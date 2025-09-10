حملۀ اسرائیل به دوحه پایتخت قطر واکنش‌های گسترده را در پی داشته است.

انتونیو گوتریش، سرمنشی سازمان ملل متحد این حمله را محکوم کرده و آن را نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی قطر خوانده است.

ایران حمله اسرائیل به قطر را خطرناک و نقض قوانین بین المللی عنوان کرده است.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران را یک اقدام "فوق العاده خطرناک" خوانده و گفته که این حمله در حقیقت مذاکره کنندگان فلسطینی را هدف قرار داده است.

وزارت خارجه ترکیه گفت که حمله اسرائیل علیه اعضای حماس در دوحه پایتخت قطر را محکوم می کند و افزود که این نشان می دهد که اسرائیل "سیاست توسعه طلبانه در منطقه و تروریسم" را به عنوان سیاست های دولتی اتخاذ کرده است.

حماس از سوی اتحادیه اروپا و ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته میشود.

پاپ لئو، رهبر کاتولیک های جهان هم از عواقب حملات اسرائیل به قطر ابراز نگرانی کرد.

او گفت که وضعیت در حال حاضر جدی است.

همزمان سفارت امریکا و سفارت چین در قطر از شهروندان شان خواستند که در محل اقامت شان پناه بگیرند و از گشت و گذار خودداری کنند.

اردوی اسرائیل سه شنبه ۹ سپتمبر اعلام کرد که رهبری ارشد گروه افراطی حما را هدف قرار داده است.

اگرچه در ابتدا اسرائیل به محل حملات اشاره نکرده بود اما بعداً دفتر بنیامین نتیاهو، صدراعظم اسرائیل با نشر اعلامیه‌ای گفت که این حمله را به تنهایی و بگونه مستقل انجام داده است.

او گفت که به نیروهای این کشور دستور داد تا عاملان حمله مسلحانه روز دوشنبه در بیت المقدس را به جزای اعمال شان برسانند.

در این حمله شش اسرائیلی کشته و شانزده تن دیگر زخمی شدند.

مقام های اسرائیل، عاملان این رویداد را دو مرد فلسطینی از اهالی کرانه غربی شناسایی کردند.

این نخستین حمله از این نوع در دو سال گذشته در بیت المقدس بود.

ییسرایئل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل امروز گفت که باور دارند که حمله دوحه " کاملا توجیه شده" بود.

اما ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر، این حمله را "نقض آشکار تمامی قوانین بین المللی" خوانده است.

در اعلامیه‌ای که از سوی اردوی اسرائیل در شبکه ایکس، توییتر سابق پس از وقوع این حمله منتشر شده آمده است که پیش از حمله "اقداماتی برای کاهش آسیب به افراد غیر درگیر" انجام شد.

در اعلامیه اردوی اسرائیل همچنان آمده است که افرادی که در این حمله هدف قرار گرفتند، سال‌ها گروه حماس را هدایت می‌کردند و به شکل مستقیم مسئول اجرای حمله ۷ اکتوبر ۲۰۲۳ به خاک اسرائیل بودند.

در آن حمله حدود ۱۲۰۰ نفر کشته و ۲۵۰ تن دیگر گروگان گرفته شده بودند.

این حمله باعث شد که اسرائیل حملات گسترده و شدید اشرا در نوار غزه آغاز کند.



