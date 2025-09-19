فرار حدود ۴۸۰ هزار فلسطینی از غزه به جنوب این شهر ظرف کمتر از یک‌ ماه

ملل متحد پیش بینی کرده است که تا پایان ماه آگست امسال حدود یک میلیون تن در شهر غزه و اطرافش زندگی می کردند.

عملیات بزرگ زمینی اسرائیل روز سه شنبه آغاز شد و چند روز است که اردوی اسرائیل از باشندگان غزه می‌خواهد که به جنوب بروند.

اردو که عملیات زمینی را تشدید بخشیده و در تلاش است تا غزه را تصرف کند، جمعه هشدار داد که با «شدت بی‌سابقه» در شهر غزه عملیات خواهد کرد.

اردوی اسرائیل امروز هم از باشندگان غزه خواست تا به سوی جنوب فرار کنند.

این در حالی است که اردو از بسته‌شدن دهلیز موقت تخلیه نیز خبر داده است، این دهلیز ۴۸ ساعت پیش باز شده بود.

آویخای ادرعی، سخنگوی عرب‌زبان اردوی اسرائیل، در پیامی در شبکه ایکس خطاب به باشندگان شهر غزه گفت: «از همین حالا، جاده صلاح‌الدین برای سفر به مقصد جنوب بسته است. نیروهای دفاعی اسرائیل به عملیات با شدت بی‌سابقه علیه حماس و دیگر سازمان‌های تروریستی ادامه خواهند داد.»

ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی می‌شناسند.

به خدا قسم از دیروز تا حالا هیچ غذایی نداشتیم .

اما بسیاری فلسطینیان می گویند که مسافرت به جنوب بسیار گران تمام می شود و جایی برای بودوباش ندارند.

توفیق یکی از باشندگان غزه است. او به خبرگزاری رویترز گفت که وضعیت بسیار خراب است.

«ما فرزندان داریم، زن‌ داریم، دختران داریم. به خدا قسم از دیروز تا حالا هیچ غذایی نداشتیم و هیچ پولی هم نداریم که اینجا را ترک کنیم.»

حدود دو سال پیش جنگ غزه آغاز شد، پس از آن که حماس در هفتم آکتوبر سال ۲۰۲۳ بر اسرائیل حمله کرد.

ملل متحد گفته است که مردم در غزه با قحطی رو‌به‌رو شده‌اند.