباد بسر می برد و دیگر توان پرداخت پول اضافی برای درخواست جدید تمدید ویزه را ندارد.

او افزود: « شخصا از خانواده خودم چهار نفر ویزه های شان رد شده است این بار دوم و سوم است که برای ویزه های خود در خواست کرده و پول پرداخت می کنیم، اما ویزه بدست ما نیامده است، ویزه های ما فعلا رد شده است است از حکومت پاکستان خواهشمند هستیم تا برای کسانی که ویزه درخواست می کنند می کنند ویزه بدهد.»

او ابراز نگرانی کرده افزود که اگر ویزه های آنان که در معرض خطر قرار دارند تمدید نشود، با خطر بازداشت و اخراج اجباری روبرو خواهند شد .

یکی دیگر از مهاجران افغان مقیم شهرک B17 اسلام آباد که نخواست نام اش را در گزارش گرفته شود ، نیز شکایت مشابه دارد می گوید، به تازگی اطلاع یافته است که ویزه او و اعضای خانواده اش رد شده و پول که بخاطر دریافت ویزه پرداخته است قابل برگشت نیست.

او گفت: «دو ماه می‌ شود که برای ویزه درخواست کرده بودیم، امروز صبح برای ما زنگ آمد که ویزه شما رد شده است پول ما هم هدر رفت و ویزه هم نداد، حالا اگر دیگر ویزه خواست کنیم، از ما دوباره پول می خواهد شاید باز هم رد شود، ما در این بیکاری و مهاجرت حیران هستیم چه کنیم و با خطر اخراج هم روبرو هستیم.»

این پناهجویان که بسیاری ویزه های صحی و سیاحتی داشتند، می گویند هر بار برای درخواست تمدید ویزه های هر نفر بین هفت تا ده هزار کلدار پاکستانی پرداخت می کنند، اما به گفته آنان اخیرا بجای ویزه یک نامه رد را بدست آورده اند ، که دلیل اصلی آن هم در نامه ذکر نشده است.

در همین حال، شورای مهاجران افغان مقیم اسلام ‌آباد این مشکل را تأیید کرده می ‌گوید روزانه صد ها درخواست تمدید ویزه مهاجران افغان رد می ‌شود که فشار شدیدی بر پناهجویان وارد می ‌کند.

میوند علمی افغان رئیس این شورا می گوید که حدود ۳۵۰ تا۴۰۰هزار پناهجوی افغان در پاکستان که با استفاده از ویزه های صحی، دیدار خانواده و سیاحتی وارد آن کشور شده اند و اخیرا درخواست های بسیاری از آنان برای تمدید این نوع ویزه ها رد شده اند.

«تقریبا پنج هفته می‌ شود که ویزه ها را رد می کنند، به ویژه ویزه های میدیکل و از یک هفته به این طرف ویزه های سیاحتی را نیز رد کرده است که هر روز به صدها یا هزار ها ویزه را رد می کنند، این کارشان یک فشار قوی بالای مهاجرین است چون اقتصاد مهاجرین خراب است و چندین بار درخواست کردن برایشان بسیار مشکل است »

او افزود که تا کنون چندین بار با مقامات ادارات مختلف حکومت پاکستان برای حل این مشکل گفتگو کرده اند، اما تا حال نتیجه مثبت بدست نیامده است.

حکومت پاکستان در سال های گذشته ویزه های پناهجویان افغان در این کشور را هر شش ماه تمدید می کرد، که بعدا مدت تمدید این ویزه ها به یک ماه کاهش یافت.

بر اساس گزارش ها ؛اما حکومت پاکستان حدود دو ماه قبل روند تمدید ویزه برای پناهجویان افغان را به طور کامل متوقف کرده و درعوض روند بازداشت و اخراج اجباری افغان ها از این کشور را افزایش داد، که تعدادی هم بازداشت و به افغانستان اخراج شدند.

حکومت پاکستان تا حال درمورد روند رد ویزه افغان ها چیزی نگفته است.

قابل ذکر است افراد که بیشتر با ویزه های سه ماه صحی و شش ماه سیاحتی داخل پاکستان شده و اکنون با مشکلات عدم تمدید و رد ویزه های شان روبرو هستند می گویند که پس از سال ۲۰۲۱ میلادی و سقوط حکومت جمهوریت به دلیل ترس از تهدیدات امنیتی ، نبود زمینه آموزش برای دختران شان در افغانستان و طی مراحل پرونده های مهاجرت شان به کشور های غربی به پاکستان پناه آورده اند.