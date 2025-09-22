میلیون‌ها افغان در بیرون از کشور زندگی می‌کنند، اعضای خانواده، خویشاوندان و دوستان ما هم شامل همین‌ها اند.

او به رادیو آزادی گفت: «از وقتی که خدمات وای‌فای در شهر کندهار متوقف شده، ما با مشکلات زیادی روبه‌رو شدیم. میلیون‌ها افغان در بیرون از کشور زندگی می‌کنند، اعضای خانواده، خویشاوندان و دوستان ما هم شامل همین‌ها اند. ما همیشه با آنان تماس می‌گرفتیم. انترنت سیم‌کارت خیلی گران تمام می‌شود، سرعتش هم مانند وای‌فای نیست. بخاطر اینکه انترنت سیم‌کارت بسیار ضعیف است، حالا ما نمی‌توانیم با خویشاوندان و دوستان خود تماس بگیریم.»

بیشتر خویشاوندان ما در خارج هستند، تماس‌ها همه مختل شده‌اند.

یک باشندۀ ولایت ننگرهار هم مشکل مشابه را مطرح کرد و افزود که در وضعیت کنونی اقتصادی افغانستان، انترنت موبایل برای‌شان هم گران است و هم کیفیت پایین دارد و نمی‌توانند به آسانی مشکلات‌شان را حل یا با خانواده و خویشاوندان‌شان ارتباط برقرار کنند.

او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت: «ما پیش‌ از این انترنت وای‌فای استفاده می‌کردیم، حالا که قطع شده با مشکلات زیادی روبه‌رو هستیم. بیشتر خویشاوندان ما در خارج هستند، تماس‌ها همه مختل شده‌اند. اینجا بجز از وای‌فای، انترنت قوی دیگری هم نداریم.»

حکومت طالبان در چند هفتهٔ اخیر به‌صورت تدریجی در بیش از ۱۰ ولایت افغانستان، از جمله بلخ، کندز، بغلان، تخار، بدخشان، کندهار، هرات، ارزگان، نیمروز، ننگرهار و به‌تازگی در پروان، خدمات انترنت فایبر نوری را قطع کرده است.

این تصمیم طالبان شماری از افغان‌های مقیم خارج را که اعضای خانواده و خویشاوندان‌شان در این ولایت‌ها زندگی می‌کنند، نیز با مشکل مواجه ساخته است.

یک مهاجر افغان در تهران، پایتخت ایران، که او هم نخواست نامش در گزارش ذکر شود و خانواده‌اش در ننگرهار زندگی می‌کند، به رادیو آزادی گفت: «زیاد ضرر رسانیده است، امروز تمام کار و بار مردم، تجارت، روابط عمومی و همین تماس‌های خانوادگی همه روی انترنت است. نصف کارهای زندگی مردم وابسته به انترنت است که با قطع آن مشکلات اقتصادی بزرگی برای مردم ایجاد شده. مصرف انترنت موبایل نسبت به وای‌فای دو سه برابر زیاد تمام می‌شود. خانوادهٔ من توان پرداخت آن را ندارند، مگر اینکه من در ایران کار کنم و پول بفرستم، در غیر آن از کجا تهیه کنند؟»

یک زن افغان در شهر فرانکفورت جرمنی هم که نخواست نامش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت: «خانهٔ مادرم در بغلان است، آنان وای‌فای داشتند. مادرم چند روز پیش سخت مریض بود. از وقتی وای‌فای قطع شده، هیچ احوال از او ندارم. آنجا انترنت خیلی ضعیف است و تیلفون‌ها هم به آسانی کار نمی‌کند که تماس بگیرم، بسیار نگرانش هستم.»

پیش از این شماری از مقام‌های محلی طالبان و منابع به رادیو آزادی گفته‌اند که این تصمیم به دستور ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، به هدف جلوگیری از منکرات گرفته شده است.

این اقدام طالبان با واکنش شدید نهادهای حقوق بشری و نهادهای حامی رسانه‌ها و خبرنگاران روبه‌رو شده و همه خواستار فعال‌شدن دوبارهٔ انترنت فایبر نوری در ولایت‌های مختلف افغانستان شده‌اند.

انترنت فایبر نوری، کیبل انترنتی است که انترنت افغانستان را از راه پنج کشور همسایه به شبکهٔ جهانی انترنت وصل می‌سازد.

براساس گزارش‌ها، از آن در ۲۶ ولایت افغانستان استفاده می‌شد.