مقامهای طالبان گزارش دادهاند که دستکم ۸۰۰ تن کشته و ۲۵۰۰ تن دیگر زخمی شدهاند، پس از آنکه زلزلۀ، به شدت ۶ ریشتر در شرق افغانستان، نزدیک شهر جلالآباد در نزدیکی سرحد پاکستان رخ داد.
این فاجعه در زمانی اتفاق افتاده که کشور فقیر افغانستان با کاهش کمکهای بینالمللی به دلیل بهقدرترسیدن طالبان و بازگشت صدها هزار مهاجر افغان از کشورهای همسایه دستوپنجه نرم میکند.
سلام الجنابی، سخنگوی یونیسف در کابل، به رادیو آزادی گفت: «قریههای آنجا به گونهای ساخته شدهاند که خانهها بهصورتی روی یکدیگر قرار دارند.»
او افزود: «این به آن معنا است که خانهها یکی روی دیگری فرو میریزند، و به همین دلیل است که ما شاهد شمار بلند قربانیان هستیم.»
در ولسوالی درۀ نور ننگرهار، باشندگان به رادیو آزادی گفتند که پس از زلزلۀ نیمهشب تکانها هنوز هم در اول سپتمبر احساس میشوند.
شاد نور مظلومیار گفت: «ما عاجل به خیمهها و کمک فوری برای زخمیها در شفاخانه نیاز داریم.»
او افزود: «ما هیچ غذایی نداریم، همهچیز ویران شده است، خانهها، وسایل و آشپزخانهها. هیچچیز باقی نمانده.»
شکرالله حلیم، یک باشنده ۳۵ سالۀ ننگرهار نیز گفت: «خانههای مردم ویران شده است. همهچیز با خاک یکسان شده. نیاز فوری به رساندن وسایل صحی، غذا و لوازم ضروری خانه وجود دارد.»
سلام الجنابی، سخنگوی یونیسف در کابل گفت: «در حال حاضر همه نهادهای ملل متحد در افغانستان بهسوی آن منطقه روان هستند» و افزود که حدود ۶۰۰ خانه ویران شده است.
او پرسید: «این خانوادهها کجا زندهگی میکنند؟ این کودکان کجا خواهند بود؟ شاید فعلاً زیر خیمهها بمانند، اما در سه هفته آینده هوا در آن منطقه به سرعت سرد خواهد شد.»
ویدیوهای نشرشده در شبکههای اجتماعی نشان میداد که مردم با دستهای خالی و بیتابانه در میان آوار در جستجوی کسانی اند که گیر ماندهاند.
زخمیها توسط هیلی کوپترها از منطقۀ کوهستانی و دورافتاده انتقال داده میشوند. مقامهای طالبان گفتند که وضعیت جغرافیایی، رساندن کمک و کارمندان نجات را دشوار ساخته است.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، هشدار داد که شمار قربانیان احتمالاً افزایش خواهد یافت. او در یک نشست خبری در کابل گفت که حدود ۸۰۰ کشته در ولایت کنر و ۱۲ تن در ولایت ننگرهار ثبت شدهاند.
ذبیحالله مجاهد گفت برای رسیدگی بهتر به قربانیان این حادثه، یک کمیته مشترک از مقامات ارشد دولتی تشکیل شده است. او گفت: «یک کمیته به رهبری وزیر انکشاف دهات تعیین شده است، و از سوی ریاستالوزرا، ۱۰۰۰ لک افغانی در اختیار آن قرار گرفته تا در بخش های مختلف به آسیبدیدگان رسیدگی شود، تیم های صحی فراهم گردد، مجروحان انتقال داده شوند و هر نوع کمک لازم دیگر به آسیب دیدگان ارائه شود.»
یکی از مقامات ولایت کنر نیز که نخواست نامش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که شمار تلفات این زلزله در این ولایت بسیار بالاست و ممکن است اعلام آمار دقیق چندین روز زمان ببرد.
او گفت: «عملیات نجات هنوز ادامه دارد. تعداد کشتهشدگان و زخمیها بسیار زیاد است، اما آمار دقیق آن مشخص نیست دریکی دو روز معلوم نمی شود و احتمالا تا یک هفته زمان خواهد برد تا آمار نهایی مشخص شود.»
افغانستان غالباً شاهد زلزله ها است. آخرین مورد در اکتوبر ۲۰۲۳ در هرات رخ داد که شمار قربانیان پیوسته افزایش یافت. طالبان رقم نهایی را ۴۰۰۰ کشته اعلام کردند، اما سازمان ملل گفت که رقم واقعی حدود ۱۵۰۰ بوده است.
بهگفتۀ ادارۀ زمینشناسی امریکا (USGS)، زلزلۀ اخیر حوالی ساعت ۱۱:۴۵ شب ۳۱ اوت در ۲۷ کیلومتری شمالشرق جلالآباد در ولایت ننگرهار رخ داد.
این اداره تخمین زده بود که شمار قربانیان میتواند به صدها تن برسد.
این زمینلرزه در عمق ۸ کیلومتری رخ داده بود، که سطحی بودن آن باعث خسارات بیشتر شده است. حدود ۲۰ دقیقه بعد زمینلرزهای به شدت ۴.۵ و سپس پسلرزهای دیگر به شدت ۵.۲ توسط مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان (GFZ) ثبت شد.
باشندگان کابل در ۱۰۰ کیلومتری مرکز این زلزله نیز تکانها را احساس کردند
باشندگان اسلامآباد، پایتخت پاکستان در ۳۰۰ کیلومتری مرکز زلزله نیز لرزش ساختمانها را احساس کردند.
این زمینلرزه پس از آن رخ داد که ولایت ننگرهار در این اواخر با سیلابهای شدید روبهرو شد که دستکم ۵ کشته برجا گذاشت و کشتزارها و داراییها را نابود کرد.
اداره هوا شناسی وزارت ترانسپورت طالبان در ۲۴ ساعت آینده در چندین ولایت به شمول کنر، ننگرهار و نورستان که بیشتر از این زلزله آسیب دیده اند باران ها متواتر و سرازیر شدن سیل را پیش بینی کرده است.
افغانستان، بهویژه در سلسلۀ کوههای هندوکش، اغلب با زمینلرزهها مواجه است. شمار بلند قربانیان معمولاً به دلیل معیاری نبودن ساختمانها، موقعیتهای دورافتاده و دشواری در رساندن کمک به آسیبدیدگان افزایش مییابد.