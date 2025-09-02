وزیر خارجه بریتانیا، دیوید لامی، در بیانیهای گفت که این مبلغ برای رساندن خدمات فوری صحی و دیگر کمکهای حیاتی به مردم مناطق آسیبدیده اختصاص مییابد.
انتظار میرود این یک میلیون پوند (معادل حدود یک میلیون و سیصد هزار دالر) از طریق سازمان ملل متحد و کمیته صلیب سرخ در مناطق زلزلهزده به مصرف برسد.
پیشتر نیز هند اعلام کرده بود که یک هزار خیمه و ۱۵ تُن مواد غذایی به زلزلهزدگان کمک خواهد کرد.
میرویس عزیزی، تاجر و سرمایهگذار افغان، نیز وعده داده است که ۵۰۰ میلیون افغانی برای کمک به آسیبدیدگان اختصاص دهد.
بازیکنان تیم ملی کریکت افغانستان گفتهاند تمام حقالزحمه بازی با امارات متحده عربی – که دهها هزار دالر میشود – را به خانوادههای زلزلهزده اهدا خواهند کرد.
سازمانها و کشورهای متعدد دیگری هم وعده کمک دادهاند.
وزارت خارجه امریکا، بخش آسیای جنوبی و مرکزی، در صفحه ایکس خود نسبت به تلفات انسانی زلزله در افغانستان ابراز همدردی کرده است.
دوشنبه شب، زلزلهای شدید شرق افغانستان را لرزاند که در نتیجه آن بیش از ۸۰۰ تن جان باختند و حدود سه هزار نفر دیگر زخمی شدند.
در بسیاری از مناطق هنوز اجساد زیر آوار باقی ماندهاند، زیرا امدادگران به دلیل تخریب راهها نتوانستهاند به موقع به آنجا برسند.