محکمهٔ در پاکستان خبرنگاران را به‌دلیل ارتباط با اعتراضات پس از بازداشت عمران خان صدراعظم سابق این کشور، به حبس ابد محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، یک محکمهٔ ضد تروریزم در پاکستان روز جمعه ۱۲ جدی هشت خبرنگار و گردانندگان شبکه‌های اجتماعی را به‌صورت غیابی به حبس ابد محکوم کرد.

این افراد پس از آن مجرم شناخته شدند که به اتهام جرایم مرتبط با تروریزم، در پی فعالیت‌های آنلاین در حمایت از عمران خان، صدراعظم پیشین پاکستان که زندانی است، محاکمه شدند.

این محکومیت‌ها ناشی از پرونده‌هایی است که پس از اعتراضات خشونت‌آمیز ۹ می سال ۲۰۲۳ ثبت شد؛ زمانی که هواداران عمران خان پس از بازداشت کوتاه‌مدت او به تأسیسات نظامی حمله کردند.

از آن زمان به این‌سو، حکومت و اردوی پاکستان سرکوب گسترده‌ای را علیه حزب تحریک انصاف و صداهای منتقد آغاز کرده‌اند و با استفاده از قوانین ضد تروریزم و محاکم نظامی، صدها نفر را به اتهام تحریک و حمله بر نهادهای دولتی تحت پیگرد قرار داده‌اند.

عمران خان از اگست ۲۰۲۳ پشت میله‌های زندان است و در حال حاضر در حال گذراندن حکم ۱۴ سال حبس در یک پروندۀ جداگانه اختلاس زمین است.

او از زمان برکناری از سمت خود در سال ۲۰۲۲ با ده‌ها پرونده قضایی، از فساد گرفته تا اتهامات ضد تروریزم و اسرار دولتی، روبرو است.

در تازه ترین مورد وی و همسرش در یک پروندۀ فساد دیگر به ۱۷ سال زندان نیز محکوم شدند.