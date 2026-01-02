لینک‌های قابل دسترسی

جهان

ترمپ: اگر ایران به معترضان شلیک کند، امریکا به کمک‌شان خواهد آمد

دونالد ترمپ رئیس‌جمهور ایالات متحده امریکا
دونالد ترمپ رئیس‌جمهور ایالات متحده امریکا

دونالد ترمپ رئیس‌جمهور ایالات متحده امریکا با حمایت از معترضان در ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی را تهدید کرد که اگر به معترضان شلیک کنند، امریکا به کمک آن‌ها خواهد آمد.

ترمپ صبح روز جمعه ۱۲ جدی‌ در شبکهٔ اجتماعی خود تروث سوشیال، نوشت: «اگر ایران به معترضان مسالمت‌ آمیز شلیک کند و آن‌ها را به‌شکل خشونت‌آمیز بکشد، که عادت‌شان است، ایالات متحدهٔ امریکا به کمک‌شان خواهد آمد.»
به گفتهٔ او، امریکا برای اقدام آماده است.

در این حال علی شمخانی، یک مشاور علی خامنه‌ای رهبر ارشد جمهوری اسلامی در پاسخ به این اظهارات ترمپ گفته است که ایران به هرگونه مداخلۀ ایالات متحده پاسخ خواهد داد.

شمخانی در شبکۀ ایکس (تویتر سابق) نوشته است "هر دستِ مداخله‌گری که با بهانه جویی به امنیت ایران نزدیک شود، پیش از رسیدن، با پاسخ پیشمان کننده، قطع خواهد شد. امنیت ملی ایران، خط قرمز است".

بر اساس گزارش‌ها، در ایران که اعتراضات امروز وارد ششمین روز خود شده، دست‌کم هفت نفر کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شده‌اند.

گروه‌های مدافع حقوق بشر گزارش داده‌اند که نیروهای امنیتی به سوی معترضان شلیک کرده و از خشونت استفاده کرده‌اند.

اعتراضات در حدود ۳۰ شهر ایران در واکنش به افزایش بی‌سابقهٔ قیمت دالر و طلا جریان دارد.

اعتراضات زمانی آغاز شد که قیمت دالر امریکایی روز یک‌شنبه در بازار آزاد ایران از ۱۴۳ هزار تومان هم فراتر رفت.
علاوه بر تلفات جانی معترضان، دست‌کم ۱۲۰ مظاهره کننده‌ بازداشت شده‌اند.

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

اپدیت شده

کشته و زخمی شدن ده‌ها تن در نتیجۀ آتش‌سوزی در جریان محفل شب سال نو در سوئیس

مقام‌های سوئیس امروز گفتند که حدود ۴۰ نفر در اثر آتش‌سوزی در جریان محفل شب سال نو در شهر تفریحی کران‌ـمونتانا جان باخته و حدود ۱۰۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

به گفتۀ مقامات، وضعیت بسیاری از زخمی‌ها وخیم است.

این رویداد پس از وقوع انفجار در یک کلوب شبانۀ مزدحم حوالی ساعت یک‌ونیم شب گذشته رخ داد.

هنوز دلیل این حادثه روشن نیست، اما مقامات گفته‌اند، به نظر می‌رسد که به گونۀ تصادفی اتفاق افتاده باشد.

پولیس گفته است که شماری از قربانیان از کشور‌های دیگر استند.

زلنسکی: می‌خواهیم جنگ پایان یابد، اما نه به هر قیمتی

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین
ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، گفته است که تلاش‌ها برای دستیابی به یک توافق صلح با روسیه جهت پایان دادن به جنگ ادامه خواهد یافت، اما او تاکید کرد که توافق به هر قیمتی ممکن نیست.

او به مناسبت فرارسیدن سال نو میلادی در یک سخنرانی بیست‌ویک دقیقه‌ای خطاب به ملت گفت که توافق صلح با میانجی‌گری ایالات متحده «۹۰ درصد» تکمیل شده است.

اما زلنسکی هشدار داد که ۱۰ درصد باقی‌مانده دشوار خواهد بود و این بخش «سرنوشت صلح، اوکراین و اروپا» را تعیین خواهد کرد.

رئیس‌جمهور اوکراین همچنان گفت که کشورش خواهان صلح است، اما نه به هر قیمت.

زلنسکی افزود که طرفدار پایان جنگ است، اما نه نابودی اوکراین.

کشته شدن یکی از اعضای نیروهای امنیتی ایران در جریان اعتراض‌ها تایید شد

ایران - اعتراض‌ها در فسا، شهری در ولایت فارس
ایران - اعتراض‌ها در فسا، شهری در ولایت فارس

یکی از اعضای نیروهای امنیتی ایران در جریان اعتراض‌ها کشته شد.

این را تلویزیون دولتی ایران روز پنج‌شنبه به نقل از یک مقام محلی گزارش داد.

این شبکه به نقل از سعید پورعلی، معاون والی لرستان، گفت: «یک عضو ۲۱ ساله بسیج از شهر کوهدشت شب چهارشنبه در حالی که به گفته اش از نظم عمومی دفاع می‌کرد، کشته شد.

پورعلی، مدعی شده که این مرد از سوی آشوب‌گران کشته شده است.

این نخستین بارست که کشته شدن یک فرد در جریان این اعتراض‌ها به‌گونه رسمی تایید می‌شود.

مظاهرۀ مردم در اعتراض به افزایش قیمت دالر در بازار آزاد، امروز پنج‌شنبه وارد پنجمین روزش شد.

این اعتراض‌ها روز یک‌شنبه ابتدا به‌صورت مسالمت‌آمیز از تهران آغاز شد و به چند شهر دیگر گسترش یافت.

بسیج، نیروی داوطلب شبه‌نظامی وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که بازوی ایدئولوژیک جمهوری اسلامی ایران به‌شمار می‌رود.

پولیس بریتانیا یک جوان افغان را دستگیر کرد

آرشیف
آرشیف

پولیس بریتانیا می گوید که یک جوان ۲۰ ساله افغان دستگیر شده است.

بر اساس گزارش پولیس، این حادثه شب سه‌شنبه در شفاخانۀ نیوتن لی ویلوز در شمال غرب بریتانیا رخ داد و پنج تن دیگر زخمی شده‌اند.

پولیس گفته که فرد مظنون برای ملاقات با داکتر به شفاخانه آمده بود، اما زمانیکه درخواست او رد شد، او عصبانی شده، یک میز را شکست و سپس به مردم حمله کرد.

تا هنوز در مورد هویت این جوان معلومات ارائه نشده است.

ترکیه ۱۲۵ عضو مشکوک داعش را دستگیر کرده است

آرشیف
آرشیف

ترکیه از دستگیری ده‌ها فرد مشکوک وابسته به گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) خبر داده است.

علی یرلیکایا، وزیر امور داخلهٔ ترکیه روز چهارشنبه(۳۱ دسمبر) در شبکۀ اکس(تویتر سابق) نوشته که"۱۲۵ عضو مشکوک داعش صبح امروز در ترکیه دستگیر شده‌اند".

به گفتهٔ وزیر داخلهٔ ترکیه، این افراد در جریان عملیات هم‌زمان نیروهای امنیتی در ۲۵ ولایت این کشور دستگیر شده‌اند.

ترکیه یک هفته پیش نیز ادعای دستگیری ۱۱۵ تن دیگر از اعضای داعش شده، گفته بود که این افراد قصد داشتند که هم‌زمان با مراسم کریسمس و سال نو میلادی، در ترکیه حملاتی انجام دهند.

اعتراضات در ایران از تهران، به سایر شهرهای این کشور گسترش یافته است

تظاهرات در ایران(آرشیف)
تظاهرات در ایران(آرشیف)

این اعتراضات که به دلیل افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی ایران آغاز شد، از تهران به سایر شهرها سرایت کرده است.

این اعتراضات روز یک‌شنبه(۲۸ سپتمبر) پس از آن آغاز شد که ارزش واحد پولی ایران"ریال" در برابر دالر امریکایی به پایین‌ترین سطح آن رسید؛ در پی آن و دکان‌داران "بازار بزرگ تهران" دست به اعتصاب زدند.

بر اساس گزارش‌ها، علاوه بر تهران، در شهرهای کرج، همدان، ملارد، قشم، کرمانشاه، شیراز، اصفهان و یزد نیز تظاهرات برگزار شده است.

پولیس ایران در برخی مناطق برای پراکنده‌ساختن معترضان از گاز اشک‌آور استفاده کرده است.

امروز مراسم خاکسپاری خالده ضیا، صدراعظم پیشین بنگلادش برگزار می‌شود

عکس خالده ضیا در میان هوادارانش
عکس خالده ضیا در میان هوادارانش

امروز مراسم خاکسپاری خالده ضیا، صدراعظم پیشین بنگلادش برگزار می‌شود.

ضیا، نخستین زن صدراعظم این کشور ۱۷۰ میلیونی، روز سه‌شنبه در سن ۸۰ سالگی درگذشت.

او با وجود سال‌ها بیماری و زندان، او قصد داشت در انتخابات ۱۲ فبروری شرکت کند.

دولت موقت بنگلادش به رهبری محمد یونس، برنده جایزه صلح نوبل، سه روز عزای ملی اعلام کرده و مراسم تشییع جنازه با اقامه نماز در خارج از پارلمان برگزار خواهد شد.

جسد ضیا در کنار همسرش، ضیاءالرحمن رئیس جمهور پیشین این کشور دفن خواهد شد.

همچنان دولت موقت اعلام کرده که پرچم‌ها نیمه‌افراشته شده و نیروهای امنیتی در سراسر پایتخت داکا مستقر خواهند بود.

در این مراسم، مقامات بین‌المللی از جمله وزرای خارجه هند و پاکستان نیز حضور دارند.

ضیا که سه بار صدراعظم شده بود، در سال ۲۰۱۸ تحت دولت حسینه به فساد متهم و زندانی شد و همچنین از سفرهای درمانی خارج از کشور محروم گردید.

مقام‌های اوکراین: چهار تن به شمول سه کودک در حملات امروز روسیه در این کشور زخمی شدند

آرشیف
آرشیف

مقام‌های محلی در اوکراین روز چهارشنبه ۱۰ جدی اعلام کرد که حملات روسیه چهار نفر به شمول سه کودک را در شهر اودیسا زخمی کرده است.

رئیس اداره نظامی منطقه‌ای اودیسا در پیام تلگرامی خود نوشت: «طیاره های بی سرنشین به زیرساخت‌های مسکونی، لجستیکی و انرژی منطقه ما حمله کردند.»

این حملات پس از آن رخ داد که اوکراین حمله طیاره های بی سرنشین به یکی از اقامتگاه‌های رئیس‌جمهور روسیه ولادیمیر پوتین را رد کرده و مسکو را به پخش اطلاعات نادرست برای دستکاری مذاکرات پایان جنگ متهم کرد.

رئیس‌جمهور اوکراین، ولودیمیر زلنسکی، که ادعای روسیه را «کاملاً ساختگی» خوانده است، گفت قصد دارد ششم جنوری با رهبران متحدان کیف در فرانسه دیدار کند تا تلاش‌های صلح را از سر گیرد.

کرملین روز سه‌شنبه اعلام کرد حمله طیاره های بی سرنشین ادعایی به اقامتگاه دورافتاده پوتین در منطقه نووگورود را «عمل تروریستی» و «حمله شخصی به پوتین» می‌داند.

رئیس‌جمهور امریکا، دونالد ترمپ، یکشنبه گفت که توافق برای پایان تهاجم روسیه به اوکراین از همیشه نزدیک‌تر است، اما هیچ پیشرفت مشخصی درباره مسئله پرتنش سرزمین‌ها پس از گفت‌وگوهای جدید با رهبران کشورهای درگیر گزارش نشد.

مرکز تحقیقاتی منازعات و امنیت: حملات مسلحانه در پاکستان در سال روان ۱۷ درصد افزایش یافته است

مرکز تحقیقاتی منازعات و امنیت در پاکستان اعلام کرده که در سال ۲۰۲۵ میلادی، حملات مسلحانه در این کشور ۱۷ درصد افزایش یافته است.

این مرکز در گزارش سالانه‌اش که در ۲۹ دسامبر منتشر شد، گفته است که تلفات ناشی از حملات امنیتی نسبت به سال گذشته ۷۳ درصد افزایش یافته و این سال، از سال ۲۰۱۵ تاکنون خونین‌ترین سال بوده است.

در گزارش آمده که در سال ۲۰۲۵، بیشترین حملات انتحاری صورت گرفته و بسیاری از تلفات به غیرنظامیان وارد شده است.

بر اساس این گزارش، بیشتر این حوادث امنیتی در خیبرپختونخوا و بلوچستان رخ داده است.

همچنین در این گزارش آمده که امسال در سراسر پاکستان بیش از هزار حادثه امنیتی ثبت شده، در حالی که در سال ۲۰۲۴ این تعداد ۹۰۸ مورد بوده است.

به گفته گزارش، در این حوادث امنیتی بیش از ۳۳ هزار نفر کشته شده‌اند.

