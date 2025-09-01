هانس گروندبرگ در بیانیهای گفت: «من به شدت موج تازه بازداشتهای خودسرانه کارکنان سازمان ملل در صنعا و حدیده… و همچنین ورود اجباری به اماکن سازمان ملل و توقیف اموال آن را محکوم میکنم. دستکم ۱۱ نفر از کارکنان بازداشت شدهاند»
او خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط آنان شد.
قبلا مقامهای محلی خبر دادند حوثیهای مورد حمایت ایران روز یکشنبه به دفاتر سازمانهای برنامه جهانی غذا (WFP)، سازمان جهانی بهداشت (WHO) و یونیسف در پایتخت یمن، صنعا، یورش برده و چندین کارمند سازمان ملل را بازداشت کردند.
این اقدام پس از کشته شدن نخستوزیر و چند وزیر کابینه حکومت حوثیها در حملات اسرائیل صورت گرفت و شورشیان بلافاصله تدابیر امنیتی را در صنعا تشدید کردند.
عبیر عطفه، سخنگوی برنامه جهانی غذا، به خبرگزاری اسوشیتدپرس گفت نیروهای امنیتی به دفاتر این سازمانها در صنعا حمله کردهاند و دستکم یک کارمند در این شهر و چند نفر دیگر در مناطق دیگر بازداشت شدهاند. او تأکید کرد: «بازداشت خودسرانه کارکنان بشردوستانه غیرقابل قبول است.»
یک مقام سازمان ملل و یک مقام حوثی تأیید کردند که دفاتر سازمان جهانی صحت و یونیسف نیز هدف یورش قرار گرفت. به گفته مقام سازمان ملل، نیروهای مسلح کارکنان را در پارکینگ بازجویی کردند و ارتباط با چند کارمند دیگر برنامه جهانی غذا و یونیسف نیز قطع شده که احتمالاً آنها هم بازداشت شدهاند.
عمار عمار، سخنگوی یونیسف، گفت تعدادی از کارکنان این سازمان بازداشت شدهاند و یونیسف در حال پیگیری اطلاعات بیشتر از حوثیهاست.
هر دو سخنگو افزودند که سازمانهایشان در حال انجام «سرشماری جامع» کارکنان در صنعا و سایر مناطق تحت کنترل حوثیها هستند.
یک منبع امنیتی یمنی روز شنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که مقامهای حوثی پس از حملات هوایی پنجشنبه اسرائیل دهها نفر را در صنعا و دیگر مناطق «به ظن همکاری با اسرائیل» بازداشت کردهاند.
گروه حوثیهای مورد حمایت ایران روز یکشنبه وعده داد پس از کشته شدن احمد غالب الرهوی، صدراعظم این گروه، حملات خود علیه اسرائیل را شدت بخشد. او ارشدترین مقام حوثی بود که تاکنون در سلسله حملات اسرائیل طی جنگ غزه کشته شده است.
یورشهای روز یکشنبه حوثیها بخشی از روند طولانیمدت سرکوب سازمان ملل و دیگر نهادهای بینالمللی توسط این گروه در مناطق تحت کنترل آنها است.
تاکنون دهها کارمند سازمان ملل، فعالان مدنی و افرادی مرتبط با گروههای امدادرسان و همچنین کارکنان سفارت بستهشده آمریکا در صنعا توسط حوثیها بازداشت شدهاند. سازمان ملل نیز در جنوری پس از بازداشت هشت کارمندش، فعالیتهای خود را در شهر صعده در شمال یمن به حالت تعلیق درآورد.
دولت دونالد ترامپ رئیسجمهور امریکا این گروه را که پایتخت و مناطق دیگری از یمن را تحت سلطه خود دارد، به فهرست گروههای تروریستی بازگرداند.