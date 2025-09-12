تایلر رابینسنون مظنون به قتل چارلی کرک بازداشت شده است

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، روز جمعه ۲۱ سنبله «با اطمینان بالا» اعلام کرد که مظنون قتل چارلی کرک متحد نزدیک او، دستگیر شده است.

اسپنسر کاکس، والی یوتا، نیز به خبرنگاران گفت یک مرد جوان ساکن یوتا که مظنون به قتل چارلی کرک است، در بازداشت به سر می‌برد.

او گفت که «ما او را دستگیر کردیم».

این مظنون که تایلر رابینسون نام دارد، نزد یکی از دوستان خانوادگی خود اعتراف کرده بود، یا «به طور ضمنی گفته بود که مرتکب قتل شده است»، و آن شخص نیز روز پنجشنبه با دفتر شاروال واشنگتن تماس گرفته بود.





کاکس افزود: یکی از اعضای خانواده که بازپرسان با او گفت‌وگو کرده‌اند، گفته که رابینسون اخیراً سیاسی‌تر شده و با لحنی تحقیرآمیز درباره کرک صحبت می‌کرد.

کَش پتل، رئیس پلیس فدرال (اف‌بی‌آی)، هم در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که رابینسون پنجشنبه‌شب، ۳۳ ساعت پس از قتل کرک، بازداشت شد.

بازرسان فدرال و مقامات ایالتی روز پنجشنبه عکس‌ها و ویدئویی از فردی که به اعتقاد آن‌ها مسئول این حادثه است، منتشر کردند. کرک در حالی که برای جمعیتی در محوطه پوهنتون یوتا ولی صحبت می‌کرد، مورد اصابت گلوله قرار گرفت.

او یک فعال سیاسی محافظه‌کار بود که به یک نیروی سیاسی قدرتمند در میان جمهوری‌خواهان جوان تبدیل شد و در پوهنتون ها حضوری ثابت داشت، جایی که بحث‌های گاه تندی را در مورد مسائل اجتماعی به راه می‌انداخت.

چارلی کرک، متحد نزدیک دونالد ترمپ، که نقش مؤثری در بسیج رأی‌دهندگان جوان جمهوری‌خواه داشت، در حال صحبت با یک میکروفون دستی بود که هدف گلوله قرار گرفت.

این حمله که در روز روشن و در حالی که کرک در مورد مسائل اجتماعی صحبت می‌کرد، انجام شد، در ویدئوهای وحشتناکی که در رسانه‌های اجتماعی پخش شدند، ضبط شده است.

کرک در حال پاسخگویی به پرسش‌هایی در مورد خشونت با اسلحه بود که هدف قرار گرفت.

به گفتهٔ مقام‌های محلی، تیرانداز، که بازپرسان معتقدند به دلیل ظاهر دانشجویی‌اش در میان جمعیت پوهنتون پنهان شده بود، از پشت بام یک گلوله شلیک کرد. ویدئویی که روز پنجشنبه منتشر شد، نشان می‌دهد که مظنون سپس از میان چمن‌ها و جاده عبور می‌کند و بعد ناپدید می‌شود.

رابرت بولز، مأمور ارشد اف‌بی‌آی در سالت لیک سیتی، گفت: «می‌توانم به شما بگویم که این یک رخداد هدفمند بود».

ترمپ گفت که مدال آزادی ریاست‌جمهوری، بالاترین مدال غیرنظامی در ایالات متحده، را به کرک اعطا خواهد کرد.

جی دی ونس، معاون رئیس‌جمهور، و همسرش، اوشا، روز پنجشنبه در سالت لیک سیتی با خانوادهٔ کرک دیدار کردند. ونس در شبکهٔ ایکس، خاطراتی از دوستی خود با کرک منتشر کرد که به پیام‌های اولیه در سال ۲۰۱۷، از طریق نامزدی ونس برای سنا و انتخابات ۲۰۲۴ برمی‌گردد.





ونس نوشت: «بسیاری از موفقیت‌هایی که در این دولت داشته‌ایم، مستقیماً به توانایی چارلی در سازماندهی و تشکیل جلسه برمی‌گردد. او نه تنها به ما در پیروزی سال ۲۰۲۴ کمک کرد، بلکه به ما در تشکیل کل دولت نیز کمک کرد».

تابوت کرک با طیاره ایر فورس-۲ از یوتا به فینیکس، جایی که سازمان جوانان سیاسی غیرانتفاعی او، «ترنینگ پوینت یو اس ای»، مستقر است، منتقل شد.

آقای ترمپ به خبرنگاران گفت که قصد دارد در مراسم خاکسپاری کرک شرکت کند. جزئیات بیشتری در این زمینه اعلام نشده است.