جمعه ۲۱ سنبله ۱۴۰۴ کابل ۱۰:۴۷

خبر ها

اف.بی.آی تصاویر فرد مظنون به قتل چارلی کرک را نشر کرد

تصویر فرد مظنون به قتل چارلی کرک از سوی FBI نشر شد
تصویر فرد مظنون به قتل چارلی کرک از سوی FBI نشر شد

ادارۀ تحقیقات فدرال امریکا (FBI)  تصاویر فرد مظنون به قتل چارلی کرک، فعال رسانه‌ای محافظه کار و از حامیان رییس جمهور دونالد ترمپ را نشر کرد.

مقامها دیروز گفتند که به نظر می‌رسد فرد مظنون پس از تیر اندازی روز چهارشنبه بالای چارلی کرک از بام یکی از ساختمان های پوهنتون یوتا فرار کرده است.

حکومت امریکا در بدل اطلاعاتی که منجر به ردیابی مظنون شود صد هزار دالر پاداش تعیین کرده است.

مقامهای امریکایی دیروز اعلان کردند که اسلحۀ را که توسط آن بر چارلی کرک تیر اندازی شده است به دست آورده اند.

کرک بیش از ۵ میلیون دنبال‌کننده در شبکه ایکس (تویتر سابق) داشت و میزبان یک پادکست و برنامه رادیویی پرطرفدار به نام "نمایش چارلی کرک" بود.

کرک بخشی از شبکه اینفلوئنسرهای محافظه‌کار حامی دونالد ترامپ بود که در تقویت و انتشار سیاست‌های رئیس‌جمهور دونالد ترمپ نقش داشتند.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

عراقچی از تبادلۀ زندانیان بین ایران و فرانسه خبر داد

عباس عراقچی وزیر خارجۀ ایران (راست)
عباس عراقچی وزیر خارجۀ ایران (راست)

عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفت که زندانیان فرانسوی داخل ایران قرار است با یک شهروند ایرانی زندانی در فرانسه مبادله شوند.

عباس عراقچی در گفتگوی با تلویزیون دولتی ایران که دیشب به طور زنده پخش شد گفت که تبادل مهدیه اسفندیاری با زندانیان فرانسویِ داخل ایران به مراحل نهایی نزدیک شده و امیدوار است در روزهای آینده انجام شود.

سِسیل کوهلر و همسرش، ژاک پاریس، بیش از سه سال است که در ایران زندانی هستند و خبرگزاری فرانسه ۱۱ ماه سرطان به نقل از منابع دیپلماتیک و خانواده آن‌ها گزارش داد که این زوج از سوی ایران به «جاسوسی برای موساد (ادارۀ استخبارات اسرائیل» متهم شده‌اند.

این دو زندانی فرانسوی در ماه ثور سال ۱۴۰۱ خورشیدی به اتهام تلاش برای «تحریک اعتراضات کارگری» بازداشت شدند؛ اتهامی که خانواده‌هایشان آنرا رد کرده‌اند.

وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در ۱۹ سرطان در مصاحبه با روزنامهٔ فرانسوی لوموند، همچنین بازداشت یک شهروند ۱۸ ساله فرانسوی-آلمانی به نام لنار مونترلو در ایران را تأیید کرد.

ادامه خبر ...

واکنش یوناما به محدودیت‌های طالبان؛ تعدیلات عملیاتی برای حفظ کارکنان زن

افغانستان - لوگوی یوناما
افغانستان - لوگوی یوناما

دفتر هیئت معاونت سازمان ملل‌متحد در افغانستان، یوناما امروز اعلام کرد که ممنوعیت بر رفت‌وآمد کارمندان زن افغانش در افغانستان و ایجاد مانع در فعالیت‌های این سازمان، نقض قوانین بین‌المللی است.

این سازمان خواهان لغو محدودیت‌ها بر دسترسی کارمندان و قراردادی‌های زن این سازمان به محیط کاری‌شان در کابل، پایتخت افغانستان شده است.

یوناما ناوقت پنجشنبه در بیانیه‌ای گفت که طالبان در هفتم ماه سپتمبر کارمندان و قراردادی‌های زن افغان این سازمان را از ورود به محیط کار این سازمان در کابل منع کردند.

در ادامه آمده است که سپس این محدودیت به‌صورت کتبی یا شفاهی از سوی مقامات مسئول، به دفاتر ساحه‌ای ملل‌متحد در سراسر افغانستان نیز گسترش یافت.

به گفتۀ ملل‌متحد، طالبان برای اجرای این محدودیت در ورودی‌های تأسیسات ملل‌متحد در کابل، هرات و مزار شریف حضور دارند.

بر اساس اعلامیه، سازمان ملل‌متحد در مورد تلاش طالبان برای جلوگیری از سفر کارمندان زن افغان این سازمان نیز گزارش‌هایی دریافت کرده است.

در ادامه آمده است که این زنان به‌منظور اجرای فعالیت‌ها و ارایۀ خدمات و حمایت از زنان و دختران به‌عنوان بخشی از پاسخ‌دهی اضطراری به مناطق زلزله‌زده، و دسترسی به مکان‌های ارایۀ خدمات برای عودت‌کنندگان افغان از ایران و پاکستان سفر می‌کنند.

به گفتۀ سازمان ملل‌متحد، این اقدامات کمک‌های بشردوستانۀ نجات‌بخش را که در حال حاضر به صدها هزار زن، مرد و کودک در مناطق زلزله‌زده در شرق افغانستان و در امتداد مرزهای افغانستان، ایران و پاکستان ارائه می‌شود، در معرض خطر جدی قرار داده است.

یوناما گفته است که در واکنش به این اختلال جدی، یوناما و نهادها، صندوق‌ها و برنامه‌های سازمان ملل در افغانستان تعدیلات عملیاتی موقت را برای حفاظت از کارکنان و بررسی گزینه‌های ممکن جهت ادامه کار اصولی و ضروری خود به اجرا گذاشته‌اند.

هرچند حکومت طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکرده است، ملل‌متحد گفته است که این محدودیت‌ها بر خلاف توافقات قبلی میان دو طرف است.

ادامه خبر ...

ایهار لوسیک، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی پس از پنج سال زندان در بلاروس آزاد شد

ایهار لوسیک ساعاتی پس از ترک زندان در شمال بلاروس به لیتوانیا رسید.
ایهار لوسیک ساعاتی پس از ترک زندان در شمال بلاروس به لیتوانیا رسید.

ایهار لوسیک، روزنامه‌نگار رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، پس از بیش از پنج سال زندان در بلاروس به اتهامات بی‌اساس، آزاد شد.

آزادی این روزنامه‌نگار بخشی از طرح آزادی زندانیان سیاسی بلاروس است.

لوسیک روز پنجشنبه همراه با ۵۱ نفر دیگر، ساعاتی پس از ترک زندانی در شمال بلاروس، وارد لیتوانیا شد.

استیو کپوس، رئیس رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، در بیانیه‌ای از ویلنیوس، پایتخت لیتوانیا، گفت: «ما از رئیس‌جمهور [دونالد] ترمپ به خاطر تضمین آزادی یکی دیگر از روزنامه‌نگاران شجاع رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی که به ناحق توسط مقامات بلاروس بازداشت شده بود، بسیار سپاسگزاریم.»

او از نقش مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، جان کول، معاون فرستادهٔ ویژه، دولت لیتوانیا و انجمن آزادی مطبوعات به خاطر «حمایت مداوم آن‌ها از روزنامه‌نگاران زندانی رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی» تقدیر کرد.

کپوس افزود: «ایهار به شدت رنج کشید زیرا روزنامه‌نگاری بود که برای رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی کار می‌کرد. این مرحله از رنج طاقت‌فرسا و کاملاً ناعادلانه او که بیش از پنج سال کشید، سرانجام به پایان رسید.»

لوسیک ۳۳ ساله دسمبر سال ۲۰۲۱ به اتهام «سازماندهی شورش‌های وسیع، شرکت در نا‌آرامی‌های گسترده، تحریک نفرت اجتماعی» و چند اتهام نامشخص دیگر مربوط به ناآرامی‌های پس از انتخابات ریاست‌جمهوری جنجالی ۲۰۲۰ بلاروس به ۱۵ سال زندان محکوم شد.

لوسیک، رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی و حکومت‌های غربی بارها اعلام کرده بودند که این اتهامات انگیزهٔ سیاسی دارند.

ادامه خبر ...

جام جهانی کریکت زنان ۲۰۲۵؛ داوری به‌دست زنان

شورای بین‌المللی کریکت (ICC) امروز اعلام کرد که تمامی اعضای هیئت داوران مسابقات ICC برای جام جهانی کریکت زنان ۲۰۲۵ از میان زنان خواهند بود.

بر اساس بیانیۀ ICC این نخستین بار در تاریخ این رقابت‌هاست که جام جهانی کریکت زنان به‌طور کامل توسط زنان داوری و نظارت خواهد شد.

در ادامه آمده است که این اقدام برای حمایت، توانمندسازی و ارتقای نقش زنان در کریکت است.

سیزدهمین دور جام جهانی کریکت زنان از سی ام سپتمبر تا دوم نومبر به میزبان مشترک هند و سریلانکا برگزار خواهد شد.

ادامه خبر ...

نشستی برای بحث در مورد حملۀ اسرائیل بر دوحه برگزار می‌شود

قطر - پس از حملۀ اسرائیل بر دوحه دود غلیظ به هوا بلند شد
قطر - پس از حملۀ اسرائیل بر دوحه دود غلیظ به هوا بلند شد

قطر، رهبران کشورهای عربی و اسلامی را برای اشتراک در نشستی برای بحث در مورد حملۀ اسرائیل بر دوحه، پایتخت قطر، دعوت کرده است.

خبرگزاری رویترز به نقل از رسانه‌های قطر گزارش داد که این نشست دو روزه به روزهای یکشنبه و دوشنبه در دوحه برگزار خواهد شد.

اسرائیل روز سه‌شنبه یک نشست گروه حماس را در دوحه بمباران کرد.

حماس که از سوی امریکا و اتحادیه اروپا به‌عنوان یک گروه تروریستی شناخته می‌شود، در دوحه دفتر سیاسی دارد.

وزارت خارجه قطر گفته است این دفتر به درخواست ایالات متحده و اسرائیل برای یافتن راه‌حل سیاسی مشکلات فلسطینیان ایجاد شده است.

حماس گفته است که در حملۀ اسرائیل بر دوحه، هیچ یک از مقام‌های ارشد این گروه کشته نشده‌اند، اما به گفتۀ حماس، پنج عضو حماس بشمول پسر «خلیل الحیه» یکی از مقام‌های بلندپایه این گروه، جان باخته‌اند.

ادامه خبر ...

اردوی پاکستان: ۱۹ جنگجوی «خوارج» کشته شدند

نیروهای پاکستان در حال گزمه در مناطق قبایلی (عکس آرشیف)
نیروهای پاکستان در حال گزمه در مناطق قبایلی (عکس آرشیف)

اردوی پاکستان اعلام کرد که نیروهای این کشور پس از حمله بر سه مخفیگاه جنگجویان در شمال‌غرب این کشور ۱۹ جنگجو را کشتند.

اردوی پاکستان گفته است که ۱۴ جنگجو چهارشنبه در ولسوالی مهمند ایالت خیبرپختونخوا در نزدیکی مرز افغانستان کشته شدند.

در ادامه آمده است که ۵ جنگجوی دیگر نیز پنج‌شنبه در عملیات در ولسوالی‌های وزیرستان شمالی و بنو از پای درآمدند.

به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، در بیانیه اردو که امروز منتشر شد، این جنگجویان «خوارج» توصیف شده‌اند.

حکومت پاکستان اصطلاح «خوارج» را برای تحریک طالبان پاکستان به کار می‌برد.

این تحریک با طالبان در افغانستان هم‌پیمان است اما تشکیلات جداگانه دارد.

ادامه خبر ...

وزارت دفاع طالبان سقوط هلیکوپتر در غور را تأیید کرد اما گفت که تلفات جانی نداشت

عکسی از هلیکوپتر طالبان که در ولایت غور سقوط کرد
عکسی از هلیکوپتر طالبان که در ولایت غور سقوط کرد

وزارت دفاع حکومت طالبان، سقوط یک هلیکوپتر در ولسوالی تولک ولایت غور را تایید کرد.

در اعلامیه‌ای این وزارت که دیشب ۱۹ سنبله در شبکه ایکس، توییتر سابق نشر شد، آمده است که عصر چهارشنبه یک هلیکوپتر قوای هوایی طالبان که به سمت ولسوالی تولک ولایت غور در حرکت بود هنگام برخاستن به دلیل برخی مشکلات تخنیکی با کوه برخورد کرد.

در اعلامیه همچنان آمده که این هلیکوپتر شماری از مسئولین طالبان را انتقال میداد که همه سرنشنان آن از این رویداد جان به سلامت بردند و به کسی آسیب نرسیده است.

پیش از این، منابع محلی به رادیو آزادی گفتند که این هلیکوپتر پس از بازدید هدایت‌الله بدری، وزیر معادن و پترولیم حکومت طالبان، حیات‌الله مبارک، والی غور، و چند مقام دیگر از معدن سرب منطقه نعل‌بندان ولسوالی تولک، هنگام بازگشت به شهر فیروزکوه دچار سانحه هوایی شد.

به گفته این منابع، سه پیلوت و دو عمله هلیکوپتر زخمی شده‌اند، اما دیگر سرنشینان آسیبی ندیده‌اند.

ادامه خبر ...

قطر هشدار اسرائیل درباره اخراج رهبران حماس را «غیرمسئولانه» خواند

ساختمان در دوحه، پایتخت قطر که هدف حمله اسرائیل قرار گرفت
ساختمان در دوحه، پایتخت قطر که هدف حمله اسرائیل قرار گرفت

قطر با نشر بیانیه‌ای تند، اظهارات بنیامین نتانیاهو، صدراعظم اسرائیل، در مورد میزبانی دوحه از دفتر حماس را "غیرمسئولانه" خواند و آن را رد کرد.

حماس از سوی اتحادیه اروپا و ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود.

این اظهارات تند یک روز پس از آن مطرح می‌شود که اسرائیل در حمله‌ای به دوحه پایتخت قطر، اعلام کرد که رهبری حماس را هدف قرار داده است.

نتانیاهو، روز چهارشنبه به قطر هشدار داد که رهبران حماس را از خاک خود اخراج کند یا به نهادهای عدلی بسپارد، درغیر آن اسرائیل دست به این اقدام خواهد زد.

وزارت خارجه قطر اظهارات نتانیاهو را تهدید آشکار علیه حاکمیت این کشور خوانده و آن را شدیداً محکوم کرده است.

در بیانیه‎ وزارت خارجه قطر همچنان آمده است که "نتانیاهو به‌خوبی آگاه است که دفتر حماس در قطر در چارچوب تلاش‌های میانجیگری که به درخواست ایالات متحده و اسرائیل انجام شده، فعالیت دارد."

بیانیه افزوده که این مذاکرات که از حمایت بین المللی برخوردار بوده، همواره به‌گونه رسمی و شفاف در حضور هیئت‌های امریکایی و اسرائیلی برگزار شده است.

ادامه خبر ...

جام کریکت ۲۰ آووره آسیایی: در بازی سوم این جام امروز بنگلادیش و هانک کانگ مقابل میشوند

آرشیف
آرشیف

در سلسله رقابت های جام کریکت بیست آووره آسیایی، امروز پنجشنبه، ۱۱ سپتمبر تیم های بنگلادیش و هانک کانگ با هم مقابل می‌شوند.

این سومین بازی این جام است.

در بازی روزگذشته تیم کریکت هند توانست با تفاوت ۹ ویکت تیم میزبان امارات متحده عرب را شکست دهد.

در بازی نخست این جام تیم افغانستان با تفاوت ۹۴ دوش تیم هانک کانگ را شکست داد.

افغانستان در گروه B مسابقات آسیایی، با بنگله دیش، سریلانکا و هانک کانگ هم‌گروه است.

در گروه A این مسابقات، امارات متحدۀ عرب، عمان، هند و پاکستان باهم بازی می‌کنند.

بازی فاینل، یا نهایی جام آسیایی، در 28 سپتمبر برگزار خواهد شد.

ادامه خبر ...

