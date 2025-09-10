هلیکوپتر طالبان در ولایت غور سقوط کرد

یک هلیکوپتر طالبان به روز چهارشنبه در ولسوالی تولک ولایت غور سقوط کرد.

در ویدیوی که از سوی منابع محلی در دسترس رادیو آزادی قرار گرفته، دیده می‌شود که هلیکوپتر در یک محل کوهستانی سقوط می‌کند.

منابع محلی به رادیو آزادی گفته‌اند که این هلیکوپتر پس از بازدید هدایت‌الله بدری، وزیر معادن و پترولیم حکومت طالبان، حیات‌الله مبارک، والی غور، و چند مقام دیگر از معدن سرب منطقه نعل‌بندان ولسوالی تولک، هنگام بازگشت به شهر فیروزکوه دچار سانحه هوایی شد.

به گفته این منابع، سه پیلوت و دو عمله هلیکوپتر زخمی شده‌اند، اما دیگر سرنشینان آسیبی ندیده‌اند.

مولوی صادق رصاص، سخنگوی والی غور، وقوع حادثه را به رادیو آزادی تأیید کرده اما گفته است که هیچ کس آسیبی ندیده است.