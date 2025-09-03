زلزله زده های کنر به سرپناه نیاز عاجل دارند

آنان می گویند که اکثریت خانه‌ ها تخریب شده و قابل زندگی نیست و احتمال پس‌لرزه‌ها نیز وجود دارد.

صابرالله صادق، آسیب دیده از زلزله باشنده ولسوالی چوکی این ولایت می گوید که عصر سه شنبه ۱۱ سنبله، زلزله یکبار دیگر مناطق شان را تکان داد و برخی خانه های را که قبلا دچار آسیب نسبی شده بودند، هم کاملا ویران کرد.

او به رادیو آزادی گفت که ساکنان محل در پی تلفات جانی، جراحات، تخریب خانه‌ ها و از دست دادن مواشی با مشکلات جدی روبرو هستند و بر رسیدن فوری مواد غذایی، لباس و کمک‌ های اولیه تأکید می ‌کنند.

تمام مردمی که پس از زلزله زنده مانده در بیرون از خانه ها بسر می برند





صابرالله افزود « تمام مردمی که پس از زلزله زنده مانده در بیرون از خانه ها بسر می برند. خانه ها به حدی تخریب شده اند که دیگر قابل زندگی نیستند تمام مردم به بخش های هموار وجا های خالی و محلات که احتمال فرویختن سنگ از کوه ها نباشد جمع شده اند، امروز عصر باز هم زلزله شد که از کوه ها و قسمت های بلند سنگ های زیاد پایین افتادند و خانه های که در زلزله قبلی قسما آسیب بودند کاملا تخریب شدند.»

همچنین، معلم میرزا گل ساکن دره دیوه گل ولسوالی چوکی ولایت کنر و یکی دیگر از آسیب دیدگان از زلزله اخیر می گوید که با خانواده اش در فضای باز و وضعیت نامناسب بسر می برد.

او در صحبت با رادیو آزادی از جامعه جهانی و مردم خواست تا هرچه زودتر خیمه، مواد غذایی و دوا برای آسیب ‌دیدگان ارسال کنند.

«از ولایت کنر از ولسوالی حوکی،دره دیوه گل از قریه سیری،از جامعه جهانی و همه مردم می خواهم که هر چه زودتر ممکن برای ما خیمه، مواد غذایی و دوا برای ما برسانند.»

ذبیح‌ الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان روز سه شنبه ۲ سپتمبر در صفحه ایکس خود نوشته که شمار تلفات زلزله اخیر در ولایت کنر به ۱۴۱۱ تن و تعداد زخمی ها به ۳۱۲۴ تن افزایش یافته و ۵۴۱۲ خانه در این ولایت تخریب شده اند.

او افزوده که این آمار مربوط به ولسوالی‌ های نورگل، څوکۍ، چپه دره، پیچ دره، وټپور و اسعد آباد ولایت کنر است .

حکومت طالبان گفته است که عملیات نجات در مناطق آسیب‌ دیده کنر ادامه دارد و مجروحان از زیر آوار توسط نیروهای کماندو آنان با استفاده از هلیکوپتر به مکان ‌های امن منتقل می‌شوند، کمپ‌ ها و مراکز اضطراری برای مدیریت امداد ایجاد شده و کمک‌ های بین‌المللی نیز به کمیته ‌های امدادی تحویل داده شده است.

زلزله ناوقت شب یکشنبه ۳۱ اگست به شدت ۶ ریشتر در شرق افغانستان به ویژه در ولایت کنر تلفات جانی و مالی سنگین برجا گذاشت.

زاهد الله مصلح باشنده ولسوالی چوکی کنر و رضا کار در بخش امداد رسانی به آسیب دیدگان می گوید که مردم آسیب ‌دیده از زلزله در قریه های مختلف این ولسوالی بدون سرپناه و در شرایط بحرانی بسر می‌ برند و به کمک فوری نیاز دارند.

او به رادیو آزادی گفت که ناوقت شب سه شنبه تعدادی خیمه از سوی اداره هلال احمر به محل رسیده اما کافی نیست.

مردم از خانه ها بیرون برآمده اند سرپناه ندارند و حالت بحرانی است





زاهد الله مصلح افزود «اول خیمه ها و ضروریات سرپناه و مواد غذایی و همچنان دوا به ساحه برسانند، چون مردم از خانه ها بیرون برآمده اند سرپناه ندارند و حالت بحرانی است که تا به حال به این مشکل توجه خاص صورت نگرفته مردم از خانه های شان بیرون از قریه ها در ساحات که هموار است آمده اند و هیچ سرپناهی ندارند بسیار به تکلیف و با مشکلات روبرو هستند.»

گفتنی است که زلزله ۵.۵ ریشتر بازهم روز سه شنبه ۲سپتمبر شرق افغانستان را تکان داد.

یک اداره سروی زمین شناسی جرمنی، مرکز زلزله را در عمق ۱۰ کیلومتری نزدیک شهر جلال آباد خوانده است.

منابع رسمی حکومت طالبان هنوز در مورد این زلزله چیزی نگفته اند.

زلزله زدگان در ولایت کنر در حالی از بی سرپناهی و نبود امکانات پس از وقوع زلزله با مشکلات روبرو بوده و نگران اند که ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان در صفحه ایکس خود از وقوع باران ها، باد شدید همراه با گرد و خاک ،رعد و برق و سرازیر شدن سیلاب های آنی در ۱۲ ولایت از جمله کنر برای روز چهارشنبه ۱۲ سنبله هشدار داده است.

بر اساس معلومات وب ‌سایت پیش ‌بینی هوا و اقلیم جهانی در ده روز آینده، درجه حرارت در ولایت کنر در روز بین حدود ۳۲ تا ۳۵ و شب بین ۲۳ تا ۲۴ درجه سانتی‌ گراد پیش بینی شده است.