خبر ها
مقام ایرانی: حدود یک ملیون افغان از مرز دوغارون در نزدیکی مشهد اخراج شدهاند
مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی در ولایت خراسان رضوی ایران روز جمعه خبر داد که «۹۴۰ هزار تبعه افغانستان» از ابتدای سال جاری تا پایان ۱۸ سنبله از مرز دوغارون ولسوالی تایباد به کشورشان فرستاده شدهاند.
او از این افغانها به عنوان مهاجران «غیرمجاز» یاد کرده است.
این دومین بار است که یک مقام ایرانی آمار رسمی اخراج افغانها در سال جاری را اعلام میکند.
در نیمه سرطان، نادر یاراحمدی، رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله ایران، گفته بود: «ما از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا روز یکشنبه [۱۵ سرطان] ۷۱۷ هزار و ۶۵۸ را از سه مرز خروجی به کشور افغانستان فرستادیم.»
به گفته جعفر سیدآبادی، مرز دوغارون «محل خروج اتباع غیرمجاز افغانستان از ۱۱ ولایت کشور است و اتباع غیرمجاز از این ولایت ها به اردوگاههای نگهداری در ولایت منتقل و سپس به کشورشان باز میگردند».
افغانها از طریق سه مرز میلک در ولایت سیستان و بلوچستان، ماهیرود در خراسان جنوبی و دوغارون در خراسان رضوی به کشورشان باز گردانده می شوند.
تازهترین خبرهای روز را اینجا دنبال کنید
حمله افراد مسلح در خیبر پختونخوا ۷ سرباز پاکستانی را کشت
در ایالت خیبر پختونخوای پاکستان، افراد مسلح شامگاه یکشنبه دستکم هفت سرباز را کشتند و ۱۳ تن دیگر را زخمی کردند. پولیس به رسانهها گفت این رویداد در منطقه لعلقلعه ولسوالی دیر رخ داده است.
به گفته پولیس، نیروهای «افسی» هنگام عملیات جستوجوی مهاجمان در منطقه در کمین افتادند که این تلفات بهجا گذاشت.
هیچ گروهی تاکنون مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.
اردوی پاکستان نیز شامگاه گذشته در بیانیهای اعلام کرد که در جریان عملیات در مناطق مختلف خیبر پختونخوا ۱۹ شورشی را کشته است.
اف.بی.آی تصاویر فرد مظنون به قتل چارلی کرک را نشر کرد
ادارۀ تحقیقات فدرال امریکا (FBI) تصاویر فرد مظنون به قتل چارلی کرک، فعال رسانهای محافظه کار و از حامیان رییس جمهور دونالد ترمپ را نشر کرد.
مقامها دیروز گفتند که به نظر میرسد فرد مظنون پس از تیر اندازی روز چهارشنبه بالای چارلی کرک از بام یکی از ساختمان های پوهنتون یوتا فرار کرده است.
حکومت امریکا در بدل اطلاعاتی که منجر به ردیابی مظنون شود صد هزار دالر پاداش تعیین کرده است.
مقامهای امریکایی دیروز اعلان کردند که اسلحۀ را که توسط آن بر چارلی کرک تیر اندازی شده است به دست آورده اند.
کرک بیش از ۵ میلیون دنبالکننده در شبکه ایکس (تویتر سابق) داشت و میزبان یک پادکست و برنامه رادیویی پرطرفدار به نام "نمایش چارلی کرک" بود.
کرک بخشی از شبکه اینفلوئنسرهای محافظهکار حامی دونالد ترامپ بود که در تقویت و انتشار سیاستهای رئیسجمهور دونالد ترمپ نقش داشتند.
عراقچی از تبادلۀ زندانیان بین ایران و فرانسه خبر داد
عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفت که زندانیان فرانسوی داخل ایران قرار است با یک شهروند ایرانی زندانی در فرانسه مبادله شوند.
عباس عراقچی در گفتگوی با تلویزیون دولتی ایران که دیشب به طور زنده پخش شد گفت که تبادل مهدیه اسفندیاری با زندانیان فرانسویِ داخل ایران به مراحل نهایی نزدیک شده و امیدوار است در روزهای آینده انجام شود.
سِسیل کوهلر و همسرش، ژاک پاریس، بیش از سه سال است که در ایران زندانی هستند و خبرگزاری فرانسه ۱۱ ماه سرطان به نقل از منابع دیپلماتیک و خانواده آنها گزارش داد که این زوج از سوی ایران به «جاسوسی برای موساد (ادارۀ استخبارات اسرائیل» متهم شدهاند.
این دو زندانی فرانسوی در ماه ثور سال ۱۴۰۱ خورشیدی به اتهام تلاش برای «تحریک اعتراضات کارگری» بازداشت شدند؛ اتهامی که خانوادههایشان آنرا رد کردهاند.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در ۱۹ سرطان در مصاحبه با روزنامهٔ فرانسوی لوموند، همچنین بازداشت یک شهروند ۱۸ ساله فرانسوی-آلمانی به نام لنار مونترلو در ایران را تأیید کرد.
واکنش یوناما به محدودیتهای طالبان؛ تعدیلات عملیاتی برای حفظ کارکنان زن
دفتر هیئت معاونت سازمان مللمتحد در افغانستان، یوناما امروز اعلام کرد که ممنوعیت بر رفتوآمد کارمندان زن افغانش در افغانستان و ایجاد مانع در فعالیتهای این سازمان، نقض قوانین بینالمللی است.
این سازمان خواهان لغو محدودیتها بر دسترسی کارمندان و قراردادیهای زن این سازمان به محیط کاریشان در کابل، پایتخت افغانستان شده است.
یوناما ناوقت پنجشنبه در بیانیهای گفت که طالبان در هفتم ماه سپتمبر کارمندان و قراردادیهای زن افغان این سازمان را از ورود به محیط کار این سازمان در کابل منع کردند.
در ادامه آمده است که سپس این محدودیت بهصورت کتبی یا شفاهی از سوی مقامات مسئول، به دفاتر ساحهای مللمتحد در سراسر افغانستان نیز گسترش یافت.
به گفتۀ مللمتحد، طالبان برای اجرای این محدودیت در ورودیهای تأسیسات مللمتحد در کابل، هرات و مزار شریف حضور دارند.
بر اساس اعلامیه، سازمان مللمتحد در مورد تلاش طالبان برای جلوگیری از سفر کارمندان زن افغان این سازمان نیز گزارشهایی دریافت کرده است.
در ادامه آمده است که این زنان بهمنظور اجرای فعالیتها و ارایۀ خدمات و حمایت از زنان و دختران بهعنوان بخشی از پاسخدهی اضطراری به مناطق زلزلهزده، و دسترسی به مکانهای ارایۀ خدمات برای عودتکنندگان افغان از ایران و پاکستان سفر میکنند.
به گفتۀ سازمان مللمتحد، این اقدامات کمکهای بشردوستانۀ نجاتبخش را که در حال حاضر به صدها هزار زن، مرد و کودک در مناطق زلزلهزده در شرق افغانستان و در امتداد مرزهای افغانستان، ایران و پاکستان ارائه میشود، در معرض خطر جدی قرار داده است.
یوناما گفته است که در واکنش به این اختلال جدی، یوناما و نهادها، صندوقها و برنامههای سازمان ملل در افغانستان تعدیلات عملیاتی موقت را برای حفاظت از کارکنان و بررسی گزینههای ممکن جهت ادامه کار اصولی و ضروری خود به اجرا گذاشتهاند.
هرچند حکومت طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکرده است، مللمتحد گفته است که این محدودیتها بر خلاف توافقات قبلی میان دو طرف است.
ایهار لوسیک، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی پس از پنج سال زندان در بلاروس آزاد شد
ایهار لوسیک، روزنامهنگار رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، پس از بیش از پنج سال زندان در بلاروس به اتهامات بیاساس، آزاد شد.
آزادی این روزنامهنگار بخشی از طرح آزادی زندانیان سیاسی بلاروس است.
لوسیک روز پنجشنبه همراه با ۵۱ نفر دیگر، ساعاتی پس از ترک زندانی در شمال بلاروس، وارد لیتوانیا شد.
استیو کپوس، رئیس رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، در بیانیهای از ویلنیوس، پایتخت لیتوانیا، گفت: «ما از رئیسجمهور [دونالد] ترمپ به خاطر تضمین آزادی یکی دیگر از روزنامهنگاران شجاع رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی که به ناحق توسط مقامات بلاروس بازداشت شده بود، بسیار سپاسگزاریم.»
او از نقش مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، جان کول، معاون فرستادهٔ ویژه، دولت لیتوانیا و انجمن آزادی مطبوعات به خاطر «حمایت مداوم آنها از روزنامهنگاران زندانی رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی» تقدیر کرد.
کپوس افزود: «ایهار به شدت رنج کشید زیرا روزنامهنگاری بود که برای رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی کار میکرد. این مرحله از رنج طاقتفرسا و کاملاً ناعادلانه او که بیش از پنج سال کشید، سرانجام به پایان رسید.»
لوسیک ۳۳ ساله دسمبر سال ۲۰۲۱ به اتهام «سازماندهی شورشهای وسیع، شرکت در ناآرامیهای گسترده، تحریک نفرت اجتماعی» و چند اتهام نامشخص دیگر مربوط به ناآرامیهای پس از انتخابات ریاستجمهوری جنجالی ۲۰۲۰ بلاروس به ۱۵ سال زندان محکوم شد.
لوسیک، رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی و حکومتهای غربی بارها اعلام کرده بودند که این اتهامات انگیزهٔ سیاسی دارند.
جام جهانی کریکت زنان ۲۰۲۵؛ داوری بهدست زنان
شورای بینالمللی کریکت (ICC) امروز اعلام کرد که تمامی اعضای هیئت داوران مسابقات ICC برای جام جهانی کریکت زنان ۲۰۲۵ از میان زنان خواهند بود.
بر اساس بیانیۀ ICC این نخستین بار در تاریخ این رقابتهاست که جام جهانی کریکت زنان بهطور کامل توسط زنان داوری و نظارت خواهد شد.
در ادامه آمده است که این اقدام برای حمایت، توانمندسازی و ارتقای نقش زنان در کریکت است.
سیزدهمین دور جام جهانی کریکت زنان از سی ام سپتمبر تا دوم نومبر به میزبان مشترک هند و سریلانکا برگزار خواهد شد.
نشستی برای بحث در مورد حملۀ اسرائیل بر دوحه برگزار میشود
قطر، رهبران کشورهای عربی و اسلامی را برای اشتراک در نشستی برای بحث در مورد حملۀ اسرائیل بر دوحه، پایتخت قطر، دعوت کرده است.
خبرگزاری رویترز به نقل از رسانههای قطر گزارش داد که این نشست دو روزه به روزهای یکشنبه و دوشنبه در دوحه برگزار خواهد شد.
اسرائیل روز سهشنبه یک نشست گروه حماس را در دوحه بمباران کرد.
حماس که از سوی امریکا و اتحادیه اروپا بهعنوان یک گروه تروریستی شناخته میشود، در دوحه دفتر سیاسی دارد.
وزارت خارجه قطر گفته است این دفتر به درخواست ایالات متحده و اسرائیل برای یافتن راهحل سیاسی مشکلات فلسطینیان ایجاد شده است.
حماس گفته است که در حملۀ اسرائیل بر دوحه، هیچ یک از مقامهای ارشد این گروه کشته نشدهاند، اما به گفتۀ حماس، پنج عضو حماس بشمول پسر «خلیل الحیه» یکی از مقامهای بلندپایه این گروه، جان باختهاند.
اردوی پاکستان: ۱۹ جنگجوی «خوارج» کشته شدند
اردوی پاکستان اعلام کرد که نیروهای این کشور پس از حمله بر سه مخفیگاه جنگجویان در شمالغرب این کشور ۱۹ جنگجو را کشتند.
اردوی پاکستان گفته است که ۱۴ جنگجو چهارشنبه در ولسوالی مهمند ایالت خیبرپختونخوا در نزدیکی مرز افغانستان کشته شدند.
در ادامه آمده است که ۵ جنگجوی دیگر نیز پنجشنبه در عملیات در ولسوالیهای وزیرستان شمالی و بنو از پای درآمدند.
به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، در بیانیه اردو که امروز منتشر شد، این جنگجویان «خوارج» توصیف شدهاند.
حکومت پاکستان اصطلاح «خوارج» را برای تحریک طالبان پاکستان به کار میبرد.
این تحریک با طالبان در افغانستان همپیمان است اما تشکیلات جداگانه دارد.
وزارت دفاع طالبان سقوط هلیکوپتر در غور را تأیید کرد اما گفت که تلفات جانی نداشت
وزارت دفاع حکومت طالبان، سقوط یک هلیکوپتر در ولسوالی تولک ولایت غور را تایید کرد.
در اعلامیهای این وزارت که دیشب ۱۹ سنبله در شبکه ایکس، توییتر سابق نشر شد، آمده است که عصر چهارشنبه یک هلیکوپتر قوای هوایی طالبان که به سمت ولسوالی تولک ولایت غور در حرکت بود هنگام برخاستن به دلیل برخی مشکلات تخنیکی با کوه برخورد کرد.
در اعلامیه همچنان آمده که این هلیکوپتر شماری از مسئولین طالبان را انتقال میداد که همه سرنشنان آن از این رویداد جان به سلامت بردند و به کسی آسیب نرسیده است.
پیش از این، منابع محلی به رادیو آزادی گفتند که این هلیکوپتر پس از بازدید هدایتالله بدری، وزیر معادن و پترولیم حکومت طالبان، حیاتالله مبارک، والی غور، و چند مقام دیگر از معدن سرب منطقه نعلبندان ولسوالی تولک، هنگام بازگشت به شهر فیروزکوه دچار سانحه هوایی شد.
به گفته این منابع، سه پیلوت و دو عمله هلیکوپتر زخمی شدهاند، اما دیگر سرنشینان آسیبی ندیدهاند.