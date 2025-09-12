اسرائیل "از تمام مرزها و محدودیت ها" عبور کرده است: صدر اعظم قطر

او شب گذشته در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویارک افزود که اسرائیل با این کار حاکمیت ملی قطر را نقض و ثبات منطقه را با تهدید مواجه کرده.

صدر اعظم قطر رهبران اسرائیل را "تندرو" خطاب کرده گفت که آنها به افرادی که نزد حماس گروگان اند اعتنا نمی‌کنند.

او اما تعهد کرد که دوحه به تلاشهای دیپلومایتک و بشر دوستانه برای پایان دان به خونریزی در غزه ادامه خواهد داد.

در پاسخ به این اظهارات صدر اعظم قطر، سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد، دانی دانن، گفت که قطر باید حماس را محکوم کند و اعضای این گروه را به عدالت بسپارد، در غیر آن اسرائیل این کار را خواهد کرد.

اسرائیل روز سه شنبه نشست رهبران حماس را در دوحه، پایتخت قطر، بمباران کرد و شش عضو این گروه را به قتل رساند.

اعضای حماس، گروهی که ایالات متحده و اتحادیۀ اروپا آنرا یک گروه تروریستی می‌دانند، در این نشست بالای یک پیشنهاد آتش‌بس درغزه صبحت می‌کردند.

قطر، مصر و ایالات متحدۀ امریکا مذاکرات بین حماس و اسرائیل را میانجی‌گری می‌کنند.

پیش از نشست دیشب، شورای امنیت سازمان ملل متحد در اعلامیۀ حملۀ سه شنبه قطر بر دفتر حماس در دوحه را محکوم و با دولت قطر ابراز همبستگی کرد.

در نشست دیشب تمام پانزده کشور عضو شورای امنیت، به جز ایالات متحده امریکا، اسرائیل را مقصر دانستند و در بارۀ جدیت اسرائیل در رهایی گروگانان از نزد حماس ابراز شک و تردید کردند.

در این حال، دانی دانن، سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد گفت که جنگ اسرائیل با حماس است، "نه با مردم غزه و یا دولت قطر".

او تاکید کرد که اسرائیل حق دارد عاملان حملات هفتم اکتوبر سال ۲۰۲۳ بر اسرائیل را "در هر جای که باشند" هدف قرار دهد.

در حملۀ سال ۲۰۲۳ بر اسرائیل جنگجویان حماس نزدیک به ۱۲۰۰ نفر راک شتند و ۲۵۱ تن دیگر را گروگان گرفتند.

سپس اسرائیل حملاتی را بر علیه حماس در غزه به راه انداخت که در نتیجۀ آن به گفتۀ مقامات حماس در غزه، بیش از شصت هزار نفر کشته شدند.