جهان
ناتو تجهیزات تازه در جناح شرقی مستقر میکند
ناتو اعلام کرده است که برای تقویت جناح شرقی خود در برابر تهدیدهای احتمالی روسیه، تجهیزات نظامی تازهای در مرزهای بلاروس، روسیه و اوکراین مستقر خواهد کرد.
این اقدام پس از حملات طیارههای بیسرنشین روسیه به خاک پولند صورت گرفت.
ژنرال الکسیس گرینکوویچ، فرمانده ارشد ناتو در اروپا، گفت که این عملیات با نام «نگهبانان شرق» آغاز میشود و شامل استقرار جنگندههای رافائل فرانسه، اف-۱۶های دنمارک، یک ناو جنگی و سامانههای دفاع زمینی خواهد بود.
به گفته مقامهای ناتو، ورود چند طیاره بیسرنشین روسی به خاک پولند در روز چهارشنبه زنگ خطر تازهای را درباره احتمال گسترش جنگ اوکراین به دیگر کشورهای همسایه به صدا درآورد.
تازهترین خبرهای روز را اینجا دنبال کنید
گروه هفت ایران را به «سرکوب فرامرزی» متهم کرد
«گروه هفت» شامل هفت کشور صنعتی جهان جمهوری اسلامی ایران را به سرکوب فرامرزی مخالفان خود و دیگر فعالیتهای مخرب متهم و این اقدامات را محکوم کرد.
در بیانیهای که اعضای «سازوکار واکنش سریع گروه ۷» روز جمعه صادر کردند آمده که سازمانهای اطلاعاتی ایران به طور فزایندهای تلاش کردهاند مخالفان سیاسی را در خارج از کشور «به قتل برسانند، بربایند و آزار دهند».
کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، جاپان، بریتانیا، ایالات متحده و اتحادیه اروپا و اعضای همکار «سازوکار واکنش سریع گروه ۷»شامل استرالیا و نیوزیلند این بیانیه را صادر کردهاند.
شورای اروپا نیز اواخر تیر امسال هشت فرد و یک نهاد در ایران را بهدلیل «نقض حقوق بشر» و «سرکوب فرامرزی» تحریم کرد.
این شورا، افراد و نهاد تحریمشده را متهم کرد که به نمایندگی از نهادهای دولتی جمهوری اسلامی در خارج از کشور، در اعدامها و کشتارهای خودسرانه و فرا قضایی، و ناپدیدسازی قهری افرادی که مخالف یا منتقد سیاستها و اقدامات جمهوری اسلامی بودهاند، دست داشتهاند.
جمهوری اسلامی ایران که سابقه حذف فیزیکی مخالفانش در داخل و خارج از کشور را در دورههای مختلف در کارنامهٔ خود دارد، در سالهای اخیر روزنامهنگاران و فعالان سیاسی را از طریق فضای مجازی به حذف فیزیکی تهدید کرده یا بر خانوادههای آنها در داخل کشور فشار آورده است.
رکورد تازه انگلستان در کرکت بیستاووره
در یک مسابقه هیجانانگیز کرکت بیستاووره، تیم ملی انگلستان توانست رکورد تاریخی ۳۰۴ دوش را به ثبت برساند؛ این بالاترین امتیاز در تاریخ بازیهای بیستاووره است.
انگلستان این امتیاز را در برابر افریقای جنوبی به دست آورد و سپس توانست حریف را در ۱۵۸ دوش از میدان خارج کند.
در رقابتهای جام آسیا، پاکستان موفق شد عمان را با اختلاف ۹۳ دوش شکست دهد. پاکستان ۱۶۰ دوش به دست آورد و عمان تنها ۶۷ دوش کسب کرد.
نهاد حامی رسانهها: طالبان فعالیت تلویزیون دولتی در ولایت بلخ را متوقف کردند
مرکز خبرنگاران افغانستان روز جمعه بیستویکم سنبله در اعلامیهای گفته است که بلخ بیستویکمین ولایتی است که طالبان در آن فعالیتهای تلویزیونی را متوقف کردهاند.
به گفته این مرکز، ممنوعیت نشر تصاویر جانداران که سبب توقف فعالیت تلویزیون ملی در بلخ شده، با اصول بنیادین آزادی بیان و رسانههای آزاد در تضاد است.
بر اساس معلومات موجود، شاخه ولایتی تلویزیون ملی در بلخ اکنون به رادیو تغییر یافته است.
مرکز خبرنگاران افغانستان همچنین به نشستی اشاره کرده که در آن، والی طالبان در بلخ، یوسف وفا، مقامهای محلی را از انجام مصاحبههای ویدیویی منع کرده است.
حکومت طالبان پیشتر نشر تصاویر جانداران در تلویزیونها را ممنوع اعلام کرده و این محدودیت را در شماری از ولایتهای کشور عملی ساخته است.
مقام ایرانی: حدود یک ملیون افغان از مرز دوغارون در نزدیکی مشهد اخراج شدهاند
مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی در ولایت خراسان رضوی ایران روز جمعه خبر داد که «۹۴۰ هزار تبعه افغانستان» از ابتدای سال جاری تا پایان ۱۸ سنبله از مرز دوغارون ولسوالی تایباد به کشورشان فرستاده شدهاند.
او از این افغانها به عنوان مهاجران «غیرمجاز» یاد کرده است.
این دومین بار است که یک مقام ایرانی آمار رسمی اخراج افغانها در سال جاری را اعلام میکند.
در نیمه سرطان، نادر یاراحمدی، رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله ایران، گفته بود: «ما از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا روز یکشنبه [۱۵ سرطان] ۷۱۷ هزار و ۶۵۸ را از سه مرز خروجی به کشور افغانستان فرستادیم.»
به گفته جعفر سیدآبادی، مرز دوغارون «محل خروج اتباع غیرمجاز افغانستان از ۱۱ ولایت کشور است و اتباع غیرمجاز از این ولایت ها به اردوگاههای نگهداری در ولایت منتقل و سپس به کشورشان باز میگردند».
افغانها از طریق سه مرز میلک در ولایت سیستان و بلوچستان، ماهیرود در خراسان جنوبی و دوغارون در خراسان رضوی به کشورشان باز گردانده می شوند.
حمله افراد مسلح در خیبر پختونخوا ۷ سرباز پاکستانی را کشت
در ایالت خیبر پختونخوای پاکستان، افراد مسلح شامگاه یکشنبه دستکم هفت سرباز را کشتند و ۱۳ تن دیگر را زخمی کردند. پولیس به رسانهها گفت این رویداد در منطقه لعلقلعه ولسوالی دیر رخ داده است.
به گفته پولیس، نیروهای «افسی» هنگام عملیات جستوجوی مهاجمان در منطقه در کمین افتادند که این تلفات بهجا گذاشت.
هیچ گروهی تاکنون مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.
اردوی پاکستان نیز شامگاه گذشته در بیانیهای اعلام کرد که در جریان عملیات در مناطق مختلف خیبر پختونخوا ۱۹ شورشی را کشته است.
اف.بی.آی تصاویر فرد مظنون به قتل چارلی کرک را نشر کرد
ادارۀ تحقیقات فدرال امریکا (FBI) تصاویر فرد مظنون به قتل چارلی کرک، فعال رسانهای محافظه کار و از حامیان رییس جمهور دونالد ترمپ را نشر کرد.
مقامها دیروز گفتند که به نظر میرسد فرد مظنون پس از تیر اندازی روز چهارشنبه بالای چارلی کرک از بام یکی از ساختمان های پوهنتون یوتا فرار کرده است.
حکومت امریکا در بدل اطلاعاتی که منجر به ردیابی مظنون شود صد هزار دالر پاداش تعیین کرده است.
مقامهای امریکایی دیروز اعلان کردند که اسلحۀ را که توسط آن بر چارلی کرک تیر اندازی شده است به دست آورده اند.
کرک بیش از ۵ میلیون دنبالکننده در شبکه ایکس (تویتر سابق) داشت و میزبان یک پادکست و برنامه رادیویی پرطرفدار به نام "نمایش چارلی کرک" بود.
کرک بخشی از شبکه اینفلوئنسرهای محافظهکار حامی دونالد ترامپ بود که در تقویت و انتشار سیاستهای رئیسجمهور دونالد ترمپ نقش داشتند.
عراقچی از تبادلۀ زندانیان بین ایران و فرانسه خبر داد
عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفت که زندانیان فرانسوی داخل ایران قرار است با یک شهروند ایرانی زندانی در فرانسه مبادله شوند.
عباس عراقچی در گفتگوی با تلویزیون دولتی ایران که دیشب به طور زنده پخش شد گفت که تبادل مهدیه اسفندیاری با زندانیان فرانسویِ داخل ایران به مراحل نهایی نزدیک شده و امیدوار است در روزهای آینده انجام شود.
سِسیل کوهلر و همسرش، ژاک پاریس، بیش از سه سال است که در ایران زندانی هستند و خبرگزاری فرانسه ۱۱ ماه سرطان به نقل از منابع دیپلماتیک و خانواده آنها گزارش داد که این زوج از سوی ایران به «جاسوسی برای موساد (ادارۀ استخبارات اسرائیل» متهم شدهاند.
این دو زندانی فرانسوی در ماه ثور سال ۱۴۰۱ خورشیدی به اتهام تلاش برای «تحریک اعتراضات کارگری» بازداشت شدند؛ اتهامی که خانوادههایشان آنرا رد کردهاند.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در ۱۹ سرطان در مصاحبه با روزنامهٔ فرانسوی لوموند، همچنین بازداشت یک شهروند ۱۸ ساله فرانسوی-آلمانی به نام لنار مونترلو در ایران را تأیید کرد.
ایهار لوسیک، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی پس از پنج سال زندان در بلاروس آزاد شد
ایهار لوسیک، روزنامهنگار رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، پس از بیش از پنج سال زندان در بلاروس به اتهامات بیاساس، آزاد شد.
آزادی این روزنامهنگار بخشی از طرح آزادی زندانیان سیاسی بلاروس است.
لوسیک روز پنجشنبه همراه با ۵۱ نفر دیگر، ساعاتی پس از ترک زندانی در شمال بلاروس، وارد لیتوانیا شد.
استیو کپوس، رئیس رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، در بیانیهای از ویلنیوس، پایتخت لیتوانیا، گفت: «ما از رئیسجمهور [دونالد] ترمپ به خاطر تضمین آزادی یکی دیگر از روزنامهنگاران شجاع رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی که به ناحق توسط مقامات بلاروس بازداشت شده بود، بسیار سپاسگزاریم.»
او از نقش مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، جان کول، معاون فرستادهٔ ویژه، دولت لیتوانیا و انجمن آزادی مطبوعات به خاطر «حمایت مداوم آنها از روزنامهنگاران زندانی رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی» تقدیر کرد.
کپوس افزود: «ایهار به شدت رنج کشید زیرا روزنامهنگاری بود که برای رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی کار میکرد. این مرحله از رنج طاقتفرسا و کاملاً ناعادلانه او که بیش از پنج سال کشید، سرانجام به پایان رسید.»
لوسیک ۳۳ ساله دسمبر سال ۲۰۲۱ به اتهام «سازماندهی شورشهای وسیع، شرکت در ناآرامیهای گسترده، تحریک نفرت اجتماعی» و چند اتهام نامشخص دیگر مربوط به ناآرامیهای پس از انتخابات ریاستجمهوری جنجالی ۲۰۲۰ بلاروس به ۱۵ سال زندان محکوم شد.
لوسیک، رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی و حکومتهای غربی بارها اعلام کرده بودند که این اتهامات انگیزهٔ سیاسی دارند.
جام جهانی کریکت زنان ۲۰۲۵؛ داوری بهدست زنان
شورای بینالمللی کریکت (ICC) امروز اعلام کرد که تمامی اعضای هیئت داوران مسابقات ICC برای جام جهانی کریکت زنان ۲۰۲۵ از میان زنان خواهند بود.
بر اساس بیانیۀ ICC این نخستین بار در تاریخ این رقابتهاست که جام جهانی کریکت زنان بهطور کامل توسط زنان داوری و نظارت خواهد شد.
در ادامه آمده است که این اقدام برای حمایت، توانمندسازی و ارتقای نقش زنان در کریکت است.
سیزدهمین دور جام جهانی کریکت زنان از سی ام سپتمبر تا دوم نومبر به میزبان مشترک هند و سریلانکا برگزار خواهد شد.