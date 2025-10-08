نمایندگان ده کشور که در هفتمین دور نشست مشورتی «فارمت مسکو» درباره افغانستان شرکت کرده بودند، شرکت‌کنندگان در نشست مسکو حمایت خود را از افغانستان مستقل و باثبات اعلام کردند و مخالفت خود را با استقرار پایگاه‌های نظامی خارجی در داخل افغانستان یا کشورهای همسایه اعلام نمودند.

این نشست روزسه شنبه (۱۵ میزان / ۷ اکتبر) در مسکو برگزار شد. در آن مقام‌های ارشد و نمایندگان ویژه از کشورهای افغانستان، هند، ایران، قزاقستان، چین، قرقیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان شرکت کردند. نمایندگان بلاروس نیز به‌عنوان مهمان حضور داشتند.

برای نخستین‌بار هیئت طالبان به ریاست امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان به طور رسمی در این نشست شرکت کرد.

شرکت‌کنندگان تأکید کردند که حضور نیروهای خارجی در افغانستان یا کشورهای همسایه «قابل قبول نیست» و تصریح کردند که چنین اقداماتی «به نفع صلح و ثبات منطقه نخواهد بود».

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که دونالد ترمپ رئیس‌جمهور امریکا چندین‌بار گفته که می‌خواهد پایگاه هوایی بگرام را که در سال ۲۰۲۱ نیروهای امریکایی آن را ترک کردند، دوباره تحت بگیرد.