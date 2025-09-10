خبر ها
اعتراضات مرگبار در نیپال؛ صدراعظم این کشور مجبور به استعفاء شد
وزارت صحت نیپال، چهارشنبه ۱۰ سپتمبر اعلام کرد که شمار تلفات تظاهرات هفته جاری در این کشور به ۲۵ نفر رسیده است.
به گفتۀ این وزارت، ۶۳۳ نفر دیگر در این تظاهرات زخمی شده اند.
پیش از این، سربازان نیپالی، صبح وقت امروز جادههای کتماندو پایتخت این کشور را محاصره کردند و به مردم دستور دادند تا در خانه هایشان بمانند.
این اقدام پس از آن روی دست گرفته شد که براساس گزارش خبرگزاری اسوشیتدپرس، دهها هزار نفر در کتماندو روز گذشته در تظاهراتی پیوستند که در ابتدا علیه فساد اداری راه اندازی شده بود.
معترضان روز گذشته ساختمان های دولتی را به آتش کشیدند.
خشم عمومی در نیپال پس از مسدود شدن شبکههای اجتماعی آغاز شد؛ ممنوعیتی که شرما اولی، صدراعظم نیپال آن را پس استفاده پولیس از گاز اشکآور و گلولههای پلاستیکی برای متفرق کردن معترضان در حال یورش به پارلمان، لغو کرد.
گسترش اعترضات در نیپال باعث شد که آقای اولی ناوقت روزگذشته استعفاء خود را اعلام کند و از مردم بخواهد که دست از تظاهرات بکشند.
هشدار یونیسف: زلزله در شرق افغانستان جان صدها هزار کودک را با خطر جدی روبهرو کرده است
سازمان ملل متحد میگوید که زلزله مرگبار در شرق افغانستان، جان صدها هزار کودک را در معرض خطر قرار داده است.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) چهار شنبه ۱۰ سپتمبر در شبکه ایکس، توییتر سابق اعلام کرد که در نتیجه زلزله ویرانگر در کنر و ولایتهای همجوار آن، در حالی که فصل زمستان در پیش است، ۲۱۲ هزار کودک همراه با خانوادههایشان با مشکلات جدی روبهرو شده اند.
یونیسف، برای ادامه کمکهای خود به آسیبدیدهگان زلزله، ۲۲ میلیون دالر کمک درخواست کرده است.
سازمان ملل متحد یک برنامه واکنش اضطراری چهار ماهه را برای افغانستان به ارزش بیش از ۱۳۹ میلیون دالر راه اندازی کرده است که سازمان های امدادرسان را قادر میسازد تا به ۴۵۷هزار نفر که از زلزله مرگبار هفته گذشته در شرق افغانستان متاثر شده اند، رسیدگی کند.
امضای توافق ایران و اداره بینالمللی انرژی؛ عراقچی: تحریمها برگردد همکاری را تمام میکنیم
رییس اداره بینالمللی انرژی اتمی اعلام کرد در پی دیدار با وزیر امور خارجه ایران در مصر، درباره نحوه آغاز دوباره بازرسیها از تأسیسات هستهای ایران به توافق رسیده است.
رافائل گروسی شامگاه سهشنبه ۱۸ سنبله در شبکه ایکس نوشت که بعد از مذاکره با عباس عراقچی «درباره شیوههای عملی ازسرگیری فعالیتهای بازرسی در ایران به توافق رسیدیم.»
او این اتفاق را «گامی مهم در مسیر درست» دانست و از نقش بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه مصر، در این زمینه تشکر کرد.
عباس عراقچی در پی امضای توافق با رییس اداره بینالمللی انرژی، با انتشار بیانیهای تهدید کرد در صورت «هرگونه اقدام» برای بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل علیه ایران در قالب فعال کردن مکانیسم ماشه، ایران گامهای عملی برای همکاری با این اداره را «پایان یافته تلقی خواهد کرد».
او در عین حال گفت که این توافق «یک سازوکار عملی» برای همکاری برقرار میکند که هم «شرایط استثنائی امنیتی ایران» بعد از حملات اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هستهای ایران و هم «الزامات فنی آژانس» را بازتاب میدهد.
وزیر خارجه ایران همچنین گفت که اجرای بازرسیهای رییس اداره بینالمللی انرژی بر اساس توافق امضا شده «به طور کامل با قانون مجلس شورای اسلامی ایران منطبق است».
رسانههای ایرانی ساعاتی پیشتر خبر دادند که وزیر خارجه ایران در قاهره با رافائل گروسی، رییس اداره بینالمللی انرژی اتمی دیدار کرد.
این دیدار که وزیر خارجه مصر نیز در آن حضور داشت، نخستین نشست دو طرف پس از تعلیق همکاری تهران با این اداره در دو ماه گذشته است.
اورزلا فندرلاین: بر دفاع کامل از خاک اروپا و حمایت از پولند تأکید کرد
اورزلا فن درلاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، چهار شنبه ۱۰ سپتمبر گفت که اروپا از "هر اینج" خاک خود دفاع خواهد کرد و خواستار سرمایهگذاری در قابلیت های استراتیژیک برای تقویت شرق این اتحادیه شد، کشورهای که به گفتۀ خانم فن درلاین، با تهدید روسیه روبهرو اند.
او که در پارلمان اتحادیه اروپا سخنرانی میکرد همچنان گفت که "ما امروز شاهد نقض بیسابقه حریم هوایی پولند و اروپا از سوی ۱۰ طیاره بی سرنشین روسیه بودیم."
رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا تاکید کرد که این اتحادیه در همبستگی کامل با پولند ایستاده است.
مقامهای پولندی گفته اند که طیاره های بی سرنشین روسی پس از حمله بر مناطق هم مرز اوکراین با پولند، صبح زود امروز، به قلمرو فضایی این کشور داخل شدند.
پس از این رویداد، اردوی پولند، نظامیان خود را در حالت آماده باش قرار داده است.
حکومت طالبان حملۀ اسرائیل بر قطر را محکوم کرد؛ اسرائیل: هدف ما حماس بود نه قطر
در ادامه واکنشها به حمله اسرائیل در دوحه پایتخت قطر، حکومت طالبان ناوقت سه شنبه ۹ سپتمبر گفت که اسرائیل با این حمله "نورم های بین المللی و سیاسی پذیرفته شده" را نقض کرده است.
دفتر سیاسی طالبان از ۲۰۱۰ میلادی در قطر فعالیت میکند و مذاکرات صلح این گروه با امریکا نیز در آنجا انجام شده بود.
همزمان پاکستان نیز حمله اسرائیل به قطر را محکوم کرده است.
شهباز شریف صدارعظم این کشور در شبکه ایکس، توییتر سابق این حمله را "کاملاً غیرقابل توجیه" و "تحریکی خطرناک" خوانده است.
همچنان وزارت خارجه چین گفته که با نقض حاکمیت ارضی قطر از سوی اسرائیل به شدت مخالف است.
لین جیان چهارشنبه ۱۰ سپتمبر در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که چین عمیقاً نگران است که این حمله ممکن است به تشدید اوضاع بینجامد.
روسیه میگوید که حمله اسرائیل به قطر نقض فاحش منشور سازمان ملل متحد است.
اما، دانی دانن نماینده اسرائیل در سازمان ملل متحد، امروز گفت که کشورش قطر را نه بلکه گروه حماس را هدف قرار داده است.
حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته میشود.
دانن از این حمله دفاع کرده و گفته که این یک "تصمیم مناسب بود" که اسرائیل آنرا بگونه مستقلانه اتخاذ کرد.
ناروی مالدووا را ۱۱ مقابل ۱ شکست داد؛ ایرلینگ هالند ۵ گول زد
در مسابقات مقدماتی جام جهانی فوتبال، ناروی حریفش مالدوفا را یازده مقابل یک شکست داد.
ایرلینگ هالند، ستارۀ تیم فوتبال مانچستر سیتی، در این بازی پنج گول زد.
بازی دیشب یکی از پرگول ترین پیروزی ها در تاریخ بازیهای مقدماتی جام جهانی در اروپا بود.
پیش از این در سال ۱۹۶۹ میلادی آلمان غرب توانسته بود قبرس را ۱۲ مقابل صفر شکست دهد که ریکارد پرگول ترین پیروزی در مسابقات مقدماتی جام جهانی در اروپاست.
جام قهرمانی آسیا با پیروزی افغانستان مقابل هانک کانگ آغاز شد
تیم ملی کریکت افغانستان جام آسیایی را با پیروزی در برابر هانک کانگ آغاز کرد.
شب گذشته، در نخستین بازی جام کریکت آسیا، افغانستان هانک کانگ را با تفاوت ۹۴ رنز شسکت داد.
افغانستان نخست در این بازی ۱۸۸ رنز گرفت اما تیم هانک کانگ در ۲۰ آور با از دست دادن ۹ بازیکن، تنها ۹۴ رنز گرفت و به هدف تعیین شده نرسید.
بهترین بازیکن میدان صدیق الله اتل شناخته شد که ۷۳ رنز برای افغانستان گرفت و تا پایان بازی اوت نشد.
افغانستان در گروه B مسابقات آسیایی، با بنگله دیش، سریلانکا و هانک کانگ همگروه است.
در گروه A امارات متحدۀ عرب، عمان، هند و پاکستان باهم بازی میکنند.
به این سلسله امروز هند به مصاف میزبان این مسابقات، امارات متحدۀ عرب، میرود.
بازی فاینل، یا نهایی جام آسیایی، در ۲۸ سپتمبر برگزار خواهد شد.
پس از ورود درونهای روسی به قلمرو فضایی پولند نظامیان در "بالاترین سطح آماده باش" اند
پس از ورود طیاره های بی پیلوت روسی به قلمرو پولند، جیت های جنگی پولند در فضای این کشور در حال گشتزنی اند.
اردوی پولند، نظامیان خود را در حالت آماده باش قرار داده است.
مقامهای پولندی گفته اند که درونهای روسی پس از حمله بر مناطق هممرز اوکراین با پولند، صبح زود امروز، به قلمرو فضایی این کشور داخل شدند.
دونالد توسک، صدر اعظم پولند، گفته است که به نظامیان کشورش دستور داده تا عواملی را که قلمرو فضایی این کشور را نقض کرده اند، منهدم کنند.
همزمان وزارت دفاع پولند گفت که عملیات برعلیه "نقض مکرر قلمرو فضایی پولند" جریان دارد.
فرماندهی عملیاتی پولند در بیانیۀ امروز صبح گفت "در جریان حملات امروز فدراتیف روسیه بر اهدافی در اوکراین، قلمرو فضایی ما به تکرار توسط طیاره های بیسرنشین نقض شد".
در بیانیه آمده است که نیروهای مسلح پولند "تمام طرز العمل های مورد نیاز" را به اجرا گذاشته و نیروهای دافع هوا "به بلند ترین سطح آماده باش قرار گرفته اند".
پولند یکی از کشور های عضو ناتو (پیمان اتلنتیک شمالی) است.
واکنشها در پی حمله اسرائیل به قطر، نتیاهو میگوید کشورش این حمله را به تنهایی انجام داده است
حملۀ اسرائیل به دوحه پایتخت قطر واکنشهای گسترده را در پی داشته است.
انتونیو گوتریش، سرمنشی سازمان ملل متحد این حمله را محکوم کرده و آن را نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی قطر خوانده است.
ایران حمله اسرائیل به قطر را خطرناک و نقض قوانین بین المللی عنوان کرده است.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران را یک اقدام "فوق العاده خطرناک" خوانده و گفته که این حمله در حقیقت مذاکره کنندگان فلسطینی را هدف قرار داده است.
وزارت خارجه ترکیه گفت که حمله اسرائیل علیه اعضای حماس در دوحه پایتخت قطر را محکوم می کند و افزود که این نشان می دهد که اسرائیل "سیاست توسعه طلبانه در منطقه و تروریسم" را به عنوان سیاست های دولتی اتخاذ کرده است.
حماس از سوی اتحادیه اروپا و ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته میشود.
پاپ لئو، رهبر کاتولیک های جهان هم از عواقب حملات اسرائیل به قطر ابراز نگرانی کرد.
او گفت که وضعیت در حال حاضر جدی است.
همزمان سفارت امریکا و سفارت چین در قطر از شهروندان شان خواستند که در محل اقامت شان پناه بگیرند و از گشت و گذار خودداری کنند.
اردوی اسرائیل سه شنبه ۹ سپتمبر اعلام کرد که رهبری ارشد گروه افراطی حما را هدف قرار داده است.
اگرچه در ابتدا اسرائیل به محل حملات اشاره نکرده بود اما بعداً دفتر بنیامین نتیاهو، صدراعظم اسرائیل با نشر اعلامیهای گفت که این حمله را به تنهایی و بگونه مستقل انجام داده است.
او گفت که به نیروهای این کشور دستور داد تا عاملان حمله مسلحانه روز دوشنبه در بیت المقدس را به جزای اعمال شان برسانند.
در این حمله شش اسرائیلی کشته و شانزده تن دیگر زخمی شدند.
مقام های اسرائیل، عاملان این رویداد را دو مرد فلسطینی از اهالی کرانه غربی شناسایی کردند.
این نخستین حمله از این نوع در دو سال گذشته در بیت المقدس بود.
ییسرایئل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل امروز گفت که باور دارند که حمله دوحه " کاملا توجیه شده" بود.
اما ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر، این حمله را "نقض آشکار تمامی قوانین بین المللی" خوانده است.
در اعلامیهای که از سوی اردوی اسرائیل در شبکه ایکس، توییتر سابق پس از وقوع این حمله منتشر شده آمده است که پیش از حمله "اقداماتی برای کاهش آسیب به افراد غیر درگیر" انجام شد.
در اعلامیه اردوی اسرائیل همچنان آمده است که افرادی که در این حمله هدف قرار گرفتند، سالها گروه حماس را هدایت میکردند و به شکل مستقیم مسئول اجرای حمله ۷ اکتوبر ۲۰۲۳ به خاک اسرائیل بودند.
در آن حمله حدود ۱۲۰۰ نفر کشته و ۲۵۰ تن دیگر گروگان گرفته شده بودند.
این حمله باعث شد که اسرائیل حملات گسترده و شدید اشرا در نوار غزه آغاز کند.
زلنسکی: حمله روسیه در شرق اوکراین جان ۲۰ غیرنظامی را گرفت
ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین میگوید که ۲۰ غیرنظامی در یک حمله هوایی روسیه به روستایی در شرق اوکراین کشته شدند، او از جامعه جهانی خواست تا با "واکنش مناسب" به این حمله پاسخ دهند.
زلسنکیی گفت که حمله در نهم سپتمبر به روستای یارووا در منطقه دونتسک در شرق اوکراین "مستقیماً به مردم، شهروندان عادی" ضربه زد.
این فقط چند ساعت بعد از آن اتفاق افتید که مسکو گفت که نیروهای اوکراینی حملات طیاره های بی سرنشین و راکتی را بالای دو شهر در بخش های اشغال شده توسط روسیه در ساحه دونتسک انجام دادند که دو کشته برجای گذاشت.