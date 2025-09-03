افغانستان با تفاوت ۱۸ رنز پاکستان را شکست داد

ولودیمیر زلینسکی، رییس جمهور اوکراین قرار است روز پنجشنبه با رهبران اروپایی در بارۀ ضمانت‌های امنیتی برای اوکراین صحبت کند.

میخایلو پودولیاک، یک مشاور زلینسکی، در پیامی روی ایکس، تویتر سابق، امروز نوشت که زلینسکی با رهبران اتحادیۀ اروپا، سرمنشی ناتو و رهبران جرمنی و بریتانیا در پاریس ملاقات خواهد کرد.

او نوشته است که در این نشست در بارۀ ضمانت های امنتیی برای اوکراین و مرزهای شرقی اتحادیۀ اروپا صحبت های جدی خواهد شد.

این در حالیست که ایالات متحدۀ امریکا تلاشهایش برای برقراری صلح در اوکراین را شدت بخشیده است.

ماه گذشته دونالد ترمپ، رییس جمهور امریکا، با همتای روسی‌اش، ولادیمیر پوتین ملاقات کرد تا زمینۀ دیدار مستقیم بین رهبران روسیه و اوکراین را فراهم کند.

هرچند این نشست نتیجۀ آنی نداشت ولی پوتین و ترمپ گفتند که صحبت های آنان ثمر بخش بود.