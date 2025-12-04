رئیس الوزرای حکومت طالبان، اعتبارنامۀ سفیر جدید قطر در کابل را پذیرفت

اداره سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان(سیگار) روز چهارشنبه(۳ دسمبر) آخرین گزارش خود را منتشر کرده، گفته که به این سلسله نقطه پایان می‌گذارد.

در این گزارش گفته شده که امریکا در مدت بیست سال حضور خود در افغانستان ۱۴۴.۷ میلیارد دالر را صرف بازسازی و ۷۶۳ میلیارد دالر را صرف جنگ و امنیت کرده است.

سیگار در گزارش اخیر خود گفته که از سال 2009 تاکنون، حدود 900 ارزیابی، تفتیش و تحقیقات مرتبط به کمک های امریکا در افغانستان را انجام داده است.

به گفتۀ سیگار گفته، امریکا برای یک افغانستان دموکراتیک و با ثبات هزینه کرد، اما به گفته آن، مدیریت آن ضعیف بوده و این مصارف مملو از حیف‌ومیل و فساد بوده است.

سیگار گفته که در نتیجه تحقیقات توانسته بیش از ۲.۵ میلیارد دالر کمک های امریکا را صرفه جویی و مصارف مشکوک به ارزش ۵۴۱ میلیون دالر را شناسایی کند.

بر اساس گزارش سیگار، ایالات متحده پس از تسلط دوبارۀ طالبان بر افغانستان سه میلیارد و نیم میلیارد دالر کمک‌های بشردوستانه کرده است. دونالد ترمپ، رییس‌جمهور امریکا، در اوایل سال ۲۰۲۵ کمک‌های این کشور با افغانستان را قطع کرد.