شیخ رضوان یکی از بزرگترین مناطق شهری غزه است که جمعیت زیادی در آن زندگی می کند.

در هفته های اخیر، نیروهای اسرائیلی به سمت حومه غزه پیشروی کرده اند و اکنون با وجود درخواست های بین المللی برای توقف عملیات نظامی، فقط چند کیلومتر از مرکز این نوار فاصله دارند.

ساکنان نوار مرکزی غزه می‌گویند که نیروهای اسرائیلی خانه ها و پناهگاه های موقتی را که افراد آواره شده در جنگ نزدیک به دو ساله از آن استفاده می کردند، تخریب کرده اند.

به گفته مقامات صحی فلسطین، دست کم ۲۴ نفر به شمول کودکان در عملیات امروز اردوی اسرائیل کشته شدند.

ذکیه سمیع ۶۰ ساله، مادر پنج فرزند میگوید: "منطقه شیخ رضوان تقریبا به طور کامل سوخته است و در نتیجه اشغال اسرائیل خانه‌ها تخریب شده، خیمه‌ها حریق شده و از طریق طیاره های بی سرنشین به مردم پیغام داده می شود که منطقه را ترک کنند."

باشندگان این منطقه می‎‌گویند که نیروهای اسرائیلی بر سه مدرسه‌ای که خانواده‌های بیجا شده در آنجا اقامت دارند، بمب دستی پرتاب کرده اند.

اردوی اسرائیل امروز با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این عملیات تا زمانی ادامه خواهد داشت که سازمان‌های تروریستی در نوار غزه و تمام تهدیدات متوجه اسرائیل به طور کامل از بین برده شود.

بنیامین نتانیاهو، ضدراعظم اسرائیل به اردوی کشورش دستور داد تا منطقه شیخ رضوان را که به گفته او آخرین سنگر بزرگ گروه حماس است، تصرف کنند.

حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود.

نتانیاهو می‌گوید که حماس اگر تسلیم نشود، باید نابود شود، اما اردوی اسرائیل از رهبری سیاسی این کشور می‌خواهد که به جای آن با حماس آتش‌بس موافقت کند.

اردوی اسرائیل هشدار می‌دهد که عملیات نظامی جان اسرائیلی‌های گروگان گرفته شده توسط حماس را به خطر خواهد انداخت.

مردم در داخل اسرائیل همچنان بشکل فزاینده خواهان پایان دادن به جنگ از طریق یک توافق است که منجر به آزادی گروگان های اسرائیلی خواهد شد.