نخستین جلسهٔ عمومی دادگاه مردمی برای زنان افغانستان در اسپانیا آغاز شد

نخستین جلسه عمومی دادگاه مردمی برای زنان افغانستان، چهارشنبه ۸ اکتوبر، در مادرید پایتخت اسپانیا آغاز شد.

متخصان حقوق بشر، حقوق دانان، فعالان حقوق زنان و کارشناسان مدنی در این جلسه حضور دارند.

برگزارکنندگان این جلسه، هدف این دادگاه را فراهم کردن فرصتی برای قربانیان از افغانستان، به ویژه زنان و دختران خوانده اند تا در مورد محدودیت های گسترده طالبان، از جمله منع آموزش، کار و مشارکت اجتماعی شهادت دهند.

این دادگاه همچنان بخشی از تلاش‌های فعالان حقوق بشر برای حسابگیری از رهبران طالبان و مستندسازی نقض گسترده حقوق زنان در افغانستان خوانده شده است.

قرار است شواهد بدست آمده از این دادگاه پس از بررسی، به محاکم رسمی کشورها سپرده شود.

دادگاه مردمی پیش از این پنجاه جلسه در سراسر جهان دایر کرده است که در آن به بررسی مواردی چون جنایت جنگی، سرکوب سیستماتیک و نقض حقوق بشر پرداخته است.