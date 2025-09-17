در این نشست گزارش سه ‌ماهه انتونیو گوتیرش سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان به شورای امنیت ارائه می‌شود.

نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد، به رادیو آزادی گفت که در این نشست روزا اوتنبایوا، همچنان آخرین سخنرانی خود به حیث نماینده ویژه سرمنشی و رئیس هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما)، را ارائه می‌‌کند.

مأموریت او به‌ عنوان نماینده ویژه سر منشی سازمان ملل متحد در پایان ماه جاری میلادی خاتمه می‌یابد و به‌گفته آقای فایق، گفتگوها برای تعیین جانشین او ادامه دارد.

در این جلسه سایر اعضای شورای امنیت نیز درباره اوضاع افغانستان سخنرانی خواهند داشت

"در این جلسه سایر اعضای شورای امنیت نیز درباره اوضاع افغانستان سخنرانی خواهند داشت. همچنان پیش از آغاز نشست، یک اعلامیه از سوی ۹ عضو شورای امنیت که بانی قطعنامه «زنان، صلح و امنیت» هستند، ارائه خواهد شد و در آن موضع خود را در مورد وضعیت زنان در افغانستان بیان می‌ کنند."

به گفته او، در این نشست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد و نمایندگان جامعه مدنی افغانستان نیز به بحث خواهند پرداخت.

این نشست یک روز پس از آن برگزار می‌شود که انتونیو گوتیرش، سرمنشی سازمان ملل متحد، بر محدودیت های و ممنوعیت طالبان بر مشارکت زنان در عملیات امداد رسانی را «احمقانه» خواند.

او سه‌ شنبه (۱۶ سپتمبر) در یک نشست خبری گفت: " آنچه در افغانستان جریان دارد، کاملاً غیرقابل‌ تحمل است. این نه تنها غیر قابل‌ تحمل است، بلکه احمقانه هم است؛ زیرا ممنوع‌ کردن زنان و دختران از مشارکت در کمک ‌های بشردوستانه، ضربه‌ بزرگی به تمام مردم افغانستان وارد می‌کند."

دختران و زنان افغان می گویند امیدوارند که شورای امنیت با بحث ها و تصمیمات خود، حقوق و مشارکت آنان را نه تنها در فعالیت ‌های بشردوستانه، بلکه در تمامی عرصه ها تضمین کند .

یکی از این زنان که نخواست نامش فاش شود، در گفتگو با رادیو آزادی گفت: "به حیث یک دختر افغان که در افغانستان زندگی می‌کنم، خواهش من این است که در این نشست شان اولویت به مسائل مربوط به زنان و دختران افغان داده شود تا مشکلاتی که در عرصه تعلیم، تحصیل و کار زنان موجود است و محدودیت های که طی چندین سال اخیر بالای آنان وضع شده، بخاطر از بین بردن آن راه حل های را پیدا کنند."

این خواسته ها در حالی مطرح می‌ شود که نشست ‌های پیشین شورای امنیت درباره افغانستان نیز همواره بر لغو محدودیت ‌های طالبان علیه دختران و زنان تأکید داشته و یادآور شده ‌اند که بدون اعاده حقوق آنان، صلح و ثبات در افغانستان به دست نمی‌ آید.

این در حالی است که بر اساس معلومات یوناما، طالبان در هفتم سپتمبر کارمندان و قراردادی‌ های زن افغان این سازمان را از ورود به دفاتر در کابل منع کردند و سپس این محدودیت به صورت کتبی و شفاهی به دفاتر ساحه ‌ای سازمان ملل متحد در سراسر افغانستان گسترش یافت.

یوناما گفته است که در واکنش به این اختلال جدی، یوناما و نهاد ها، صندوق‌ ها و برنامه ‌های سازمان ملل در افغانستان تعدیلات عملیاتی موقت را برای حفاظت از کارکنان و بررسی گزینه ‌های ممکن جهت ادامه کار اصولی و ضروری خود به اجرا گذاشته ‌اند.

طالبان پس از بازگشت به قدرت، محدودیت ‌های گسترده ‌ای بر آموزش، کار و مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان وضع کرده ‌اند.

این اقدامات بارها با واکنش تند جامعه جهانی، سازمان ملل و مردم افغانستان روبرو شده، اما طالبان همچنان بر موضع خود تأکید می‌ کنند و می‌ گویند حقوق تمام افغان‌ ها از جمله زنان در چهارچوب شریعت اسلامی تأمین است؛ ادعایی که برای مردم افغانستان و جامعه جهانی پذیرفتنی نیست.