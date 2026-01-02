دونالد ترمپ رئیس‌جمهور ایالات متحده امریکا با حمایت از معترضان در ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی را تهدید کرد که اگر به معترضان شلیک کنند، امریکا به کمک آن‌ها خواهد آمد.

ترمپ صبح روز جمعه ۱۲ جدی‌ در شبکهٔ اجتماعی خود تروث سوشیال، نوشت: «اگر ایران به معترضان مسالمت‌ آمیز شلیک کند و آن‌ها را به‌شکل خشونت‌آمیز بکشد، که عادت‌شان است، ایالات متحدهٔ امریکا به کمک‌شان خواهد آمد.»

به گفتهٔ او، امریکا برای اقدام آماده است.

در این حال علی شمخانی، یک مشاور علی خامنه‌ای رهبر ارشد جمهوری اسلامی در پاسخ به این اظهارات ترمپ گفته است که ایران به هرگونه مداخلۀ ایالات متحده پاسخ خواهد داد.

شمخانی در شبکۀ ایکس (تویتر سابق) نوشته است "هر دستِ مداخله‌گری که با بهانه جویی به امنیت ایران نزدیک شود، پیش از رسیدن، با پاسخ پیشمان کننده، قطع خواهد شد. امنیت ملی ایران، خط قرمز است".

بر اساس گزارش‌ها، در ایران که اعتراضات امروز وارد ششمین روز خود شده، دست‌کم هفت نفر کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شده‌اند.

گروه‌های مدافع حقوق بشر گزارش داده‌اند که نیروهای امنیتی به سوی معترضان شلیک کرده و از خشونت استفاده کرده‌اند.

اعتراضات در حدود ۳۰ شهر ایران در واکنش به افزایش بی‌سابقهٔ قیمت دالر و طلا جریان دارد.

اعتراضات زمانی آغاز شد که قیمت دالر امریکایی روز یک‌شنبه در بازار آزاد ایران از ۱۴۳ هزار تومان هم فراتر رفت.

علاوه بر تلفات جانی معترضان، دست‌کم ۱۲۰ مظاهره کننده‌ بازداشت شده‌اند.