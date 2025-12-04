براساس آن، استفاده از انستاگرام، فیس بوک و دیگر شبکه های اجتماعی برای افراد زیر شانزده سال محدود شده است.

این قانون، شامل شبکه های دیگر اجتماعی مانند اسنپ چت، تیکتاک و یوتیوب هم می‌شود.

آسترالیا با تصویب این قانون از شرکت های فناوری مانند میتا خواست که حساب های کاربری افراد زیر شانزده سال را غیر فعال کند در غیر آن با جریمه نقدی تا پنجاه میلیون دالر آسترالیایی روبه رو خواهد شد.

براساس خبرگزاری فرانس پرس، شرکت میتا پنجشنبه ۴ دسمبر اعلام کرد که به حذف حساب های کاربری افراد زیر شانزده سال در انستاگرام و فیس بوک آغاز کرده است.

یک سخنگوی میتا گفت که این شرکت تلاش نهایی دارد تا تمامی استفاده کنندگاه زیرشانزده سال را تا دهم دسمبر از پلتفارم ها حذف کنند.

پیش از این، میتا گفته بود که مایل است تا قانونی وضع شود که براساس آن افراد زیر شانزده سال تنها بتوانند با اجازه والدین خود اپلیکشن های شبکه های اجتماعی را دوانلود کنند.

نوجوانان کمتر از شانزده سال در آسترالیا پیام های را در شبکه های اجتماعی دریافت کرده اند که به زودی حساب های کاربری شان بسته خواهد شد.

آسترالیا هدف از این تصمیم را محافظت از کودکان در برابر آسیب‌های احتمالی فضای مجازی خوانده و گفته که با این اقدام اجازه میدهد تا کودکان، کودک بمانند.