ملل متحد خواستار ۱۴۰ ملیون دالر کمک اضطراری با افغانستان شد

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه این سازمان (اوچا) سه شنبه ۹ سپتمبر با نشر این مطلب در بیانیه ای به نقل از اندریکا راتوت، هماهنگ‌ کنندهٔ امور بشردوستانه سازمان ملل متحد برای افغانستان نوشته که اکنون زمانی آن است که جامعه جهانی باید با تمام توان، همبستگی خود را با مردمی نشان دهد که پیش از این نیز رنج‌ های زیادی را متحمل شده‌ اند.

او افزوده که با نزدیک شدن زمستان، وقت اندک است تا کمک‌ های ضروری به زلزله‌ زدگان برسد.

(اوچا) افزوده که بیشتر خانواده ‌ها ذخایر مواد غذایی خود را از دست داده‌ اند و اکنون در شرایط ناامن و ابتدایی، بدون سرپناه و وسایل مورد نیاز ،زندگی می‌ کنند و دسترسی به آب آشامیدنی و خدمات صحی محدود است و زیربناهای صحی، آموزشی و سایر خدمات اساسی نیز آسیب دیده یا نابود شده ‌اند.

در ادامه آمده که سازمان ملل متحد و نهادهای بشردوستانه در مناطق آسیب‌ دیده عملیات کمک‌ رسانی را آغاز کرده‌ اند که شامل توزیع غذا، خیمه، لباس گرم، کمپل، آب آشامیدنی و اعزام تیم‌ های صحی می‌ شود.

به گفته این اداره طرح بودجه بشردوستانه ۱۳۹.۶ میلیون دالری درخواست شده، درصورت تامین منابع از سوی جامعه جهانی زمینه ارائهٔ خدمات چند بخشی مانند سرپناه، آب، غذا، حفاظت، آموزش و کمک ‌های زراعتی را تا پایان سال برای ۴۵۷ هزار متاثر از زلزله فراهم خواهد کرد.

از سوی هم وزارت خارجه طالبان به تازگی در اعلامیه ای از ۴۸ کشور و نهادهای بین ‌المللی بابت همکاری‌ ها و کمک ‌های بشردوستانه قدردانی کرده است.

بر اساس معلومات حکومت طالبان در نتیجه زلزله مرگبار ۳۱ اگست بیش از ۲۲۰۰ تن جان باخته ،بیش از ۳۶۰۰ تن زخمی شده‌ و بیش از ۶۷۰۰ خانه ویران شده ‌اند.

در این حال شماری از آسیب زدگان از زلزله می گویند تا کنون به اندازه نیاز شان کمک دریافت نکرده اند.

مواد خوراکی به موقع نمی‌رسد. مواد خوراکی که در خانه داشتیم هم از بین رفت





فرهاد از ولسوالی چوکی ولایت کنر به رادیو آزادی گفت: «سرپناه نداریم خانه ها همه تخریب شده اند. مواد خوراکی به موقع نمی‌رسد. مواد خوراکی که در خانه داشتیم هم از بین رفت و تا حال آنچه در توان داشتیم انجام دادیم. بیشتر از این کاری نمی‌توانیم. کودکان و زنان همه در کُرد ها نشسته اند. اعضای فامیل ما هشت نفر اند و برای ما یک خیمه داده اند که کفایت نمی‌کند. خانه ما کاملا ویران شده است اگر دوباره آباد نشود به این شکل زندگی نمی‌شود.»

همچنان نقیب الله صافی از مزار دره ولسوالی نورگل ولایت کنر یکی دیگر از زلزله زده گان می گوید که هر چند مقداری از کمک ها در برخی مناطق به مردم رسیده؛ اما در مورد نیاز های فوری به رادیو آزادی چنین گفت: « فعلا مردم در دشت و بیابان زندگی می کنند، کسی خیمه دارد کسی ندارد به مواد غذایی و به پول نیاز دارند به کلینیک و به همه چیز ضرورت دارند، اینجا کودکان و زنان اند به کسی رسیدگی صورت گرفته به کسی نگرفته است.»

اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طالبان می‌ گوید که با همکاری نهادهای داخلی و خارجی تاکنون به صدها خانواده زلزله ‌زده در شرق افغانستان کمک‌ های غذایی و غیر غذایی توزیع شده است.

در تصاویر منتشر شده در فیسبوک این اداره از روند توزیع کمک‌ ها به شماری از زلزله‌ زدگان، بوجی‌ های آرد، بشکه‌ های روغن و سایر مواد غذایی خام دیده می‌ شود.

ملل متحد به تازگی نسبت به خطر شیوع بیماری کولرا در مناطق زلزله ‌زده کنر هشدار داده گفته است که حدود ۹۲ درصد زلزله ‌زدگان در کمپ ‌ها و فضای باز رفع حاجت می‌‌کنند که خطر گسترش این بیماری را افزایش می‌‌دهد.