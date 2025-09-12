مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی در ولایت خراسان رضوی ایران روز جمعه خبر داد که «۹۴۰ هزار تبعه افغانستان» از ابتدای سال جاری تا پایان ۱۸ سنبله از مرز دوغارون ولسوالی تایباد به کشورشان فرستاده شده‌اند.

او از این افغانها به عنوان مهاجران «غیرمجاز» یاد کرده است.

این دومین بار است که یک مقام ایرانی آمار رسمی اخراج افغانها در سال جاری را اعلام می‌کند.

در نیمه سرطان، نادر یاراحمدی، رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله ایران، گفته بود: «ما از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا روز یکشنبه [۱۵ سرطان] ۷۱۷ هزار و ۶۵۸ را از سه مرز خروجی به کشور افغانستان فرستادیم.»

به گفته جعفر سیدآبادی، مرز دوغارون «محل خروج اتباع غیرمجاز افغانستان از ۱۱ ولایت کشور است و اتباع غیرمجاز از این ولایت ها به اردوگاه‌های نگهداری در ولایت منتقل و سپس به کشورشان باز می‌گردند».

افغانها از طریق سه مرز میلک در ولایت سیستان و بلوچستان، ماهیرود در خراسان جنوبی و دوغارون در خراسان رضوی به کشورشان باز گردانده می شوند.