افغانستان
رئیس الوزرای حکومت طالبان، اعتبارنامۀ سفیر جدید قطر در کابل را پذیرفت
ملا محمدحسن آخند رئیس الوزرای حکومت طالبان، اعتبارنامه مردیف علی القاشوطی، سفیر جدید قطر در کابل را پذیرفت.
رسانههای داخلی افغانستان و وزارت امور خارجۀ قطر نیز روز چهارشنبه(۳ دسمبر) از پذیرش اعتبارنامه سفیر جدید قطر در کابل خبر دادند.
قطر در سالهای اخیر نقش مهمی در امور سیاسی افغانستان داشته و اخیراً قطر میزبان مذاکرات صلح میان افغانستان و پاکستان بود و توافقنامه امریکا و طالبان نیز در سال ۲۰۲۰ در شهر دوحه پایتخت قطر امضا شد.
براساس این گزارشها، ملا محمد حسن آخند، رئیس الوزرای حکومت طالبان گفته که با تعیین سفیر جدید قطر، فصل تازهای در روابط سیاسی میان افغانستان و قطر باز خواهد شد.
اداره سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان آخرین گزارش خودرا ارائه کرد
اداره سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان(سیگار) روز چهارشنبه(۳ دسمبر) آخرین گزارش خود را منتشر کرده، گفته که به این سلسله نقطه پایان میگذارد.
در این گزارش گفته شده که امریکا در مدت بیست سال حضور خود در افغانستان ۱۴۴.۷ میلیارد دالر را صرف بازسازی و ۷۶۳ میلیارد دالر را صرف جنگ و امنیت کرده است.
سیگار در گزارش اخیر خود گفته که از سال 2009 تاکنون، حدود 900 ارزیابی، تفتیش و تحقیقات مرتبط به کمک های امریکا در افغانستان را انجام داده است.
به گفتۀ سیگار گفته، امریکا برای یک افغانستان دموکراتیک و با ثبات هزینه کرد، اما به گفته آن، مدیریت آن ضعیف بوده و این مصارف مملو از حیفومیل و فساد بوده است.
سیگار گفته که در نتیجه تحقیقات توانسته بیش از ۲.۵ میلیارد دالر کمک های امریکا را صرفه جویی و مصارف مشکوک به ارزش ۵۴۱ میلیون دالر را شناسایی کند.
بر اساس گزارش سیگار، ایالات متحده پس از تسلط دوبارۀ طالبان بر افغانستان سه میلیارد و نیم میلیارد دالر کمکهای بشردوستانه کرده است. دونالد ترمپ، رییسجمهور امریکا، در اوایل سال ۲۰۲۵ کمکهای این کشور با افغانستان را قطع کرد.
ایران قصد دارد از کشورهای همسایه آب بخرد
حکومت ایران میگوید که در پاسخ به خشکسالی سرتاسری در این کشور، قصد دارد از کشورهای همسایه آب خریداری کند.
عباس علیآبادی، وزیر انرژی ایران، به خبرگزاری فارس گفته است "اگر کشوری مایل به فروش آب باشد، ما آن را خواهیم خرید."
اکثر کشورهای همسایهٔ ایران نیز با خشکسالی و کمبود آب مواجهاند، از جمله عراق، افغانستان و مناطق مرزی پاکستان.
از سوی دیگر، ارمنستان در شمال این کشور دارای منابع آب نسبتاً بیشتری است.
ایران یکی از خشکترین کشورهای جهان است.
در سالهای اخیر، کارشناسان کاهش قابل توجه بارندگی، افزایش خشکسالی و دیگر پدیدههای اقلیمی شدید را در ایران مشاهده کردهاند.
حکومت طالبان هرگونه ارتباط با تیراندازی بر عساکر گارد ملی امریکا را رد کرد.
در ویدیوی که حافظ ضیا احمد معاون سخنگوی وزارت امور خارجۀ طالبان امروز(۳ دسمبر) در شبکۀ اکس(تویتر سابق) منتشر کرده، امیرخان متقی، وزیر امور خارجه طالبان افغانستان، در یک نشست می گوید که
تیراندازی بر اعضای گارد ملی امریکا در مرکز شهر واشنگتن دی سی، که در آن یک مهاجر افغان متهم شده، هیچ ارتباطی با مردم و یا دولت افغانستان ندارد. تاریخ و محل برگزاری این نشست مشخص نشده است.
در حمله ۲۶ نوامبر که به رحمان الله لکنوال نسبت داده میشود، دو عسکر گارد ملی بهشدت زخمی شدند، یکی از آنها بعداً در شفاخانه وفات کرد و دیگر همچنان تحت تداوی قرار دارد.
لکنوال با چندین اتهام از جمله قتل عمد روبهرو است.
تاجیکستان گزارشها در مورد استقرار نیروهای روسی در سرحد با افغانستان را رد کرد
تاجیکستان گزارشها مبنی بر مذاکره با روسیه در مورد استقرار نیروها در سرحد با افغانستان را رد کرده است.
روز سهشنبه((۲ دسمبر)) گزارشهایی منتشر شد که دوشنبه و مسکو در مورد اعزام این نیروها گفتوگو کردهاند.
این گزارشها پس از آن منتشر شد که در هفته گذشته پنج شهروند چینی در داخل تاجیکستان در نزدیک شرحد با افغانستان کشته و پنج تن دیگر زخمی شدند.
یوناما: افراد دارای معلولیت بخش اساسی از بافت اجتماعی افغانستان هستند
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان(یوناما) می گوید، حدود یک چهارم افغان ها یعنی ۲۴.۶ در صد با معلولیت خفیف زندگی میکنند، در حالی که ۴۰ درصد معلولیت متوسط و حدود ۱۳.۹ درصد نیز معلولیت شدید را تجربه میکنند.
یوناما در اعلامیۀ به مناسبت سوم دسمبر، روز جهانی افراد دارای معلولیت که امروز(۳ دسمبر) منتشر شد، همچنین گفته که در عقب هر احصائیه یک شخص قرار دارد، کسی که نه تنها با آزمون ها در برابر خود مبارزه می کند، بلکه اغلب یک منبع حیاتی برای حمایت از خانواده ها و جوامع، محسوب می شود.
به گفتۀ یوناما، در این روز یک حقیقت ساده، اما قدرتمند را باید به یاد داشت که افراد دارای معلولیت بخش اساسی از بافت اجتماعی افغانستان هستند.
در اعلامیۀ یوناما همچنین گفته شده، که دهه ها درگیری، بی جا شدن، خشکسالی و سیستم های ضعیف صحی و اقتصادی به گسترس معلولیت در سطح بلند در سراسر افغانستان کمک کرده است.
ملل متحد: پس از زلزله اخیر، زنان و دختران در شرق افغانستان با خطرات فزاینده روبرو اند
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد(UNFPA) می گوید که پس از زلزله ۳۱ اگست، زنان و دختران در شرق افغانستان همچنان با خطرات فزایندهای روبرو اند و ویرانیهای گسترده در ولایات کنر، ننگرهار و لغمان، هزاران تن را مجبور به اسکان موقت و پرجمعیت، کرده است.
بر اساس گزارش این اداره که امروز (۳ دسمبر) در ویب سایت ریلیف ویب، منتشر شد، بیش از ۵۵۰ هزار زن، از جمله بیش از ۳۳۰۰ زن باردار به مراقبتهای مداوم نیاز دارند، در حالی که قطع ارتباطات و افزایش بیثباتی در امتداد سرحد افغانستان با پاکستان، همچنان کمکرسانی را مختل کرده و دسترسی ایمن به حمایت را محدود میسازد.
در گزارش گفته شده که تا امروز ۲ میلیون دالر از جملۀ ۵ میلیون دالر مورد نیاز برای کمک بسیج شده و بودجه اضافی برای تضمین تداوم خدمات ضروری برای زنان و دخترانی که بیشتر در معرض خطر هستند، بطور عاجل نیاز است.
در زلزلۀ ۳۱ اگست، در شرق افغانستان، به ویژه در ولایت کنر، بیش از ۲۲۰۰ تن کشته، حدود ۴۰۰۰ تن زخمی و حدود ۷۰۰۰ خانه تخریب شد.
پس از چهارسال؛ مرز ازبکستان با افغانستان بروی مسافران بازگشایی شد
ازبکستان مرز خود با افغانستان را که از سال ۲۰۲۱ بسته بود، بهطور کامل برای تردد مسافران و موترها دوباره باز کرد.
بر اساس گزارشها، اتاق تجارت و صنایع ازبکستان روز سهشنبه اعلام کرد که عبور و مرور در پل ترمز–حیرتان از سر گرفته شده و از این پس شهروندان هر دو کشور میتوانند با ویزه از این مسیر سفر کنند.
مقامات ازبکستان امیدوارند با بازگشایی دوباره این مسیر، صادرات به افغانستان افزایش یابد و احتمالا در سال ۲۰۲۶ به ۲.۵ میلیارد دالر برسد.
این مسیر ترانزیتی مهم در حالی دوباره باز میشود که تمامی راههای بین افغانستان و پاکستان از نزدیک به دو ماه پیش مسدود شدهاند.
پوتین با هیأت امریکایی در باره طرح صلح اوکراین در روسیه دیدار کرد
روسیه میگوید با ایالات متحده درباره طرح پیشنهادی صلح در اوکراین گفتوگوهای «سودمندی» انجام داده اما هنوز هیچ توافقی نزدیک نیست.
هیأت امریکایی به ریاست استیو ویتکوف نماینده ویژه روز سهشنبه در کرملین با ولادیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه و مقامهای همراه او نزدیک به پنج ساعت درباره طرحی گفتوگو کردند که هدف آن پایاندادن به جنگ روسیه در اوکراین است.
پس از این نشست یوری اوشاکوف مشاور امور خارجی پوتین در یک نشست خبری در کرملین گفت که صلح هنوز نزدیک نشده اما دور هم نیست.
او «مسائل ارضی» را از مهمترین موارد اختلاف دانست و افزود که دو طرف بیشتر درباره ماهیت طرح صحبت کردند تا جزئیات آن.
اوشاکوف گفت برخی موارد برای روسیه قابل قبول بود و درباره برخی دیگر انتقاد داشتند.
او تأکید کرد: «ما بدون حل مسائل ارضی هیچ شانسی برای پایان بحران اوکراین نمیبینیم.
اکنون زمان آن رسیده که مسکو و واشنگتن برای رسیدن به پیشرفت واقعی، بهطور جدی کار را آغاز کنند.»
استیو ویتکوف درباره گفتوگوهای انجامشده اظهارنظر فوری نکرد و پس از ترک کرملین به سفارت آمریکا در مسکو رفت.
نزدیک به ۲۰۰ مهاجر افغان از پاکستان به جرمنی منتقل شدند
سخنگوی وزارت داخله جرمنی به خبرگزاری دی پی ای گفته است که رو سهشنبه ۱۱ قوس ۱۹۲ شهروند افغان با یک پرواز چارتر از اسلامآباد به میدان هوایی «ایرفورت» رسیدند و سپس به کمپ ترانزیتی «فریدلند» در شمال جرمنی منتقل شدند.
قرار است این افراد بعداً به ایالتهای مختلف جرمنی فرستاده شوند.
در چند ماه گذشته نیز جرمنی گروههای دیگری از افغانهای پذیرفتهشده را با پروازهای مشابه از پاکستان به این کشور منتقل کرده است.
وزارت داخله جرمنی همچنین اعلام کرده که ۶۲ افغانِ درخواستدهنده پناهندگی، با پیشنهادی موافقت کردهاند که در آن در صورت پسگرفتن درخواست پناهندگیشان، پول نقد دریافت میکنند. این وزارت افزود که گفتگو با شماری دیگر از افغانها در این زمینه ادامه دارد.
برخی از افغانهایی که منتظر سفر به جرمنی هستند، از این طرح انتقاد کردهاند.