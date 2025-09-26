این جام جهانی در استدیوم کریکت "آسام" در شهر گوهاتی درهند برگزار می شود

تیم کریکت بانوان استرالیا بیشتر از هر تیم دیگر مقام قهرمانی جام جهانی بین‌المللی یک روزه کریکت بانوان را به دست آورده و از ۱۳ جام اخیر، هفت بار مقام قهرمانی را حاصل کرده و در مسابقات امسال از مقام قهرمانی خود دفاع خواهد کرد.

در جام جهانی کریکت بانوان امسال تیم های کریکت استرالیا، بنگلادیش، انگلستان، هند، زیلاند جدید، پاکستان، افریقای جنوبی و سریلانکا اشتراک دارند.

هر تیم در مقابل همه تیم دیگر به میدان خواهد رفت، چهار تیم برتر به مرحله نیمه نهایی راه خواهند یافت و فاینل این مسابقات به تاریخ دوم نوامبر برگزار می شود.

قرار است مراسم افتتاحیه این جام جهانی در استدیوم کریکت "آسام" در شهر گوهاتی در هند برگزار شود و اولین بازی بین دو میزبان این جام یعنی تیم های سریلانکا و هند صورت می گیرد.

فاینل این مسابقات به تاریخ دوم نوامبر برگزار می شود

مراسم افتتاحیه با آهنگی از شریا گوشال، خواننده بالیوود آغاز خواهد شد.

گوشال یکی از آوازخوان های مشهور هند است که جوایز زیادی را به دست آورده است.

جام جهانی کریکت بانوان هر چهار سال یک بار برگزار می شود. تا کنون این قهرمانی بین هشت تیم برگزار شده و انتظار می‌رود که بار بعدی یعنی در سال ۲۰۲۹ میلادی، این رقابت ها بین ده تیم برگزار شود.

هرچند تعداد تیم‌های این جام در حال افزایش است، اما تیم کریکت بانوان افغانستان که با شماری از آزمون‌ها روبه‌رو است، شاید امیدواری نداشته باشد که فرصتی را برای شرکت در جام بعدی به دست بیاورد.

در افغانستان، از اگست ۲۰۲۱ میلادی که طالبان دوباره کابل را تصرف کردند، بر ورزش زنان ممنوعیت وضع شده و بازیکنان تیم های بانوان افغانستان به کشورهای خارج مهاجرت کرده‌اند.

تیم پاکستان از انجام مسابقه در هند خودداری کرده

در سالجاری شورای بین‌المللی کریکت تلاش‌ها را برای جمع‌آوری تیم بانوان افغانستان، تمرین و فراهم‌آوری فضای مناسب تمرینی برای آنها آغاز کرد و به این سلسله در جنوری یک تیم یازده نفری کریکت بانوان افغانستان با تیمی از ورزشکاران زن خارجی به میدان رفتند.

این مسابقه در شهر ملبورن در استرالیا برگزار شد و این نخستین مسابقه ای بود که تیم کریکت بانوان افغانستان پس از به قدرت رسیدن دوبارۀ طالبان انجام داد و با هفت ویکت شکست خورد.

جنبه سیاسی دیگر جام جهانی کریکت بانوان امسال این است که تیم پاکستان از انجام مسابقه در هند خودداری کرده و به همین دلیل، چند ماه پیش، شورای بین‌المللی کریکت فیصله کرد که همۀ بازی‌های پاکستان در سریلانکا برگزار شود.