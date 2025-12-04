خبر ها
توافق پاکستان روی بازگشایی گذرگاههای تورخم و چمن برای انتقال کمکهای بشردوستانهٔ ملل متحد به افغانستان
پاکستان گفته است که برای انتقال کمکهای بشردوستانهٔ سه ادارۀ سازمان ملل متحد به افغانستان، روی بازگشایی گذرگاههای مرزی تورخم و چمن توافق کرده است.
وزارت تجارت پاکستان امروز در یک اعلامیه گفته است که این گذرگاهها برای تجارت، اموال ترانزیتی و مسافران همچنان بسته خواهند ماند.
اما تا زمان نشر این خبر، گذرگاههای مرزی دو کشور بسته مانده است. خبرنگار رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گزارش داده است که بسیاری کانتینرهای حامل مواد غذایی و دیگر مواد کمکی ملل متحد در کراچی متوقفاند. گفته شده است که چند روز را در بر خواهد گرفت تا این کانتینرها به گذرگاههای مرزی تورخم و چمن برسند.
پنج گذرگاه تجاری میان پاکستان و افغانستان پس از آن در دوازدهم اکتوبر بسته شدند که در یازدهم اکتوبر میان نیروهای پاکستانی و طالبان افغان درگیری رخ داد؛ در این درگیری دهها تن از هر دو طرف کشته شدند.
نزدیک به سه هفته پیش، ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاستالوزرای حکومت طالبان، پاکستان را متهم کرده بود که از موضوعات تجارتی استفادهٔ سیاسی میکند؛ بنابراین، گذرگاههای تجارتی با پاکستان زمانی باز خواهند شد که اسلامآباد تضمین بدهد که در هیچ حالت و شرایطی دوباره این گذرگاهها را نخواهد بست.
وزارت امنیت داخلی ایالات متحده از بازداشت یک افغانِ متهم به حمایت از داعش خبر داد
وزارت امنیت داخلی ایالات متحده میگوید که یک افغان به نام جان شاه صافی را به اتهام حمایت از شاخهٔ خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش بازداشت کرده است.
کریستی نوم، وزیر امنیت داخلی امریکا، روز چهارشنبه در یک اعلامیه گفت که این فرد توسط مسئولان بخش تحقیقاتی امنیت داخلی در منطقهٔ وینزبورو در ایالت ویرجینیا بازداشت شده است.
در اعلامیۀ این وزارت آمده است که جان شاه صافی برای پدرش نیز اسلحه فراهم کرده است.
بر اساس اعلامیه، پدر صافی، فرمانده یک گروه ملیشه در افغانستان است.
در ادامه آمده است که صافی در ۸ سپتمبر ۲۰۲۱، از طریق برنامۀ «عملیات استقبال از متحدان» حکومت جوبایدن، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده وارد فیلادلفیا در ایالت پنسیلوانیا شده بود.
تا هنوز خانواده و اقارب صافی در این مورد تبصره نکردهاند.
چند روز پیش مقامات ایالات متحده از بازداشت دو افغان دیگر، رحمن الله لکنوال و محمد داوود الکوزی نیز خبر دادند.
اداره سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان آخرین گزارش خودرا ارائه کرد
اداره سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان(سیگار) روز چهارشنبه(۳ دسمبر) آخرین گزارش خود را منتشر کرده، گفته که به این سلسله نقطه پایان میگذارد.
در این گزارش گفته شده که امریکا در مدت بیست سال حضور خود در افغانستان ۱۴۴.۷ میلیارد دالر را صرف بازسازی و ۷۶۳ میلیارد دالر را صرف جنگ و امنیت کرده است.
سیگار در گزارش اخیر خود گفته که از سال 2009 تاکنون، حدود 900 ارزیابی، تفتیش و تحقیقات مرتبط به کمک های امریکا در افغانستان را انجام داده است.
به گفتۀ سیگار گفته، امریکا برای یک افغانستان دموکراتیک و با ثبات هزینه کرد، اما به گفته آن، مدیریت آن ضعیف بوده و این مصارف مملو از حیفومیل و فساد بوده است.
سیگار گفته که در نتیجه تحقیقات توانسته بیش از ۲.۵ میلیارد دالر کمک های امریکا را صرفه جویی و مصارف مشکوک به ارزش ۵۴۱ میلیون دالر را شناسایی کند.
بر اساس گزارش سیگار، ایالات متحده پس از تسلط دوبارۀ طالبان بر افغانستان سه میلیارد و نیم میلیارد دالر کمکهای بشردوستانه کرده است. دونالد ترمپ، رییسجمهور امریکا، در اوایل سال ۲۰۲۵ کمکهای این کشور با افغانستان را قطع کرد.
رئیس الوزرای حکومت طالبان، اعتبارنامۀ سفیر جدید قطر در کابل را پذیرفت
ملا محمدحسن آخند رئیس الوزرای حکومت طالبان، اعتبارنامه مردیف علی القاشوطی، سفیر جدید قطر در کابل را پذیرفت.
رسانههای داخلی افغانستان و وزارت امور خارجۀ قطر نیز روز چهارشنبه(۳ دسمبر) از پذیرش اعتبارنامه سفیر جدید قطر در کابل خبر دادند.
قطر در سالهای اخیر نقش مهمی در امور سیاسی افغانستان داشته و اخیراً قطر میزبان مذاکرات صلح میان افغانستان و پاکستان بود و توافقنامه امریکا و طالبان نیز در سال ۲۰۲۰ در شهر دوحه پایتخت قطر امضا شد.
براساس این گزارشها، ملا محمد حسن آخند، رئیس الوزرای حکومت طالبان گفته که با تعیین سفیر جدید قطر، فصل تازهای در روابط سیاسی میان افغانستان و قطر باز خواهد شد.
از کشته شدن پنج تن در نوار غزه خبر داده شده است
در پی حملات اخیر اسرائیل در نوار غزه، کشته شدن پنج تن خبر داده شده است.
خبر گزاری دی پی ای جرمنی از قول ادارۀ دفاع ملکی تحت کنترول حماس گزارش داده که روز چهارشنبه(۳ دسمبر) پنج فلسطینی در نتیجۀ حملات هوایی اردوی اسرائیل در نوار غزه کشته شدند و یک خیمه در شهرک خان یونس که گفته می شود، بیجاشدگان در آنجا پناه گرفته بودند، هدف قرار است.
حماس از سوی ایالات متحدۀ امریکا و اتحادیۀ اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده است.
اردوی اسرائیل گفته که در این حمله یک عضو حماس را هدف قرار داده و این گروه شبه نظامی فلسطینی را متهم کرده که پیش از این بر عساکر اسرائیلی حمله کرده و توافق آتش بس را نقض کرده است.
از آغاز آتش بس در غزه در 10 اکتوبر تا اکنون، رویداد های مکرر امنیتی رخ داده که منجر به مرگ در نوار غزه شده، از آن زمان عساکر اسرائیلی نیز کشته شده اند.
هیئت امریکایی با مذاکرهکنندۀ ارشد اوکراینی، در فلوریدا دیدار خواهند کرد
به گفته یک مقام امریکایی، استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، و جارد کوشنر، داماد او، امروز(پنجشنبه۴ دسامبر) با رستم عمروف، مذاکرهکننده ارشد اوکراینی، در فلوریدا دیدار خواهند کرد.
این مقام امریکایی به شرط عدم افشای نامش با خبرگزاری فرانسپرس صحبت کرده است.
فرستادگان رئیس جمهور ترمپ به تازگی از مسکو بازگشتهاند، جایی که دیدار طولانی آنها با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در مورد پایان دادن به جنگ با اوکراین، به نتیجهای نرسید.
پس از این نشست یوری اوشاکوف مشاور امور خارجی پوتین در یک نشست خبری در کرملین گفت که"صلح هنوز نزدیک نشده اما دور هم نیست."
روسیه دسترسی به"روبلوکس" پلتفرم بازی کودکان امریکایی را مسدود کرد
روسیه دسترسی به روبلوکس(Roblox) پلتفرم بازی کودکان امریکایی را مسدود کرد، آن را به پخش مطالب افراطی متهم کرده است.
براساس خبرگزاری رویترز، روس کومندزور (Roskomnadzor) سازمان نظارت بر ارتباطات روسیه که سابقه طولانی در محدود کردن دسترسی به رسانهها و پلتفرمهای تکنولوژی غربی دارد، روز چهارشنبه(۳ دسمبر) با اعلام این اقدام گفت که روبلوکس"پر از محتوای نامناسب است که میتواند بر رشد معنوی و اخلاقی کودکان تأثیر منفی بگذارد".
سخنگوی روبلوکس در ایمیلی به رویترز گفته که به قوانین و مقررات محلی در کشورهایی که در آنها فعالیت میکند، احترام میگذارد و معتقد است که فضایی مثبت را برای آموزش، خلاقیت و ارتباط معنی دار برای همه، فراهم میکند.
روبلوکس که به طور متوسط ۱۵۱.۵ میلیون کاربر فعال روزانه در سه ماهه سوم امسال داشته، توسط چندین کشور از جمله عراق و ترکیه به دلیل نگرانی در مورد استفاده شکارچیان از این پلتفرم برای سوءاستفاده از کودکان، ممنوع شده است.
ایران قصد دارد از کشورهای همسایه آب بخرد
حکومت ایران میگوید که در پاسخ به خشکسالی سرتاسری در این کشور، قصد دارد از کشورهای همسایه آب خریداری کند.
عباس علیآبادی، وزیر انرژی ایران، به خبرگزاری فارس گفته است "اگر کشوری مایل به فروش آب باشد، ما آن را خواهیم خرید."
اکثر کشورهای همسایهٔ ایران نیز با خشکسالی و کمبود آب مواجهاند، از جمله عراق، افغانستان و مناطق مرزی پاکستان.
از سوی دیگر، ارمنستان در شمال این کشور دارای منابع آب نسبتاً بیشتری است.
ایران یکی از خشکترین کشورهای جهان است.
در سالهای اخیر، کارشناسان کاهش قابل توجه بارندگی، افزایش خشکسالی و دیگر پدیدههای اقلیمی شدید را در ایران مشاهده کردهاند.
حکومت طالبان هرگونه ارتباط با تیراندازی بر عساکر گارد ملی امریکا را رد کرد.
در ویدیوی که حافظ ضیا احمد معاون سخنگوی وزارت امور خارجۀ طالبان امروز(۳ دسمبر) در شبکۀ اکس(تویتر سابق) منتشر کرده، امیرخان متقی، وزیر امور خارجه طالبان افغانستان، در یک نشست می گوید که
تیراندازی بر اعضای گارد ملی امریکا در مرکز شهر واشنگتن دی سی، که در آن یک مهاجر افغان متهم شده، هیچ ارتباطی با مردم و یا دولت افغانستان ندارد. تاریخ و محل برگزاری این نشست مشخص نشده است.
در حمله ۲۶ نوامبر که به رحمان الله لکنوال نسبت داده میشود، دو عسکر گارد ملی بهشدت زخمی شدند، یکی از آنها بعداً در شفاخانه وفات کرد و دیگر همچنان تحت تداوی قرار دارد.
لکنوال با چندین اتهام از جمله قتل عمد روبهرو است.
تاجیکستان گزارشها در مورد استقرار نیروهای روسی در سرحد با افغانستان را رد کرد
تاجیکستان گزارشها مبنی بر مذاکره با روسیه در مورد استقرار نیروها در سرحد با افغانستان را رد کرده است.
روز سهشنبه((۲ دسمبر)) گزارشهایی منتشر شد که دوشنبه و مسکو در مورد اعزام این نیروها گفتوگو کردهاند.
این گزارشها پس از آن منتشر شد که در هفته گذشته پنج شهروند چینی در داخل تاجیکستان در نزدیک شرحد با افغانستان کشته و پنج تن دیگر زخمی شدند.